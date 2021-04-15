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Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин - это преступление, - "ЕС"

Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин - это преступление, -

Фракция "Европейская Солидарность" собрала необходимые 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады по вопросам пандемии.

Об этом с трибуны Верховной Рады сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она назвала преступным решение правительства убрать из программы медицинских гарантий 6,5 млрд. гривен для закупки вакцин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" настаивает на том, что должно быть немедленно проведено внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое будет посвящено именно вопросам противодействия пандемии. Мы требуем перераспределить средства из бюджета - только не на индустриальные парки для "своих" и "инвест-нянь", а чтобы эти средства забрали из Офиса президента, из силовых и репрессивных органов и передали именно медикам и военным", - отметила Ирина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов. ВИДЕО

Она отметила, что финансовая ситуация в стране критическая, а правительство решило для закупки вакцин забрать деньги по финансированию медицинских гарантий - есть у врачей и медучреждений, которые наоборот нуждаются в поддержке.

"Сверхплановых дефицит Пенсионного фонда сегодня составляет более 7,5 млрд гривен. Нет денег на больничные, идут задержки выплат больничных и зарплат. Что происходит сегодня в медицине, мы знаем. Правительство решило с бюджетной программы медицинских гарантий за один день перебросить 6,5 млрд гривен на закупку вакцины. Это преступление. А зачем же вы укатали деньги в асфальт, на "Велике крадівництво", - возмутилась Геращенко.

"Мы требуем проведения Совета нацбезопасности и обороны, посвященного именно вопросам вакцинации населения. Мы должны очень хорошо проанализировать, кто же виноват в срыве вакцинации. Я вам скажу - это не Степанов, а не Шмыгаль, а Зеленский. Потому что он назначил и Шмыгаля, и Степанова и предыдущих министров, и тех, кого вы собираетесь ставить", - напомнила сопредседатель фракции.

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"Мы благодарим каждого народного депутата, которыей подписался под инициативой "Европейской Солидарности" о проведении внеочередного заседания, посвященного пандемии. Среди этих 150 подписей нет только подписей монобольшинства, потому что они занимаются "потемкинскими деревнями" и думают о том, как украсть деньги из нищего украинского бюджета", - резюмировала Ирина Геращенко.

Как известно, 8 апреля Петр Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидний план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

"Цель этого плана - защита жизни и здоровья украинцев, преодоление пандемии, социальных последствий пандемии путем приобретения коллективного иммунитета от коронавирусной болезни", - отметил Петр Порошенко.

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Автор: 

