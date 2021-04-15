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Новости Агрессия России против Украины
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"Слуга народа" Бужанский - нардепам: Когда говорите об отпоре агрессору, не стесняйтесь сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский призвал нардепов, которые говорят об отпоре России, сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Бужанский опубликовал в Telegram.

"Уважаемые коллеги, когда заканчиваете пламенное выступление с трибуны парламента о том, что нужно дать відсіч РФ, не стесняйтесь, сдавайте деньги на покупку дронов для ВСУ. Начни відсіч прямо зараз, так сказать", - говорится в сообщении.

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Слуга народа Бужанский - нардепам: Когда говорите об отпоре агрессору, не стесняйтесь сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ 01

Автор: 

ВР (29285) ВСУ (6695) дроны (4112) Бужанский Максим (104)


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Топ комментарии
+32
Это не троллинг. Издевательство в классическом его проявлении над страной. В Израиле он бы такого не сказал в Кнессете, а если бы сказал, к вечеру мел бы улицы. Здесь можно.
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15.04.2021 17:20 Ответить
+19
Этот русский внезапно стал Украинцем, или это такой туповатый троллинг?
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15.04.2021 17:17 Ответить
+16
Воровать они не стесняются.
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15.04.2021 17:20 Ответить
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Вечная проблема, тыря стесняются, и давать стесняются, гордиев узел.
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15.04.2021 17:16 Ответить
Воровать они не стесняются.
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15.04.2021 17:20 Ответить
ага, стопроцентно верю, принтерный планктон быстрее скинется на такси до канацкой границы
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15.04.2021 17:16 Ответить
Нала нет, все на карточке!
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15.04.2021 17:16 Ответить
И пин код забыл.
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15.04.2021 17:17 Ответить
Карта у жены, завтра все скинуться. Ну на крайняк после зарплаты!
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15.04.2021 17:19 Ответить
Забрать карту у жены, как два пальца ..потерять.
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15.04.2021 17:20 Ответить
кацапи ви смішні... самі запитуєте- самі відповідаєте..і зовсім не палитесь
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15.04.2021 17:26 Ответить
Вам все кацапы мерещатся? Все таки правду говорят что у страха глаза велики.
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15.04.2021 20:46 Ответить
Этот русский внезапно стал Украинцем, или это такой туповатый троллинг?
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15.04.2021 17:17 Ответить
Это не троллинг. Издевательство в классическом его проявлении над страной. В Израиле он бы такого не сказал в Кнессете, а если бы сказал, к вечеру мел бы улицы. Здесь можно.
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15.04.2021 17:20 Ответить
гівно кацапське... твоя думка не цікава.. випий бояришника і лягай відпочивати
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15.04.2021 17:23 Ответить
задача заставить дурака мыслить практически нереализуема. Но с другой стороны, другого пути нет. Потому буду из дурней вышибать дурня. По мере сил и возможностей. Для начала дурня надо заставить придумать что-нибудь особо обидное. Боярышник уже заезжен до невозможности, скучно. Придумай что-нибудь другое, если сможешь. Звучит....Шо скажешь?
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15.04.2021 17:28 Ответить
скажу тобі ординцю, що вам скоро капець... тобі це важко поки що сприйняти, але це буде так... поділять ваш Лаптєрейх на 5-6 країн і будуть користуватися вашими природними ресурсами як мінімум років 100... всім вистачить...так що випий водки і йди лягати спати
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15.04.2021 17:34 Ответить
Водка, боярышник. Еще какие лекарства знаешь?
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15.04.2021 17:35 Ответить
тобі видніше , що ви там ще вживаєте...кісель із соловїним лайном вам добряче мізки промили
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15.04.2021 17:39 Ответить
Возвращаясь к теме про дурней. Вместо того, чтобы подумать над вопросом, почему в Раде сидят такие как бужанский, дубинский и прочая зелено-опзжная погань, ты вдруг решил заострить внимание на дерьме, боярышнике и водке. Это не от большого ума. Есть смысл подумать над важными вещами, а не над тем, как писать глупости уровня третьеклассника. Ну, конечно, если ты сам не бужанский, дубинский или прочая зелено-опзжная нечисть.
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15.04.2021 17:46 Ответить
ти придурастий чи тільки прикидаєшся? важлива справа - відстояти Україну у російсько-українській війні, знищити росію як імперію - оце головне... все інше це хй*ня.. розслабся ...
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15.04.2021 17:49 Ответить
Тебе не помочь. Никто Россию "рассыпать" не будет. Никто в этом не заинтересован. Никто, и Украина тем более. В этом случае десятки миллионов рванут сюда. Что будешь делать, куда тикать? В Россию?
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15.04.2021 17:51 Ответить
аххахаха...хто хотів - уже звалив...росія - це заправочна станція і не більше...нуль технологій..що там виробляється? що в тебе з російських товарів є в квартирі..НІЧОГО...
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15.04.2021 17:57 Ответить
нет, конечно. Но оно мне и не нужно. С другой стороны, что у меня в квартире есть из украинских товаров? Только молоко да хлеб. Это важно и вкусно, но ничего другого нет.
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15.04.2021 18:05 Ответить
ну от... навіщо з ніщєбродною росією мати справу...яка країна , що підтримує кацапію жеве більш-менш нормально, хоча б як Польща чи Естонія??? Вірменія, Вінісуела, ПН.Корея чи деякі "могутні" африканські країни? відповіси чи питання риторичне???
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15.04.2021 18:10 Ответить
еще не понял, что я живу в Украине?
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15.04.2021 18:17 Ответить
мені пох де ти живеш, головне що ти за кацапів.....Подивись як зараз німці з японцями живуть .(одних і других з гівном змішали у 2 світовій війні, а Японію ще й ядерною зброєю розху**ли) ..переміг СРСР ...чиї вони тепер союзники і які у них ЗП, рівень життя і пенсії??? чому так???
