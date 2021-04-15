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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ

Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ

Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.

"Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которая находится на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.

Командование ВМС подчеркивает, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко

Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ 01

Автор: 

Азовское море (1605) ВМС (1481) ФСБ (1943)


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Топ комментарии
+156
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 5131
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15.04.2021 20:29 Ответить
+58
Ну и где сейчас те "умные", которые писали что нам абсолютно не нужны "Петины МБАКи" на Азовском море? Их нам нужно еще и еще.
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15.04.2021 20:35 Ответить
+49
Еще интереснее, где те "умные", которые орали, что Порошенко совершил преступление, когда послал катера в Азовское море. И кстати Нелох тоже охотно подхватил тогда этот бред. Извиниться не хочет? Ну или себя тоже преступником объявить.
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15.04.2021 21:09 Ответить
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Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 5131
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15.04.2021 20:29 Ответить
👍👍👍👍
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15.04.2021 20:34 Ответить
МБАК Гюрза-М в черговий раз довели свою неефективність і неспроможність протидіяти російським піратам
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15.04.2021 22:12 Ответить
Снова у эксперда 6 палаты с таблетками проблема? Синие только не пей.
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15.04.2021 22:28 Ответить
То єдине, що зупиняє кацапів!
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15.04.2021 20:37 Ответить
это альфа и омега........
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15.04.2021 21:48 Ответить
"Ложь,звіздьож и провакация" -це споконвічне гасло Московіі !!!)))
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15.04.2021 20:32 Ответить
Ну а чё.. Смылся вовремя.. Советы тут раздаёт, как правильно жить.. Вернуться не желаешь, вашвашество?=))
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15.04.2021 20:36 Ответить
і літвін лайкнув
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15.04.2021 20:46 Ответить
нужно в спам кидать придурка постоянно
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15.04.2021 20:38 Ответить
Что то рано мы вас выписали, нужно повторить.
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15.04.2021 20:37 Ответить
Петух вонючий, когда вы уже твари передохнете
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15.04.2021 21:33 Ответить
З бодуна видно з рибальськими баркасами переплутали, а потім дійшло, що можуть отримати по **...лу...
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15.04.2021 20:34 Ответить
все они прекрасно знали - проверяют границы дозволенного и дух наших бойцов
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15.04.2021 20:36 Ответить
Вряд-ли. Они тупые, но не настолько.
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15.04.2021 20:37 Ответить
Ну и где сейчас те "умные", которые писали что нам абсолютно не нужны "Петины МБАКи" на Азовском море? Их нам нужно еще и еще.
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15.04.2021 20:35 Ответить
Асобенна ПТКР. И ПВО!
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15.04.2021 20:37 Ответить
Чтоб браконьеров распугивать?
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15.04.2021 20:38 Ответить
Ну вот одних "браконьеров" этой ночью и распугали.
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15.04.2021 20:39 Ответить
кацапское ворье с огородов шугать
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15.04.2021 20:51 Ответить
Ваши браконьеры до сих пор штаны отстирывают
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15.04.2021 21:35 Ответить
Еще интереснее, где те "умные", которые орали, что Порошенко совершил преступление, когда послал катера в Азовское море. И кстати Нелох тоже охотно подхватил тогда этот бред. Извиниться не хочет? Ну или себя тоже преступником объявить.
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15.04.2021 21:09 Ответить
Особенно если еще учитывать, что в результате керченского похода сорвалась встреча ***** и Трампа в Бразилии, которую анонсировали через месяц. Трамп не рискнул тогда, в той всеобщей атмосфере осуждения *****, не послушать своих советников и пойти с ним на договорняк.
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15.04.2021 21:16 Ответить
Irada,
Та нелоху не только за это извиниться нужно.....там извинений уже столько нужно......
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15.04.2021 21:49 Ответить
То есть карта, которая была размещена в сети, с точным указанием места, где произошел обстрел благополучно проплыла мимо вашего внимания? Ерунду на тему, что Порошенко лично запрещал стрелять в ответ даже комментировать не буду. Вот прям перед глазами стоит сценка, как моряки звонили ему на мобилу наверное и разрешение спрашивали.
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15.04.2021 22:06 Ответить
Еще слезу пусти, петух за прокси, про бедных мальчиков. Поплачь больше, авось попустит. Особенно когда посмотришь видео "Долб...бы и буксир". Советую пересмотреть. Как обосравшиеся рашенское командирские петухи на один буксир и два малых речных катера с перепугу отправили отряд с 18 !!! суден, двух вертушек и сушки. И как два капитана-долб...ба в попытке протаранить (!!!) буксир расфигачили свои собственные суда. И додумались еще это позорное видео о своем тупом "подвиге" слить в сеть. Конченные дебилы.
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15.04.2021 22:19 Ответить
ага, ******** за которыми гонялся весь "флот раисси с баивыми вирталетами" Вы там за поребриком небось обделались от страха все
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15.04.2021 22:25 Ответить
Они в рот какашек набрали и смакуют. При Пете они ими плевались, а сейчас смакуют. Борщевой то набор сильно подорожал. Правда тётя с Г+Г про это почему то молчит. Как говна в рот набрала и молчит.
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16.04.2021 16:16 Ответить
И не плачет про "бедных мальчиков".
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16.04.2021 16:51 Ответить
РНБО не розглядало навіть цю проблему, нащо злити москалів. Так же? Щоби не дай Боже не бути схожими на Порошенка. Ви йдете майже по його слідах, тільки Порошенко шлях прокладав, а ви нахабно лижню випрошуєте
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15.04.2021 20:36 Ответить
Этот вопрос на закрытом заседании был... но дерьмаки уже сообщили все планы в мацкву))
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15.04.2021 20:51 Ответить
була спроба поцупити унітази?
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15.04.2021 20:37 Ответить
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 1281
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15.04.2021 20:38 Ответить
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16.04.2021 19:07 Ответить
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 3556
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15.04.2021 20:39 Ответить
То пусть спасибо Турции скажут, а так бы их Карабах дымился еще бы лет 30... кацапье бы не отпустило, а вот с турками тягаться зас цали) богатыри былинные куевы! Только слабых бить могут, ублюдки!
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15.04.2021 20:50 Ответить
и что там было? Орки обстреляли наших, но наши не поддались на провокации и ничем не ответили, только хвост плотнее пристрооили?
