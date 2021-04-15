Командующий Объединенными силами ВСУ Наев обсудил с польским коллегой концентрацию войск РФ на границе Украины

Сегодня, 15 апреля, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с командующим Оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Объединенными силами ВСУ.

Наев сообщил Пиотровски о текущей ситуации с безопасностью как в районах, приближенных к границе с Российской Федерацией, так и в районах, находящихся на границе с временно оккупированной территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

"В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов развития событий относительно эскалации со стороны Российской Федерации" - отметил генерал-лейтенант Наев. По его словам, Вооруженные Силы РФ продолжают наращивать военную силу.

"Мы в свою очередь действуем адекватно. В частности, на угрожаемые направления и соответствующие полигоны выдвигаем свои силы с целью недопущения преимущества со стороны ВС РФ. То есть проводим весь комплекс военных мер по сдерживанию и недопущению эскалации военной угрозы, - подчеркнул Наев.

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Командующий Оперативного командования видов Вооруженных сил Республики Польша генерал-лейтенант Пиотровски заявил, что вооруженная агрессия со стороны РФ на сегодня является угрозой не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы.

"Для Польши иметь в партнерах безопасную и независимую Украину - ключевая задача. Мы декларируем польскую поддержку Вооруженным Силам Украины в их стремлении к стандартам НАТО и Европейского Союза. В свою очередь начальник Генерального штаба и министр национальной обороны Республики Польша также это поддерживают. Уверен, что наше сотрудничество на оперативном уровне будет продолжаться, а там где нужно - углубляться, - подчеркнул Пиотровски.

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