РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". Это грубое нарушение права судоходства, - МИД

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия Российской Федерации является очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД.

В заявлении подчеркивается: "Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международную пролив к портам в Азовском море.

На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины.

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Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с его стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.

Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

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