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15.04.2021 20:48 Ответить
до стрельбы не дошло...
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15.04.2021 20:52 Ответить
Прочитать текст религия не позволяет?
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15.04.2021 20:52 Ответить
экипажи не захватили?
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15.04.2021 21:21 Ответить
Да нет, ваши только отсосали и пошли на бутылки садиться
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15.04.2021 21:38 Ответить
Обстреляли как раз ваших, набраных из-за урала
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15.04.2021 21:36 Ответить
Когда в прошлый раз наших обстреляли кацапы,то зеБильня и ватники в один голос визжали'ЭТО ПОРОШЕНКО СПРОВОЦИРОВАЛ КАЦАПОВ' эй чмыри,кто сейчас виноват?!и кто это 100к армии нагнал под наши границы?
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15.04.2021 20:55 Ответить
***************, це вам за "правакацию парашенки"!!! сосіть цапський, мра3і!
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15.04.2021 20:57 Ответить
Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ - Цензор.НЕТ 7309
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15.04.2021 20:57 Ответить
русня лихорадочно ищет повода для войны.
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15.04.2021 20:58 Ответить
Вообще то Украина должна возвращать свои земли, нет?
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15.04.2021 21:02 Ответить
Конечно должна. На своих условиях.
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15.04.2021 21:05 Ответить
Никогда в истории не было такого, чтобы территории возвращались без силы.
Донбасс и Крым могут вернуться только войной, никак иначе.
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15.04.2021 21:08 Ответить
Германия.
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15.04.2021 21:17 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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15.04.2021 21:53 Ответить
На ситуацию в Украине больше всего похожа история Ирландии. Так там до сих пор на севере есть сепарский анклав.
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15.04.2021 21:58 Ответить
Там религиозная разница куда сильнее всех политических и географических факторов. И даже этнического...
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15.04.2021 22:44 Ответить
У тебя, говна мордовского не спросили
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15.04.2021 21:39 Ответить
Я так розумію, що катерна група, це ті катери, що виробляв завод Порошенко на Рибалоьському в Києві? Нацсуки, Свобода і інша "патріотична" маса волали про мародера і Петро Олексійович продав завод, який стоїть грухо, як в танку. То де Бенякатера і Зеляесмінці? Наробили вже багато катерів? Що будете робити зелені шмарклі? Я так розумію, що через Керченський пролив йти не можна, бо ДБР порушить справу за порушення територіальних вод загарбника?
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15.04.2021 20:59 Ответить
Толечка,все тебе хочется лизнуть жопу своему истукану...А то что США передает свои катера Украине ты же ни сном ни духом?И Байрактары на подходе.
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16.04.2021 07:30 Ответить
Ніколи цим не займався Боріска. Звичайно знаю, що США передають свої катера для ВМС України і навчають там у себе наші екіпажі. Домовлявся за ці катера ще ПО і пока пройшла процедура, то отримує клоун. Але вчора вночі маневри і супровід суден цивільного флоту проводили катера, які виготовили на заводі в Києві. Чи пан цього не знають? А ще одне питання, а як американські катера пан Зе відправить в Азовське море, яке намагається окупувати парашія? По справі, яку відкрили на Порошенко, то в Керченську протоку заходити не можна, бо це провокація парашії. Хоча Боріска знає, а Зеля не знає, що всі протоки призначені для проходу суден інших країн, навіть якби Крим був не український, але він український і під окупацією.
А знає Боріска, що колись була такаж сама метушня навкруги автобусів "Богдан", які виготовляли на уорпорації, де інвестором був і Порошенко? І який фініш? А просто всі купляють ПАЗи і ГАЗЕЛі з парашії, то ж правда не ворог? А знає Боріска, що його маланець крутить свої фільми в московії і веселить вбивць і терористів? А кіно це також продукт, чи ні? То це торгівля на крові, чи нормально пацан заробляє і йому Україна так собі, місце де можна скосити бабла?
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16.04.2021 11:20 Ответить
Кацапы должны наконец получить должных ********! Пора наконец возвращать украинский Крым и Донбасс!! Ссыкунов брехливых от Зе партии расстрелять!
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15.04.2021 20:59 Ответить
Воин говориш ? А что за флажок странный то ?
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15.04.2021 21:05 Ответить
Германия за Украину!
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15.04.2021 21:08 Ответить
Простые немцы об этом знают?
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15.04.2021 21:12 Ответить
А вони - ці прості німці - впевнений що за кацапню за путлера ?
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15.04.2021 21:23 Ответить
А где твоя власовская тряпка, простой немец? То есть мордовец
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15.04.2021 21:40 Ответить
Официальная Германия за.
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15.04.2021 22:01 Ответить
Официальная германия в лице Меркель в 2014 году металась и орала как потерпевшая - давать оружие Украине нельзя, много хороших людей погибло из за неё. Германия в основном только озабоченность и проявляла, да строила газопровод.
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16.04.2021 01:54 Ответить
Ну так приезжай. На передке делом докажи. А то пора возвращать.... Сравни для начала численность, технику, итд.... Отгребут, но позжее. А если честно, то нах та вата нужна. Большинство нормальных оттуда уехало...
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15.04.2021 21:13 Ответить
Jawohl mein Bruder !!!
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15.04.2021 22:27 Ответить
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-rossii-zametili-kolonnu-btr-s-polosami-vtorzheniya-na-puti-k-zhd-stantsii-video.htm
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15.04.2021 21:00 Ответить
Пускай поиграются, что с дурдомовцев взять, вот когда полезут захватывать Украину, надо накрывать сразу и конкретно, чтобы ни одна гнида не ушла.
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15.04.2021 21:08 Ответить
Нада, только чем?! Все просрано, рехворми за 7 лет и перевооружение просрано.
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15.04.2021 21:17 Ответить
Посмотришь, когда пару колон сожгут, что боятся будут сунутся, но тебе то, что для тролля и НАТО слабое.
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15.04.2021 21:33 Ответить
Из статьи не ясно... Наши повели Корабли через пролив или нет !?
"Продолжили" - это "ни о чём"...
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15.04.2021 21:19 Ответить
Цікаво що за вказівки були з генштабу зараз - не провакувати , вогню не відкривати чи вже більш дорослі ?
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15.04.2021 21:20 Ответить
Якщо російські окупанти окуповують українські води, а це в Криму вже відбулося, то Україна забовязана відправляти російські корита прямо на дно...
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15.04.2021 22:26 Ответить
Для кацапів є тільки сила... нащо їм закони
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15.04.2021 22:39 Ответить
Байден дає заяву по РФ в 23.15 по кч
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15.04.2021 22:40 Ответить
Молодці! Тримайте рубежі і акваторію Азовського моря. Усіма силами. Саме цей плацдарм наразі є для ху"ла найважливішим для подальшого стратегічного просування в територію України.

