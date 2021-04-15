"Слуга народа" Бужанский - нардепам: Когда говорите об отпоре агрессору, не стесняйтесь сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский призвал нардепов, которые говорят об отпоре России, сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Бужанский опубликовал в Telegram.

"Уважаемые коллеги, когда заканчиваете пламенное выступление с трибуны парламента о том, что нужно дать відсіч РФ, не стесняйтесь, сдавайте деньги на покупку дронов для ВСУ. Начни відсіч прямо зараз, так сказать", - говорится в сообщении.

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