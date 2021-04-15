"Сумыоблэнерго" потребует от СБУ опровергнуть информацию о "коррупционной схеме на 80 млн грн"

12 апреля 2021 на сайте Службы безопасности Украины и в СМИ появилась информация о причастности топ-менеджмента АО "Сумыоблэнерго" к коррупционным схемам. СБУ обвиняет энергетиков в хищении 80 млн грн. Однако, в Сумыоблэнерго эту информацию опровергают и, в свою очередь, обвиняют Службу безопасности Украины в распространении ложной информации и разглашении тайны следствия.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Сумыоблэнерго.

Энергетики утверждают, что по фактам, связанным с деятельностью АО "Сумыоблэнерго", досудебное расследование СБУ вообще не проводит. А обвинения в невыполнении инвестиционной программы и хищении 80 млн гривен, о которых говорилось в сообщении Службы безопасности Украины, называют необоснованными, поскольку "Сумыоблэнерго" имеет неоспоримые документальные подтверждения выполнения и надлежащего финансирования инвестиционной программы согласно с установленным порядком. Подтверждает это и непосредственно НКРЭКУ, которая осуществляет контроль за деятельностью предприятия, а также судебными решениями.

Кроме того, в Сумах подвергают сомнению и оценку СБУ операций с ценными бумагами. Мол, называя их "мусорными", СБУ дает собственное субъективное мнение, поскольку эта информация никак не подтверждена надлежащими компетентными органами.

Опровергают энергетики и обвинения в "компенсации убытков от сделок менеджмента АО "Сумыоблэнерго" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса", ведь тарифы на электроэнергию устанавливаются НКРЭКУ, а следовательно, распределительная компания никак не может повлиять на их повышение. К тому же большинство работ, которые выполняются в АО "Сумыоблэнерго", проходят через процедуры публичных закупок.

"Сумыоблэнерго" отмечает, что такими высказываниями и утверждениями СБУ пытается испортить репутацию компании. Предприятие уже направило письмо в Службу безопасности Украины с требованием удалить с сайта СБУ соответсвующую публикацию и опровергнуть указанную в ней информацию.