У мене є запитання до... І яка ж це **** стільки років гальмувала прийняття на озброєння "Нептуна"? За такі речі у воєнний час на шибеницю відправляють. У нас саме зараз - воєнний час. Порох, де ти є, мерзота? Медведчуку українські телеканали продавав? Медведчуку трубу закачувати забезпечував. От тільки не треба - про Зе-ідіота розповідати, що він Медведчука прищучив. Ці два... заслуговують однієї участі. Якби не Байден ці два "..." давали б зелене світло морочити українцям їх мізки.
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15.04.2021 22:41 Ответить
Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ - Цензор.НЕТ 1391
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15.04.2021 22:57 Ответить
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16.04.2021 19:13 Ответить
"Українські вояки не повелись на російські провокації" - це як? Це росіяни залізли на українську територію, а а хоробрі українські прикордонники замість того, щоб втопити росіянські корита, "не повелись на російські провокації" та сміливо дали дьору?
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15.04.2021 23:32 Ответить
Магнитные мины, прикрепленные к днищу провоцирующих катеров, больше убеждают не сближаться, чем все правительственные "ноты протеста", вместе взятые...
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15.04.2021 23:32 Ответить
Вы не знаете ...наших в плен не взяли???Просто наверное хотели взять...Но то шо плохо....уже наши в Азовском море не будут плавать
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15.04.2021 23:44 Ответить
Перекрыв Керченский пролив для всех судов, Лаптестан выстрелил себе же в ногу

Тем, что россия заблокировала Керченский пролив для иностранных военных и государственных судов, она выстрелила себе в ногу.
Теперь, по причине нарушения Москвой целого ряда норм международного Морского права, Эрэфию ждёт арест судов во многих портах мира.
И Лондон с Вашингтоном уже намерены провести по этому поводу консультации.
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16.04.2021 01:17 Ответить
а толку от этой возьни ровно ноль только солярку пожгли и моторесурс
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16.04.2021 20:00 Ответить
если уж воевать то воевать надо по человечески п не еролаш этот устраивать ешеб авиамодели запустили
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16.04.2021 20:02 Ответить
 
 