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Новости Агрессия России против Украины
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Командующий Объединенными силами ВСУ Наев обсудил с польским коллегой концентрацию войск РФ на границе Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев обсудил с польским коллегой концентрацию войск РФ на границе Украины

Сегодня, 15 апреля, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с командующим Оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Объединенными силами ВСУ.

Наев сообщил Пиотровски о текущей ситуации с безопасностью как в районах, приближенных к границе с Российской Федерацией, так и в районах, находящихся на границе с временно оккупированной территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

"В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов развития событий относительно эскалации со стороны Российской Федерации" - отметил генерал-лейтенант Наев. По его словам, Вооруженные Силы РФ продолжают наращивать военную силу.

"Мы в свою очередь действуем адекватно. В частности, на угрожаемые направления и соответствующие полигоны выдвигаем свои силы с целью недопущения преимущества со стороны ВС РФ. То есть проводим весь комплекс военных мер по сдерживанию и недопущению эскалации военной угрозы, - подчеркнул Наев.

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Командующий Оперативного командования видов Вооруженных сил Республики Польша генерал-лейтенант Пиотровски заявил, что вооруженная агрессия со стороны РФ на сегодня является угрозой не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы.

"Для Польши иметь в партнерах безопасную и независимую Украину - ключевая задача. Мы декларируем польскую поддержку Вооруженным Силам Украины в их стремлении к стандартам НАТО и Европейского Союза. В свою очередь начальник Генерального штаба и министр национальной обороны Республики Польша также это поддерживают. Уверен, что наше сотрудничество на оперативном уровне будет продолжаться, а там где нужно - углубляться, - подчеркнул Пиотровски.

Читайте также: Запад должен быть последовательным в противодействии агрессии РФ. Нельзя допускать "мягкого подхода" к этой стране, - МИД Польши

Автор: 

оборона (5238) Польша (8511) ВСУ (6695) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+2
Неа.Визитка Яроша страшная Сила
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15.04.2021 18:39 Ответить
+1
або великий азовський бульк

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев обсудил с польским коллегой концентрацию войск РФ на границе Украины - Цензор.НЕТ 4173
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15.04.2021 18:23 Ответить
+1
США и Британия ОБЯЗАНЫ вернуть УКРАИНЕ Ядерное вооружение !
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15.04.2021 18:34 Ответить
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або великий азовський бульк

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев обсудил с польским коллегой концентрацию войск РФ на границе Украины - Цензор.НЕТ 4173
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15.04.2021 18:23 Ответить
А мне бы хотелось, чтобы командующий ВСУ объявил народу, что ему делать, если начнется война. Что делать, какой алгоритм, куда идти, будет ли эвакуация, где бомбоубежища, где будет вода и еда, что делать в квартирах, если не будет света, воды,телефонной связи, куда обращаться в первую очередь, какие организации будут работать, какие не будут? Почему в государстве нет никого, кто бы внятно все объяснил людям? У Зеленского все готово? Почему для людей, для украинцев, от власти нет ничего вменяемого, что делать в случае начала войны и военного положения и почему нет до сих пор военного положения? Почему работают антиукраинские каналы в Украине и наши олигархи торгуют с врагом? Почему в Раде сидят враги Украины? Где ваша работа? Вы ничего не организовали для людей за 7 лет войны. Вы олигофрены или предатели?
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15.04.2021 18:54 Ответить
США и Британия ОБЯЗАНЫ вернуть УКРАИНЕ Ядерное вооружение !
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15.04.2021 18:34 Ответить
И что дальше? Представь, что вернули. Понесешь бомбу в Кремль?
Да и приказ даже не отдаст никто! Вспомни 2014 когда корабли штурмовали и отбирали. Не хватило духу даже затопить!
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15.04.2021 19:09 Ответить
понесу не переживай ... я не такое сцикло как многие тут пердящие свои высеры под каждым моим постом.
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15.04.2021 21:00 Ответить
В Воронежской области сгорел лагерь РАБссиянских хмырей...неосторожное обращение с сигаретой...и спиртягой...
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15.04.2021 18:35 Ответить
Ярош курнул))))))))
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15.04.2021 18:37 Ответить
Неа.Визитка Яроша страшная Сила
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15.04.2021 18:39 Ответить
Пусть у них все горит ярким пламенем.
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15.04.2021 18:55 Ответить
Шпігунів.ру в вр тьма...
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15.04.2021 18:36 Ответить
Глава администрации Зеленского Ермак потребовал от Пентагона ЗРК из США "PATRIOT"
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15.04.2021 18:38 Ответить
https://mobile.twitter.com/tukva2017 Тыковка https://mobile.twitter.com/tukva2017 @tukva2017 https://mobile.twitter.com/tukva2017/status/1382714838107836416 18 мин

