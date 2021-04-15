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Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату"
Президент Украины Владимир Зеленский расценивает предстоящие переговоры в Париже 16 апреля с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и в режиме видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель как подготовительную встречу лидеров "Нормандского формата".
Об этом он заявил по итогам заседания СНБО в четверг, 15 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично – и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и будет ещё видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой Нормандский формат. Но это важная, подготовительная встреча к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+11 wake up-UA
показать весь комментарий15.04.2021 19:46 Ответить Ссылка
+10 саша паламарчук
показать весь комментарий15.04.2021 19:48 Ответить Ссылка
+9 mrSmith
показать весь комментарий15.04.2021 19:47 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=s1KDkAyXoJQ
Да он и слова-то такого не слыхал...*)
Опустил Украину до своего уровня...
-- у нас, ведь, тишина про вас...
бл...