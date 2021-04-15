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Новости Агрессия России против Украины
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Приоритетным вопросом на заседании СНБО было обсуждение ситуации на Донбассе, - Зеленский

Приоритетным вопросом на заседании СНБО было обсуждение ситуации на Донбассе, - Зеленский

Ситуация с эскалацией на востоке Украины была приоритетным вопросом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 15 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос Донбасса рассматривался тайно, детали я не могу вам рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть действительно вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова, это самое главное", - заявил Зеленский по итогам заседания СНБО.

Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.

"Мы понимаем, что есть в СМИ много разной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса президента Украины", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о повестке дня сегодняшнего заседания СНБО: Ситуация на Донбассе и второй пакет санкций против контрабандистов

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) СНБО (4441) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+7
Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3260012

Ну кто тебе шуту гороховому, будет доверять?
Тебя если на полиграфе проверить, так машина накроется!
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15.04.2021 19:43 Ответить
+5
зелох даже чп не ввел когда у нас под боком несколько армий
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15.04.2021 19:37 Ответить
+4
Напомнить, чем окончилась попытка Порошенко ввести, как вы говорите, "ЧП"?
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15.04.2021 19:42 Ответить
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зелох даже чп не ввел когда у нас под боком несколько армий
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15.04.2021 19:37 Ответить
Ну да, США кстати ввели режим ЧС из за действий РФ,а мы почему то сохраняем спокойствие и секретность.К чему тут секретность если РФ не таясь концентрирует силы вторжения, мне не совсем понятно.
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15.04.2021 19:41 Ответить
У Зели атрофия мозга. Путин со всех сторон окружил своими войсками Украину, с севера, востока, юга, а оно говорит о ситуации на Донбассе. Горе народу, у которого президент без мозга.
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15.04.2021 19:51 Ответить
Напомнить, чем окончилась попытка Порошенко ввести, как вы говорите, "ЧП"?
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15.04.2021 19:42 Ответить
Видно ти тоді з дому втік, де переховувався?
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15.04.2021 19:46 Ответить
А вам все равно, какую чушь тут нести, лишь бы полной была? Вот причём тут я и ваши детские фантазии обо мне?
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15.04.2021 20:04 Ответить
Одна правда а не фантазії.
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15.04.2021 20:07 Ответить
напомни?
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15.04.2021 19:48 Ответить
Вот о чем вы спрашиваете?
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15.04.2021 20:02 Ответить
Приоритетным вопросом на заседании СНБО было обсуждение ситуации на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9720
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15.04.2021 19:43 Ответить
Говорите правду, чтоб планировать выход на позиции.
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15.04.2021 19:38 Ответить
Был Ленд-Лиз для Совка,теперь есть Ленд-Лиз для Украины от Байдена,а ЗРК вмериканские PATRIOT остудят горячие тупіе бошки Жининжопского и прочей мавзолейной Хмырятине...
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15.04.2021 19:42 Ответить
Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3260012

Ну кто тебе шуту гороховому, будет доверять?
Тебя если на полиграфе проверить, так машина накроется!
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15.04.2021 19:43 Ответить
Генерал Наев знает что делать с рюсским быдлом...
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15.04.2021 19:43 Ответить
Все об народе думают, соколы.
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15.04.2021 19:44 Ответить
Армия готова

==
к чему готова ? к той стороне?
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15.04.2021 19:45 Ответить
Обсудили?- Ну и славно.
поработали, - теперь банкет, фуршет и мендель.
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15.04.2021 19:46 Ответить
Азербайджан прислал транспортный самолет в Украину...наверное Байрактарных спецов которые мочили в сортире мудаков Путлера в Карабахе...
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15.04.2021 19:46 Ответить
За две последние недели, видел над Киевом пролетающие самолеты C-6 и С-130
Что то таки привезли.
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15.04.2021 19:51 Ответить
"Мы понимаем, что есть в СМИ много разной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса президента Украины", - подчеркнул он.

Особенно офиса президента.)
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15.04.2021 19:47 Ответить
Молитесь Фуфломицины Путлера....это вам не Чечня 2 раза и не Грузия...умоетесь по полному тарифу
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15.04.2021 19:48 Ответить
Пора завоёвывать Донбасс! Сколько можно терпеть?!
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15.04.2021 19:51 Ответить
Ты уже едешь?😂🌷
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15.04.2021 19:52 Ответить
Ты против того,чтобы украинский Донбасс завоевать? И кем тебя назвать сейчас? Тайный сепар? Настоящие патриоты за атаку, сколько можно ждать!!
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15.04.2021 20:55 Ответить
Можешь написать это под своей тряпкой,гордо?😂🌷
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15.04.2021 21:07 Ответить
Быдло Путлера Сирию завоевывает седьмой год,Украину восьмой... вояка сраный
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15.04.2021 19:53 Ответить
Знаешь зарплату дворника в Чите?😂🌷
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15.04.2021 19:55 Ответить
50 долларов в год)))
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15.04.2021 19:56 Ответить
100$ в месяц.Ты уже совсем перегнул😀
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15.04.2021 19:58 Ответить
Что скажешь про Читу,блевотина коцапская?😂🌷Это руцкий мир?
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15.04.2021 19:57 Ответить
Спросил донбасский терпила
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15.04.2021 19:59 Ответить
А чего удрал?Поведай про Читу😂🌷
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15.04.2021 20:02 Ответить
Чукча приехал в Москву,ходил по магазам маркетам и прочим кафе,видит телка стоит у дороги...спрашивает,сколько просишь? 25 долларов...Дорого Аднака...давай за 20 но куда хочу...,вот чукча..хитрюга..ладна давай 20 баксов... поехали такси за мой счет....
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15.04.2021 19:59 Ответить
Крысы Путлера катаются вдоль границы Украины имитируя Вяличие мавзолейного быдла...,танки БТРы уже туфта Эрдоган мочил в сортире это дерьмо тоннами а Карабахе... ...
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15.04.2021 20:07 Ответить
ну при чом тут крысы?
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15.04.2021 20:17 Ответить
Му-му,му-му...
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15.04.2021 20:15 Ответить
Ясно. ППР (по---ли-разошлись).
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15.04.2021 20:20 Ответить
 
 