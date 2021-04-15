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Депутаты проголосовали закон, разрешающий отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет

Депутаты проголосовали закон, разрешающий отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет

Верховная Рада намерена предоставить отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка. Принятие соответствующего законопроекта №3695 во втором чтении и в целом поддержали 269 народных депутатов на внеочередном заседании парламента в четверг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

Законопроект предлагает дополнить Кодекс о труде и закон "Об отпусках" новым видом отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается за счет работодателя.

В законопроекте оговаривается, что такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они проживают вместе.

Такой отпуск также может предоставляться бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) воспитывает ребенка одна (один).

Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Законопроект также закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.

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Автор: 

дети (6576) отпуск (250) КЗОТ (7)


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Топ комментарии
+6
Во! Правильный закон, о 2-х неделях отпуска! Папа должен неделю бухать, пока жена в роддоме, потому неделю- на опохмел... И, с новыми силами на работу!
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15.04.2021 20:18 Ответить
+2
А раньше было низзззя, ни-ни...
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15.04.2021 20:20 Ответить
+2
И потянулись вереницей толпы небритых счастливых бруталов, с заявлениями "В декрет"...)
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15.04.2021 20:21 Ответить
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Во! Правильный закон, о 2-х неделях отпуска! Папа должен неделю бухать, пока жена в роддоме, потому неделю- на опохмел... И, с новыми силами на работу!
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15.04.2021 20:18 Ответить
Хоч якісь нормальні закони приймають іноді.
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15.04.2021 20:19 Ответить
А раньше было низзззя, ни-ни...
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15.04.2021 20:20 Ответить
хто хотів у декрет - побував
і навіть книжку про те написав
https://detector.media/community/article/118500/2016-09-06-tato-v-dekreti-artem-chapay-odna-pomyta-cholovikom-tarilka-krashche-nizh-odyn-raz-uzhyte-slovo-mystkynya/

Депутаты проголосовали закон, разрешающий отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет - Цензор.НЕТ 3642
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15.04.2021 20:27 Ответить
И потянулись вереницей толпы небритых счастливых бруталов, с заявлениями "В декрет"...)
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15.04.2021 20:21 Ответить
до трех лет -- условно...
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15.04.2021 20:27 Ответить
Бруталы как бы ни старались, но декретный отпуск они не в состоянии получить. Ибо декретный отпуск это отпуск по беременности и родам. Я покуда не припомню, чтобы бруталы беременели и рожали.
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15.04.2021 20:29 Ответить
Дивно якось. А по якому тоді закону я був у відпустці по догляду за дитиною з 2008 по 2011 рік?
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15.04.2021 20:30 Ответить
Там заголовок кривий. Закон прийняли про відпустку на 14 днів при народженні. Я вже точно не помню, давно це було, але раніше давали на 5 днів.
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16.04.2021 04:14 Ответить
Во.. надо срочно что-то делать=))
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15.04.2021 20:32 Ответить
Ага спасать Хомяка... пусть в декрет идёт....
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15.04.2021 20:37 Ответить
Я не зоофил, как Окурок... Никаких хомяков спасать не буду!
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15.04.2021 20:43 Ответить
Мда.....Хомяк это дед во главе армии который ....с женой 20 лет разницы, разродилась недавно... вот он в декрет и пойдёт....Детей чтоли в тролли набирают?
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15.04.2021 21:24 Ответить
Отпуск за счёт работодателя, мои ж рыбки, вот это янелохи расщедрились.
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15.04.2021 20:49 Ответить
Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/n3260022 Ужас. Я этим воспользовался еще в 1990 году )
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15.04.2021 20:50 Ответить
а до цього часу як батько міг у декрет змотатись ?, багато хто з прокуророментів так від АТО втікали
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15.04.2021 21:09 Ответить
Такие нормы в законе были и раньше, но янелохи не знают законодательства Украины или премиальных денег за законотворчество сильно захотелось. Вот и продублировали. Зедебилы, больше сказать нечего
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16.04.2021 01:06 Ответить
во интересно...а если одна жена,с другой проживаешь и одновременно дочка -и все три сразу рожают?будет три отпуска или зажилят?
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15.04.2021 22:53 Ответить
І на фіга воно тобі таке щастя одночасно?
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16.04.2021 04:15 Ответить
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16.04.2021 09:10 Ответить
 
 