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15.04.2021 18:36 Ответить
Хочешь ответ? Вот он: японцы, немцы - честные, дисциплинированные, трудолюбивые. Они не воруют. Их страны были разрушены до основания, но вкалывали как рабы на галерах и в результате вернулись и стали одними из самых мощных. Почему - смотри выше. И посмотри на нас, которые приводят в Раду бужанских, дубинских и прочих. При этом гордятся этим фактом. Разница в ментальности. Оставь метлу на улице - украдут, сходи на базар - обвесят на 30, 40, 50 гр. Немного, но обвесят. Как же ты хочешь нормально жить в нормальной стране при таком мировоззрении? Это невозможно.
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15.04.2021 20:19 Ответить
Та не витрачай даремно час на двбйба...
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15.04.2021 21:19 Ответить
моська,ты чо на всех лаешь? шота у меня подозрение,шо и маськва от слово моська произошла
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15.04.2021 17:31 Ответить
тролінг беніного зажопа. Сам він ні копійки не здав
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15.04.2021 17:21 Ответить
туповатый троллинг от полугражданина израиля ненавидящего Украину.
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15.04.2021 18:13 Ответить
Почему украинский ОТРК «Сапсан» будет круче российского «Искандера». ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=ETpZGnMHCXk&ab_channel=serhiyzgurets
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15.04.2021 17:17 Ответить
2018.... Пик Нашей Мощи! Какая Армия тогда была... Какой был Парад на 24 серпня!!! а потом... апрель2019( Возможно, в параллельной вселенной в 2019 все произошло правильно, и эти почти 3 года только усилили Украину
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15.04.2021 23:34 Ответить
Они живут в режиме «Пора валить из страны (с)»
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15.04.2021 17:19 Ответить
і ти вали, одним гівном стане менше
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15.04.2021 17:23 Ответить
Бужанский сдаёт деньги на дроны для Московии, но ему никто не запрещает тролить других депутатов в ВР.
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15.04.2021 17:19 Ответить
От маладца, знаешь душонку депутата.
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15.04.2021 17:19 Ответить
Сдавайте деньги мне..... а я чесно чесно куплю дроны......
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15.04.2021 17:20 Ответить
Ніколи не думав,що погоджуся із цим вилупком....
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15.04.2021 17:20 Ответить
Що тільки не скажеш для піара. Втім побачимо реакцію на його заклик, бо там в основному зібралися піклувальники за внуків і "майстри спорту" за копійку загнати в чистому полі горобця.
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15.04.2021 17:48 Ответить
Все давайте сдавать!!!! ВСЕ!!!!
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15.04.2021 17:20 Ответить
Интересно, сколько он сдал
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15.04.2021 17:21 Ответить
Саме це на історичній батьківщині блазня називають хуцпа?
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15.04.2021 17:23 Ответить
И сколько денег сдал на дроны лично Бужанский?
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15.04.2021 17:23 Ответить
запитай у нього... якісь в тебе дивне запитання...
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15.04.2021 17:25 Ответить
Надо спросить у Шойгу.
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15.04.2021 19:07 Ответить
Замечание конечно верное. Но есть небольшое добавление Бужанский то должен греть нары и уже давно. Так что тут тоже не доработка на лицо.
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15.04.2021 17:24 Ответить
А максимка сдал бабосы или как обычно-тухлый пи@деж?
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15.04.2021 17:24 Ответить
"Слуга народа" Бужанский - нардепам: Когда говорите об отпоре агрессору, не стесняйтесь сдавать деньги на покупку дронов для ВСУ - Цензор.НЕТ 2713
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15.04.2021 17:28 Ответить
Якщо б це сказав не Бужанський, то зміст сказаного можна сприйняти на ура! Принцип: від кожного депутата по Байрактару- це насправді зміцнило би оборону.
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15.04.2021 17:30 Ответить
Сам любитель жЮкова на что сдает?
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15.04.2021 17:30 Ответить
Билет на самолёт ..Но пока не определился на московию или изгаель ..
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15.04.2021 17:36 Ответить
когда до вас дойдет, что над вами смеются?
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15.04.2021 17:32 Ответить
а это точно был Бужанский ?
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15.04.2021 17:39 Ответить
Таки да ,но давать отпор оно призивать не будет поэтому за свои шекели оно спокойно........
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15.04.2021 17:47 Ответить
Бужанский. Это он типа намекает на российские фейки, как дроны ВСУ бомбят донбасс.
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15.04.2021 18:38 Ответить
в разі наступу кацапів, подібних утирків треба рішати в першу чергу.
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15.04.2021 17:47 Ответить
У одного нардепа 1,8 млр под кроватью лежит, мог бы пожертвовать.
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15.04.2021 17:49 Ответить
Молодец бужанский!!..Хотя я его лично не навижу, но здесь он попал прямо в яблочко!! многие олигархи-ворюги и ворюги по меньше давно бы скинулись на пару батарей НЕПТУНОВ и пару десятков БАЙРАКТАРОВ!! Это всего лишь 350 млн гривен!! Для олигархов это пыль!! По десять -двадцать миллионов с носа!! На ****** и шампанское больше тратите!!! Ещё удивляет , что порошенко, то же ни хрена не купил НЕПТуНОВ!! Хотя это его родное детище!! Враг у ворот , а олигархи меряются писками, кто лучше!!! Да простому народу один хрен!! Олигарх -это ворюга!! Но родина это святое для всех!! Что они думают, что если прийдёт путин , они также будут грести деньги мешками и самосвалам??? АГА ! как бы не так!!! Многие олигархи -ворюги останутся нищими вмиг!! Ну а У Ахметова вообще совести нет!! КУпил десяток машин скорой помощи и всё..умыл руки.!!
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15.04.2021 18:11 Ответить
ты рассуждаешь как типичный совкодрочер
вор - должен сидеть в тюрьме, а не отчислять из наворованного какие то деньги
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15.04.2021 18:12 Ответить
> Ещё удивляет , что порошенко, то же ни хрена не купил НЕПТуНОВ!!

