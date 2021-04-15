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Новости Агрессия России против Украины
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РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". Это грубое нарушение права судоходства, - МИД

РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия Российской Федерации является очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД.

В заявлении подчеркивается: "Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международную пролив к портам в Азовском море.

На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины.

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Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с его стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.

Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

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Автор: 

Керченский пролив (428) россия (96192) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+34
кацап, Крым - это Украина, а Кенигсберг - Германия.. как и Курилы - Япония, а сибирь - Китай)) ну а ты жри похлебку из муки.. пока дают
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15.04.2021 19:22 Ответить
+30
Нет цапа, это суверенное права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.
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15.04.2021 19:18 Ответить
+27
Лапотные живут не по правилам а по понятиям правда понятия у них чекисткие.
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15.04.2021 19:09 Ответить
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Я честно говоря, так и не понял, почему вы в "морской суд" иск не подали по поводу морской границы (по Керченскому проливу) еще после инцидента ноября 2018 г.
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16.04.2021 06:18 Ответить
Санкции прямо просятся. Где же волшебник Джо?
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16.04.2021 14:47 Ответить
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