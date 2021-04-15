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Новости Нормандские переговоры
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Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату"

Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель:

Президент Украины Владимир Зеленский расценивает предстоящие переговоры в Париже 16 апреля с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и в режиме видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель как подготовительную встречу лидеров "Нормандского формата".

Об этом он заявил по итогам заседания СНБО в четверг, 15 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично – и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и будет ещё видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой Нормандский формат. Но это важная, подготовительная встреча к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский с супругой завтра посетят с рабочим визитом Францию. Планируются переговоры с Макроном, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Меркель Ангела (2125) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+11
Час, місце та головні персонажі...
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 4357
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15.04.2021 19:46 Ответить
+10
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 3345
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15.04.2021 19:48 Ответить
+9
Неплохо бы Макрона и Меркель, сменить скажем на Байдена и Джонсона...
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15.04.2021 19:47 Ответить
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Час, місце та головні персонажі...
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 4357
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15.04.2021 19:46 Ответить
Ну прямо как Шекспировский Яго: из за портьеры строит козни...
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15.04.2021 19:48 Ответить
Да он уже обо всём договорился! Это для нас только будет неожиданностью. Для всего мира нет.
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16.04.2021 08:54 Ответить
ЗЕчмо приобрёл новые мягкие наколенники и поэтому очень жалеет, что ***** не приедет
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15.04.2021 19:59 Ответить
Неплохо бы Макрона и Меркель, сменить скажем на Байдена и Джонсона...
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15.04.2021 19:47 Ответить
Пятый сон Веры Павловны? *)
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15.04.2021 19:50 Ответить
Звездные войны, Новая надежда...
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15.04.2021 19:52 Ответить
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 3345
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15.04.2021 19:48 Ответить
Друге громадянство Зеленського, контрабандисти і Макрон. Це фіаско, Володя.
https://www.youtube.com/watch?v=s1KDkAyXoJQ
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15.04.2021 19:49 Ответить
Це фіаско
Да он и слова-то такого не слыхал...*)
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15.04.2021 19:51 Ответить
Какое же оно убогое... За что такое чудо зелёное Украине выпало?
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15.04.2021 19:55 Ответить
За дурость и веру в сказки.
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15.04.2021 19:56 Ответить
Они совсем на этом формате импотентном свихнулись?
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15.04.2021 19:55 Ответить
Шмаркля, о чем ты лопочешь? Какой формат? Тебя в мире кто-то серьезно воспринимает???
Опустил Украину до своего уровня...
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15.04.2021 19:56 Ответить
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 7227
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15.04.2021 19:58 Ответить
А кто-то может бедному эмигранту рассказть -- про антихуйлово-зеленские митинги на улицах и площадях, про бурления национальной Идеи в маршрутках и на кухнях, про сбор подписей в поддержку вывода Байденом войск из Афгана, с целю перевести их в Украину, про массовое возникновение Военных и Антивоенных Общественных организаций...? -- ну очень интересно узнать, как вы там боретесь с текущим, во имя грядущего?
-- у нас, ведь, тишина про вас...
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15.04.2021 20:03 Ответить
"Я принес вам мир" " и воду нашим соотечественникам"
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15.04.2021 20:14 Ответить
как говорил Немцов его кумиру *****-он просто е.нутый
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15.04.2021 20:15 Ответить
Развязка все ближе, и какой она будет вообще не понятно.
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15.04.2021 20:20 Ответить
К сожалению, нет никакой уверенности, что Зеленского на этих переговорах не нагнут для сдачи жизненно-важных интересов Украины. С одной стороны, Франция и Германия, ради себя, любимых, особо не будут напрягаться ради Украины против России, с другой стороны, не верю я Зеленскому, что сможет стоять стеной за Украину.
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15.04.2021 20:30 Ответить
Ни о чем. Азербайджан терпел такое балабольство 30 лет.
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15.04.2021 20:38 Ответить
Две акулы международной политики будут прощупывать как низко они будут наклонять Янелоха. Давеча в Париже он уже наподписывал Ху@лу такого что до сих пор скрывают
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15.04.2021 20:55 Ответить
Ну разве что в Москву рванете втроем. на встречу, кремлевская макака никуда не полетит.
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15.04.2021 20:58 Ответить
Климаксная старуха, гребаный герантофил и конченый кокаиновый клован. Збс компаха, если что (с)
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15.04.2021 21:36 Ответить
мы точна победим кацапов... с такими то союзниками
бл...
Зеленський про майбутні переговори з Макроном і Меркель: "Це підготовча зустріч до нормандського формату" - Цензор.НЕТ 3605
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15.04.2021 21:44 Ответить
Це бізнес поїздка. У Макрона званий обід. А Зеля запрошений зі своїм відомим номером. Піаніно вже підвезли.
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15.04.2021 22:45 Ответить
Какой бред! Какой Нормандский формат? Надо заменять всех посредников !
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16.04.2021 08:53 Ответить
Меркель решила на придурка гундявого время не тратить
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16.04.2021 08:58 Ответить
 
 