Як можна купити те, що не пішло у серійне виробництво ? І взагалі як можна придбати крилату ракету? Є магазини де їх продають ?
Ставити питання треба інакше, чому під час війни цією владою скорочуються витрати на оборону та скорочується оборонний заказ, через що ці самі Нептуни і не пішли у серію
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15.04.2021 18:49 Ответить
пля оказывается шо ПРИВАТ БАНК в Киева...Но руководство ПРИВАТ БАНКА в Днепре...еханый пабай я теперь понимаю путина...!!!!!!!!!Металлобазы Киева..в Киеве...А НАЧАЛЬСТВО МЕТАЛЛОБАЗ В ДНЕПРЕ...ехпабай......УКРАИНА --ЕТО РОССИЯ...!!!
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15.04.2021 18:50 Ответить
в любой нормальной стране, в обеспечении армии военной техникой, в том числе дронами, учавствует все работоспособное население
если эти деньги разворовываются из бюджета, это должно являться проблемой и головной болью органов безопасности государства, а не ложиться допольнительным бременем на плечи честных людей
если на 7 году войны, данный вопрос не решается, это говорит о том, что авакяны и прочее коррумпированное дерьмо, занимающие руководящие должности не на своем месте
военный бюджет, как и все остальное в Украине попросту разворовывается, поэтому армию и кормят гнилыми яблоками и капустой
что посеем - то пожнем
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15.04.2021 18:11 Ответить
Красава!
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15.04.2021 19:07 Ответить
Вот же тварь циничная! Сам, интересно, сколько дронов купил?!
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15.04.2021 19:55 Ответить
як сашко, мама якого любить швидкість, пропав з ефіру то і макс забужанский якось затерся. Але він тільки накопичував жовч, а тут пропали ефіри, де він ходив господарем, залишився один на один із світом. Якось розсмоктався колективний каганович із сашка та макса. якось прісно без них, як не крути але вміли нагадити. Таки да.
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15.04.2021 20:29 Ответить
там еще санёк, ватный петушок-блохер с ними
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15.04.2021 21:20 Ответить
бужанский - гнида из гнид
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15.04.2021 20:49 Ответить
 
 