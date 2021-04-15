Завтра состоится конкурс по выбору кредитора для ОПЗ. Гмырин и "Ш" из Офиса Президента попытаются протянуть "Агрогазтрейдинг", - Куюн

Завтра, 16 апреля, состоится второй тур по выбору кредитора для Одесского припортового завода".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь прошлый год Фонд госимущества и подконтрольный ему Одесский припортовый завод пытались провести конкурс на выбор давальца. Крупнейшее химическое предприятие в долгах как в шелках (основной кредитор – НАК), поэтому сам завод закупать сырье (газ) не может, оборотки нет, кредиты не дают", - подчеркивает эксперт.

Он утверждает, что сразу после выборов Зеленского, летом 2019 года на госзаводе "появилась такая себе лавка "Агрогазтрейдинг", в которой на начало 2020 года числилось целых 8 сотрудников. Впервые она пыталась залезть на ОПЗ еще в бытность главой ФГИ Игоря Билоуса и его правой руки по всем вопросам Андрея Гмырина".

"Фирма эта оказалась не такой простой: две прошлогодние попытки провести конкурс на давальца со скандалом провалились и автоматически был пролонгирован договор с АГТ. При этом сначала весной с ее пути сбрили "Укрнефтебурение", а это, на секундочку, Коломойский (в рассвете сил)+Хомутынник+Фукс, а летом – "Галнафтогаз" и Socar, на котором Владимир Александрович публично ел шаурму и которого инвестняня Богдан возил лично на смотрины ОПЗ. Согласитесь, дерзко. Одесский припортовый завод. Инсайдеры указывали на Офис Президента, где сидит некто на букву "Ш", - добавил он.

"А за что вообще драка? По нашим расчетам, в прошлом году АГТ заработала на ОПЗ 44 миллиона баксов чистой прибыли. При этом сам завод давеча отчитался о 1,19 млрд грн убытка, нарастив его за год в 16,5 раз. Сказку про вершки и корешки помните? Новый конкурс должны были провести до конца года, затем в январе, но в итоге вышли на финиш лишь сейчас (об этом в пресс-релизах ФГИ вы не прочтете). И снова сенсация! На первом же этапе дисквалифицировали половину претендентов, в их числе Антонова с его Галнафтогазом, ЕБРР, Мировым банком и прочими, а также снова указали на дверь "Укрнефтебурению" Коломойского (ну, это в духе времени)", - пишет Куюн.

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Далее он задается вопросом: А кто же остался?

"Набор весьма пестрый и интрига вроде бы сохраняется", - подчеркивает эксперт, перечисляя далее претендентов на предоставление кредита ОПЗ.

Ника-Агротрейд" – ранее принадлежала владельцу Фирташу, крупный трейдер минудобрениями того же фирташевского производства. По информации СМИ, в 2019 г. новым собственником компании стал Виталий Хомутынник.

"Евроэнерготрейд" – крупнейший импортер природного газа в Украину (1,25 млрд кубометров в 2020 году). Также компания является крупнейшим поставщиком газа на ОПЗ через "Агро Газ Трейдинг". По информации участников рынка, управляет "Евроэнерготрейдом" бывший владелец сети АЗС "Калина" Юрий Дубинский, а бенефициаром является народный депутат от ОПЗЖ Сергей Левочкин.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" – "дочка" НАК "Нафтогаз Украины", занимается поставкой газа для промпотребителей.

Торговый дом "Сокар Украина" – дочерняя структура азербайджанской госкомпании Socar.

"Юг Газ" входит в пул компаний "Одессагаз", транспортирующей газ на ОПЗ.

"Завтра, 16 апреля, будут какие-то результаты второго тура. Какова диспозиция? Очень обижен "Сокар", об него в прошлом году буквально вытерли ноги, восточные люди этого не любят (да и западные тоже)", - отмечает эксперт.

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"Левочкин и так крупный поставщик на ОПЗ, ссориться не к чему, скорее всего это "мебель" для массовки, мол, конкурс прошел в условиях жесткой конкуренции. Эта же роль, мне кажется, отведена и "Юг-газу" г-на Учителя, который подает газ на ОПЗ через свой "Одессагаз" и зарабатывает очень неслабо. За послушание можно получить конфетку", - далее пишет он.

"Ничего не знаю по "Нике", сорри, может вы знаете? Но если там Хомутынник, то вполне может служить еще одной декорацией. Глядишь, контрактик какой-то с АГТ обломится. Я лично буду следить за "Нафтогазом". Это крупнейший кредитор ОПЗ, сумма долга более 2 млрд грн, ему сам Бог велел. Будь НАК давальцем в прошлом году, вернул бы себе большую половину долга. Будут это поддавки по просьбе "Ш" или реальная борьба – увидим. А исходные позиции следующие: с 1 сентября 2020 года цена за переработку тонны для "АгроГазТрейдинга" составляет $41, за тонну карбамида — $60/т. Но у нас тогда была бумага, в которой АГТ с перепугу предложил заводу за переработку карбамида до $67/т и $41/т аммиака. Вот и посмотрим, сколько даст победитель этого конкурса, если он, конечно состоится. Я лично ставлю на АГТ. Г-н "Ш" на месте. А к тому же там же проявился и г-н Гмырин, которого Юрий Бутусов окрестил не иначе как новым "смотрящим" в ОП за фискальной системой. Не для того люди работают, не покладая рук, чтоб конкурсы по ОПЗ проигрывать! Ждем. А вдруг что-то поменялось?", - подытожил он.