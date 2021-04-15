Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ

Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.

"Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которая находится на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.

Командование ВМС подчеркивает, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права.

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