Проблемы со связью в Донецке. Уже сегодня. Репетируют...
Уже несколько дней в стор. Макеевки, а потом раисы, много машин... бегуть...
Вовсю обсуждают пооолное закрытие "границ" ордо..
.Мышеловка захлопывается окончательно... И даже манюсенькой тропочки не останется... Чувствуешь себя в запертом и темном лифте... который падает... падает... и все никак не упадет...
А клаустрофобия все острее и острее...
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15.04.2021 18:39 Ответить
Байден привез сюрприз в Украину...догадайтесь с 1 раза что ИМЕННО...
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15.04.2021 18:40 Ответить
Не томи😀
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15.04.2021 18:51 Ответить
ЗРК Patriot...
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15.04.2021 18:56 Ответить
На чем привез? НП передал? 2 несчастных кораблика и те отказались.
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15.04.2021 19:10 Ответить
11 транспортников США Геркулес возят каждій день что то..Азербайджан,Британия и Германия тоже... Хрюкни чего либо...
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15.04.2021 19:24 Ответить
Не гони, чесно?!! Так діло буде?
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15.04.2021 21:42 Ответить
что можно обсуждать с совковой гнидой, который ворует у своих солдат деньги и кормит их гнилой капустой
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15.04.2021 18:40 Ответить
https://mobile.twitter.com/666_mancer

https://mobile.twitter.com/666_mancer Necro Mancer @666_mancer

https://mobile.twitter.com/666_mancer https://mobile.twitter.com/666_mancer



Члены https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B0?src=hashtag_click #роа от https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%94%D0%A0%D0%93?src=hashtag_click #укроДРГ дневные коды ввели, что ли?
"Вчера ехали с Дебальцево в Седово, перед Енакиево всё перерыто и в Старобешево рыли. По дороге встречали много машин со знаком треугольник на лобовом. В Новоазовске сегодня все военные были с белыми повязками с треугольником"
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15.04.2021 18:42 Ответить
РАБссия в Сирии побеждает седьмой год,в Украине восьмой... вояки Сралина Гитлера не победили за 4 года...
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15.04.2021 18:43 Ответить
Денис чеПушилин с семьей покинул Донецк.... а шош такое...
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15.04.2021 18:46 Ответить
апять данецк пакинули-пракинули братья-расияне , ну сколька ж можна !
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15.04.2021 19:00 Ответить
***** сдулся .
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15.04.2021 18:53 Ответить
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Наєв обговорив з польським колегою концентрацію військ РФ на кордоні України - Цензор.НЕТ 2318
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15.04.2021 19:21 Ответить
В военном лагере в местечке Богучары в Вононежской области в 45 км от границы с Украиной...видео пожара немедленно засекретили в соцсетях...пабеду над Гитлером тоже засекретили до 2040 года...
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15.04.2021 18:54 Ответить
Ну пьяный российский офицер заснул с сигарой во рту .. . Всё нормально , - дальше будет .
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15.04.2021 19:07 Ответить
Кацапы публицистику не читают . У них телевизор покуда в тренде . )
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15.04.2021 19:44 Ответить
Цьому генерал-лейтенанту Сергію Наєву - віра є.
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15.04.2021 20:47 Ответить
 
 