Приоритетным вопросом на заседании СНБО было обсуждение ситуации на Донбассе, - Зеленский
Ситуация с эскалацией на востоке Украины была приоритетным вопросом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 15 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Вопрос Донбасса рассматривался тайно, детали я не могу вам рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть действительно вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова, это самое главное", - заявил Зеленский по итогам заседания СНБО.
Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.
"Мы понимаем, что есть в СМИ много разной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса президента Украины", - подчеркнул он.
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Ну кто тебе шуту гороховому, будет доверять?
Тебя если на полиграфе проверить, так машина накроется!
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к чему готова ? к той стороне?
поработали, - теперь банкет, фуршет и мендель.
Что то таки привезли.
Особенно офиса президента.)