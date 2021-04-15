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Новости Коронавирус и карантин
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Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов

Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов

Министерство финансов Украиы восстановит объем финансирования программы медицинских гарантий 2021 года и вернет в нее средства, выделенные на закупку вакцин от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы забрали именно на закупку вакцин средства, выделенные на четвертый квартал, с четким условием, что Министерство финансов Украины в течение трех месяцев восстановит эти расходы Министерству здравоохранения", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что в конце 2020 года Минздрав настаивал на выделении в госбюджете на 2021 год 15,1 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19, однако в результате на это была предусмотрена сумма 3,95 млрд грн.

"Когда формировался госбюджет на 2021 год было принято решение, что сейчас нам дают 3,95 млрд, но, если понадобится, нам сразу очень быстро найдут нужную сумму. Оказалось, что когда нужно было быстро заключать контракты, то для того, чтобы перечислить средства нужно время, чтобы внести изменения в госбюджет, на это нужно не меньше месяца", - пояснил чиновник.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины дополнительно направил 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19. По информации Минфина, с учетом соответствующих расходов в 2020 года общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин составляет 11,4 млрд грн.

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карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 5517
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15.04.2021 21:03 Ответить
+12
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 7967
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15.04.2021 21:00 Ответить
+10
фуфло ти стєпанов а не керівник. шмоточнік ти галімий.
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15.04.2021 20:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
фуфло ти стєпанов а не керівник. шмоточнік ти галімий.
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15.04.2021 20:58 Ответить
Зато, закон сообщающихся сосудов соблюдает...
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15.04.2021 20:59 Ответить
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 1879
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15.04.2021 22:06 Ответить
"...сейчас нам дают 3,95 млрд, но, если понадобится, нам сразу очень быстро найдут нужную сумм"..

ха=ха.. "если понадобится")) т.е. когда разворуете 4 млрд - выделим снова..
О том что нужно закупать вакцины они НЕ ДУМАЛИ даже в декабре 2020...
как и "вспомнили" (после шумихи в СМИ) осенью 2020 что не закупили ни одного ИВЛ!
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15.04.2021 21:12 Ответить
А мои знакомые в шоке от медиков, от их слаженности, професоанлизма после того, как их вытащили с того света.
Так что прикрой хлеборезку.
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15.04.2021 21:17 Ответить
я й так бачу, що ти зєбіл, мова йшла про стєпанова та закупівлю вакцин від ковіда.
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15.04.2021 21:26 Ответить
позже.. заходите на недельке-второй=)))
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15.04.2021 20:59 Ответить
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 5517
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15.04.2021 21:03 Ответить
Відправте в Ростов цього ватника, і назначте українця.
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15.04.2021 22:17 Ответить
Гарна ідея. Українську опануйте спочатку.
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15.04.2021 22:25 Ответить
Який такий шмурдяк? Курточку за 630 000грн. купив? Купив! Це - геть не шмурдяк! А цілих - 630 000грн.!!! А ще шорти за 400 000грн та футболку за 265 000грн.(5 шт. мінімум) нада! І це ще шлепкі на літо не пораховані!!!
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16.04.2021 00:54 Ответить
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 7967
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15.04.2021 21:00 Ответить
А я тим часом придбаю ще з п'яток курток, додав степанов.
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15.04.2021 21:00 Ответить
Все будет пізже.
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15.04.2021 21:01 Ответить
очень быстро найдут сумму... а чтож сейчас не нашли?

и поражает уровень планирования, не доперли что через месяц надо деньги на закупку
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15.04.2021 21:02 Ответить
У нас в государстве работает уровень планирования "на сейчас" и "на завтра". Дальше не заглядывают. Это экзотические виды планирования, есть ещё уровень планирования "на позавчера", он применяется по умолчанию. Есть ещё совсем экстремальные виды планирования, например в этом году выделены деньги на проведение Евро-2012 в Украине. Да-да, того самого.
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15.04.2021 22:26 Ответить
позже! Зебизяны, всё будет, но позже!
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15.04.2021 21:03 Ответить
криза мінєт папізже
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15.04.2021 21:04 Ответить
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий,
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 4011

Многие верят...
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15.04.2021 21:05 Ответить
а что мля если нет? (с)
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15.04.2021 21:06 Ответить
Зачем у врачей забирать, у зебилов золотых зубов полные рты, они скинулись бы...
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15.04.2021 21:08 Ответить
Куртки сами себя не купят ...
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15.04.2021 22:27 Ответить
То есть, Минздрав на три месяца остался без выделенных на этот период средств.
...и то, если Минфин потянет мазу за какие-то внебюджетные гарантии от Кабмина...
Когда денег нет, ими проще распоряжаться -- их же нет...*)
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15.04.2021 21:09 Ответить
Чудесное правительство и депутаты, которые даже собственного законодательства толком не знают.
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15.04.2021 21:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O-7NCRUH5Wo Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, - Зеленський
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15.04.2021 21:14 Ответить
докерувались до того що вже бюджетникам зп затримують, сметуни ви там як притомні ? ))
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15.04.2021 21:21 Ответить
Стоимость дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer составляет $18,90 или 526 грн.
Четыре миллиарда - все кончились.
4 000 000 000÷526=7 604 562 дозы. Где ещё 7 миллионов доз и не Covishield?
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15.04.2021 21:21 Ответить
Мразь и гнида. Ненавижу это рыло.
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15.04.2021 21:46 Ответить
Главное что: не обидеть "большую стройку"(с)

Параллельно с изятием миллиардов у медиков,
12.04.21 Кабмин выделил "Укравтодору" гарантии по кредитам на 10 миллиардов
https://biz.censor.net/news/3259124/kabmin_vydelil_ukravtodoru_garantii_po_kreditam_na_10_milliardov
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15.04.2021 21:49 Ответить
Кручу-верчу нае____ хочу........
Как то так☹️
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15.04.2021 22:01 Ответить
"Мы забрали ... средства... с четким условием, что Минфин в течение трех месяцев восстановит"
Степанов: зуб даю.
Так вот, зуб надо выбить:

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2171746526289989?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 12:18 ·
И опять про 6,5 млрд.
Степанов вчера НАГЛО СОЛГАЛ написав что Министерство финансов согласно постановления Кабмина имеет обязательство повернуть 6,5 млрд на систему медицинских гарантий.
На самом деле НЕТ. Это ЛОЖЬ Степанова.
Сегодня опубликовали саму Постанову Кабмина. И в ней написано - в течении 3-х месяцев подать пропозиции про поиск средств . Все . Точка. Подать пропозиции !!! Что означает - ну вы там поищите средства , и че-то там подайте, если найдете деньги, хорошо, ну а если не найдете , то и ладушки....
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15.04.2021 22:41 Ответить
минфин вернет, обязательно вернет, если НБУ напечатает)))
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15.04.2021 23:03 Ответить
Решением Кабинета министров . № 338 от 14.04.2021 г. выделено 6,5 млрд. гривен на вакцинацию населения (2301270). Необходимая сумма изъяты с финансирования Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (2308060).

Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.
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15.04.2021 23:04 Ответить
Мінфін пізніше поверне МОЗ виділені на закупівлю вакцин кошти з програми медгарантій, - Степанов - Цензор.НЕТ 8398
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16.04.2021 00:20 Ответить
Мамой клягусь....
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16.04.2021 03:08 Ответить
 
 