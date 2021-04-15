Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ
Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС ВС Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.
"Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которая находится на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.
Командование ВМС подчеркивает, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права.
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Та нелоху не только за это извиниться нужно.....там извинений уже столько нужно......
Донбасс и Крым могут вернуться только войной, никак иначе.
А знає Боріска, що колись була такаж сама метушня навкруги автобусів "Богдан", які виготовляли на уорпорації, де інвестором був і Порошенко? І який фініш? А просто всі купляють ПАЗи і ГАЗЕЛі з парашії, то ж правда не ворог? А знає Боріска, що його маланець крутить свої фільми в московії і веселить вбивць і терористів? А кіно це також продукт, чи ні? То це торгівля на крові, чи нормально пацан заробляє і йому Україна так собі, місце де можна скосити бабла?
"Продолжили" - это "ни о чём"...
У мене є запитання до... І яка ж це **** стільки років гальмувала прийняття на озброєння "Нептуна"? За такі речі у воєнний час на шибеницю відправляють. У нас саме зараз - воєнний час. Порох, де ти є, мерзота? Медведчуку українські телеканали продавав? Медведчуку трубу закачувати забезпечував. От тільки не треба - про Зе-ідіота розповідати, що він Медведчука прищучив. Ці два... заслуговують однієї участі. Якби не Байден ці два "..." давали б зелене світло морочити українцям їх мізки.
Тем, что россия заблокировала Керченский пролив для иностранных военных и государственных судов, она выстрелила себе в ногу.
Теперь, по причине нарушения Москвой целого ряда норм международного Морского права, Эрэфию ждёт арест судов во многих портах мира.
И Лондон с Вашингтоном уже намерены провести по этому поводу консультации.