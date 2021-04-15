Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов
Министерство финансов Украиы восстановит объем финансирования программы медицинских гарантий 2021 года и вернет в нее средства, выделенные на закупку вакцин от COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы забрали именно на закупку вакцин средства, выделенные на четвертый квартал, с четким условием, что Министерство финансов Украины в течение трех месяцев восстановит эти расходы Министерству здравоохранения", - сказал Степанов.
Министр напомнил, что в конце 2020 года Минздрав настаивал на выделении в госбюджете на 2021 год 15,1 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19, однако в результате на это была предусмотрена сумма 3,95 млрд грн.
"Когда формировался госбюджет на 2021 год было принято решение, что сейчас нам дают 3,95 млрд, но, если понадобится, нам сразу очень быстро найдут нужную сумму. Оказалось, что когда нужно было быстро заключать контракты, то для того, чтобы перечислить средства нужно время, чтобы внести изменения в госбюджет, на это нужно не меньше месяца", - пояснил чиновник.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины дополнительно направил 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19. По информации Минфина, с учетом соответствующих расходов в 2020 года общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин составляет 11,4 млрд грн.
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ха=ха.. "если понадобится")) т.е. когда разворуете 4 млрд - выделим снова..
О том что нужно закупать вакцины они НЕ ДУМАЛИ даже в декабре 2020...
как и "вспомнили" (после шумихи в СМИ) осенью 2020 что не закупили ни одного ИВЛ!
Так что прикрой хлеборезку.
и поражает уровень планирования, не доперли что через месяц надо деньги на закупку
Многие верят...
...и то, если Минфин потянет мазу за какие-то внебюджетные гарантии от Кабмина...
Когда денег нет, ими проще распоряжаться -- их же нет...*)
Четыре миллиарда - все кончились.
4 000 000 000÷526=7 604 562 дозы. Где ещё 7 миллионов доз и не Covishield?
Параллельно с изятием миллиардов у медиков,
12.04.21 Кабмин выделил "Укравтодору" гарантии по кредитам на 10 миллиардов
https://biz.censor.net/news/3259124/kabmin_vydelil_ukravtodoru_garantii_po_kreditam_na_10_milliardov
Как то так☹️
Степанов: зуб даю.
Так вот, зуб надо выбить:
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2171746526289989?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 12:18 ·
И опять про 6,5 млрд.
Степанов вчера НАГЛО СОЛГАЛ написав что Министерство финансов согласно постановления Кабмина имеет обязательство повернуть 6,5 млрд на систему медицинских гарантий.
На самом деле НЕТ. Это ЛОЖЬ Степанова.
Сегодня опубликовали саму Постанову Кабмина. И в ней написано - в течении 3-х месяцев подать пропозиции про поиск средств . Все . Точка. Подать пропозиции !!! Что означает - ну вы там поищите средства , и че-то там подайте, если найдете деньги, хорошо, ну а если не найдете , то и ладушки....
Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.