Геращенко Ирина (1630) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Европейская Солидарность (1060) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин - это преступление, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6622
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15.04.2021 18:46 Ответить
+18
Ну а где им брать деньги? Не на Бубочку же сокращать расходы. Оманы Катары Мальдивы - как посещать? Ленка не потянет, и самолет и свиту и охрану и пойло.
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15.04.2021 18:42 Ответить
+12
Знов обгадились "вялікіє будівельники" !!! Гидота зелена ,Ковідфонд закатала під асфальт !!!)))
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15.04.2021 18:45 Ответить
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Ну а где им брать деньги? Не на Бубочку же сокращать расходы. Оманы Катары Мальдивы - как посещать? Ленка не потянет, и самолет и свиту и охрану и пойло.
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15.04.2021 18:42 Ответить
Можно асфальт продать, точнее приватизировать и сделать дороги платными
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15.04.2021 19:29 Ответить
Если тот асфальт ещё не "поплыл" и не исключено, что на отдельных участках может быть лишь на бумаге.
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15.04.2021 20:12 Ответить
воруют
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15.04.2021 18:43 Ответить
Рьяно о будущем внуков беспокоятся, да и запасы надо иметь, чтобы "валить из этой страны".
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15.04.2021 20:15 Ответить
Знов обгадились "вялікіє будівельники" !!! Гидота зелена ,Ковідфонд закатала під асфальт !!!)))
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15.04.2021 18:45 Ответить
Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин - это преступление, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6622
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15.04.2021 18:46 Ответить
О це реальна допомога ,ні якісь там кисневі концентратори !!!))))
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15.04.2021 18:51 Ответить
Если каждую по гривне продать, то получится много деньгей, а если по две, а по три... У-у-у!
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15.04.2021 19:26 Ответить
А что ж делать, когда в связи с пандемией дефицит туалетной бумаги. Два в одном - и выучил и использовал.
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15.04.2021 20:19 Ответить
зебилы глянцем подтираются ?
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15.04.2021 23:27 Ответить
Залишаються вірними лозунгу "А какая разница!".
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16.04.2021 07:18 Ответить
В Україні дорог вистачить всі фонди та програми закатати !!)))
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15.04.2021 18:46 Ответить
Прийміть ліки.
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15.04.2021 18:48 Ответить
А мені достатньо думки 15 лікарів алергоцентру, які звільнились за одну неділю, підсля призначення ємця.
Два роки після виборів пройшло, а ви продовжуєте коломойсько-ахметівсько-богатирьовське пропагандонське лайно місити. Остогидли.
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15.04.2021 18:57 Ответить
Вас врачи отоварили и сразу залатали?
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15.04.2021 19:04 Ответить
пришел молодой- зеленый хохотунчик и все остановил ?? или хоть попытался ?? нехер кивать на папередников , за свои дела ответ держать надо .
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15.04.2021 18:52 Ответить
Не 5, а около двух. И почему ЕС должна шото делать для избранного вами брехуна и мародёра, и назначенного им убойного псевдореформатора Степанова, от которой врачи до сих пор отхаркаться не могут
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15.04.2021 19:03 Ответить
Да, конечно - их, врачей, уже 65%(данные за прошлый месяц) выехали в Европу. Там и какой то депутат - весь в чём то зелёном, предлагал их вообще объявить врагами народа.
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15.04.2021 18:47 Ответить
У любого в оппозиции раскрывается талант руководителя. И закрывается при доступе к рычагам власти. Доказано историей Украины!
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15.04.2021 18:48 Ответить
Голова кругом: ес орёт, какого х#я вы взяли деньги на вакцину? И тут же предлагает быстро всех вакцинировать. Другими словами : пчёлы против мёда.
А чего это мочалка не предложила ЗП депутатов не пустить на вакцину?
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15.04.2021 18:51 Ответить
Дєпутатов мало.. Шо с ніх взять.. А вот с работніков прокурватури я би нє погнушался..Да і ані нє сільно абєднєют=))
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15.04.2021 18:53 Ответить
Вместо того, чтобы забрать деньги у депутатов и клоуна, деньги забирают у врачей. зебилы хотят чтобы остальные 60тыс медиков уехали в польшу
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15.04.2021 19:00 Ответить
Задрали этими врачами. Они без всяких дотаций каждый день к пациенту в карман лезут, бабло вымагают. Нарисовали, ****, две иконы в стране: врачи-взяточики и учителя быдловатые. Переживайте за них.
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15.04.2021 18:52 Ответить
Пральна.. медиков и педиков расстрелять.. Ментов оставитьь.. Шоб було кому стрєлять.. Узнаю бидло Пєтю=)))
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15.04.2021 18:55 Ответить
Узнаю быдлоЗебуинов, бабло потырили и крайних ищут
Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 7583
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15.04.2021 19:15 Ответить
..так нехай тебе депутати і лікують..Гроші візьмут та "пообіцяють"...Може й виживеш ,бовдуре??
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15.04.2021 19:16 Ответить
Валера, меня не надо лечить. А тебя, убогого, вижу, очень даже надо. Дурень, ты сам понял, что прочитал, и что тут настучал?
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15.04.2021 19:19 Ответить
ты неизлечимо больной на голову, охранник супермаркета.
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15.04.2021 20:09 Ответить
А ты - гандон, который не умеет разговаривать по существу, а гаразд только выкрикивать что-то.
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15.04.2021 20:29 Ответить
Похоже ты с зеркалом разговариваешь...
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16.04.2021 20:29 Ответить
Не-не, глупенький. Не петляй.
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16.04.2021 20:46 Ответить
Еще немного и научишься красиво и культурно говорить! Я рад за тебя!
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16.04.2021 22:28 Ответить
А действительно зачем медикам 6млрд, если это бабло можно закатать в вакцины? Степашка уже новую куртку себе присмотрел, а зеленский опять полетит в офшор вывозить самолётам кэш.
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15.04.2021 18:57 Ответить
Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 891
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15.04.2021 18:59 Ответить
О_о.. До босса добрался и патроны закончились=)))
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15.04.2021 19:17 Ответить
Еще не вечер.
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15.04.2021 19:24 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг ...

Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 5926
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15.04.2021 23:33 Ответить
6, 5 млрд это приблизительно неделька воровства на таможне. Поговаривают, там самые умные работают.
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15.04.2021 19:23 Ответить
Не, а шо, у мендель забрать или у мамы коболева?
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15.04.2021 19:23 Ответить
Мендель не даёт пока.. а мама уже.. дилемма=))
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15.04.2021 19:25 Ответить
медсестра делающая прививки получает €6k.
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15.04.2021 19:24 Ответить
И зачем ты тут это написал? Мы вас и так по ценам догнали..Осталось по зарплате=)))
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15.04.2021 19:26 Ответить
)) для ускорения доганяння. шоб учителей медики перегнали.
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15.04.2021 19:34 Ответить
Не всё сразу, не всё. Ведь по ценам таки даже перегнали, значит можем!
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15.04.2021 19:35 Ответить
Вся деятельность Зеленского и Слуг народа сплошное преступление.
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15.04.2021 19:28 Ответить
я не понимаю этой риторики, откуда можно взять те 6,5 млрд? может с обороны??? говорить хрень про преступление можно не понимаючи внешнеполитической обстановки и опасности которую несет кацапия. Потрусить олигархов, вариант был бы и лучше и оптимальнее, но до этого никто не "додумался"...
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15.04.2021 19:43 Ответить
Если зелёные из кабмина и ВР будут каждый свой второй день работать в ковидных отделениях, то ладно. А так после этого решения врачи не то что уйдут из больниц, а из Украины в Польшу уедут. И будут правы
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15.04.2021 20:04 Ответить
Потери от локдаунов, остановки экономики , всяких запретов и зеленодаунов превышают в разы любые затраты на лечение всех ковидных пациентов! Легче было бы для экономики чтобы половина страны заболела, получила бесплатное лечение! чем их "борьба" с Ковидом! Но стадо нужно было загнать в стойло и мутить своё....
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15.04.2021 20:13 Ответить
Решением Кабинета министров . № 338 от 14.04.2021 г. выделено 6,5 млрд. гривен на вакцинацию населения (2301270). Необходимая сумма изъяты с финансирования Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (2308060).

Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.

‎Поздравляю вас с самой дорогой вакциной в мире, лошары зеленые!
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15.04.2021 20:27 Ответить
Господин Порошенко совсем недавно говорил, что если бы мог купить вакцину, то сразу бы купил для всех.... Вот ему шанс доказать свои намериния!
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15.04.2021 23:33 Ответить
 
 