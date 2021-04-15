Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин - это преступление, - "ЕС"
Фракция "Европейская Солидарность" собрала необходимые 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады по вопросам пандемии.
Об этом с трибуны Верховной Рады сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она назвала преступным решение правительства убрать из программы медицинских гарантий 6,5 млрд. гривен для закупки вакцин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Европейская Солидарность" настаивает на том, что должно быть немедленно проведено внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое будет посвящено именно вопросам противодействия пандемии. Мы требуем перераспределить средства из бюджета - только не на индустриальные парки для "своих" и "инвест-нянь", а чтобы эти средства забрали из Офиса президента, из силовых и репрессивных органов и передали именно медикам и военным", - отметила Ирина Геращенко.
Она отметила, что финансовая ситуация в стране критическая, а правительство решило для закупки вакцин забрать деньги по финансированию медицинских гарантий - есть у врачей и медучреждений, которые наоборот нуждаются в поддержке.
"Сверхплановых дефицит Пенсионного фонда сегодня составляет более 7,5 млрд гривен. Нет денег на больничные, идут задержки выплат больничных и зарплат. Что происходит сегодня в медицине, мы знаем. Правительство решило с бюджетной программы медицинских гарантий за один день перебросить 6,5 млрд гривен на закупку вакцины. Это преступление. А зачем же вы укатали деньги в асфальт, на "Велике крадівництво", - возмутилась Геращенко.
"Мы требуем проведения Совета нацбезопасности и обороны, посвященного именно вопросам вакцинации населения. Мы должны очень хорошо проанализировать, кто же виноват в срыве вакцинации. Я вам скажу - это не Степанов, а не Шмыгаль, а Зеленский. Потому что он назначил и Шмыгаля, и Степанова и предыдущих министров, и тех, кого вы собираетесь ставить", - напомнила сопредседатель фракции.
"Мы благодарим каждого народного депутата, которыей подписался под инициативой "Европейской Солидарности" о проведении внеочередного заседания, посвященного пандемии. Среди этих 150 подписей нет только подписей монобольшинства, потому что они занимаются "потемкинскими деревнями" и думают о том, как украсть деньги из нищего украинского бюджета", - резюмировала Ирина Геращенко.
Как известно, 8 апреля Петр Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидний план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.
"Цель этого плана - защита жизни и здоровья украинцев, преодоление пандемии, социальных последствий пандемии путем приобретения коллективного иммунитета от коронавирусной болезни", - отметил Петр Порошенко.
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Два роки після виборів пройшло, а ви продовжуєте коломойсько-ахметівсько-богатирьовське пропагандонське лайно місити. Остогидли.
А чего это мочалка не предложила ЗП депутатов не пустить на вакцину?
Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.
Поздравляю вас с самой дорогой вакциной в мире, лошары зеленые!