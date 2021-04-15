"Слуга народа" Бужанский - нардепам: Когда говорите об отпоре агрессору, не стесняйтесь сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ
Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский призвал нардепов, которые говорят об отпоре России, сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Бужанский опубликовал в Telegram.
"Уважаемые коллеги, когда заканчиваете пламенное выступление с трибуны парламента о том, что нужно дать відсіч РФ, не стесняйтесь, сдавайте деньги на покупку дронов для ВСУ. Начни відсіч прямо зараз, так сказать", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+32 jklpqrs
показать весь комментарий15.04.2021 17:20 Ответить Ссылка
+19 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий15.04.2021 17:17 Ответить Ссылка
+16 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий15.04.2021 17:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вор - должен сидеть в тюрьме, а не отчислять из наворованного какие то деньги
Як можна купити те, що не пішло у серійне виробництво ? І взагалі як можна придбати крилату ракету? Є магазини де їх продають ?
Ставити питання треба інакше, чому під час війни цією владою скорочуються витрати на оборону та скорочується оборонний заказ, через що ці самі Нептуни і не пішли у серію
если эти деньги разворовываются из бюджета, это должно являться проблемой и головной болью органов безопасности государства, а не ложиться допольнительным бременем на плечи честных людей
если на 7 году войны, данный вопрос не решается, это говорит о том, что авакяны и прочее коррумпированное дерьмо, занимающие руководящие должности не на своем месте
военный бюджет, как и все остальное в Украине попросту разворовывается, поэтому армию и кормят гнилыми яблоками и капустой
что посеем - то пожнем