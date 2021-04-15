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Новости Агрессия России против Украины
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Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу высказался о возможном обострении ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию Гордон.

Вершбоу отметил: "Действительно невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно одно: он хочет доминировать над Украиной. Он никогда не смирится с тем, что Украина когда-либо может стать полностью независимой страной. Он хочет вернуться во времена разделенной Европы и сфер влияния, в которых Россия может диктовать условия будущего Украины, будь то ее политическое устройство или ее международные отношения. Путин использует разные средства для достижения этой цели. И я думаю, что нынешние попытки запугать Украину – лишь крайние из серии тактик давления со стороны Путина".

Он продолжил: "Но если бы он действительно решил, что еще одно военное вторжение было бы лучшим способом для достижения этой цели, я думаю, что со стороны Соединенных Штатов последовала бы очень сильная реакция – не в военной области непосредственно, но США, вероятно, сразу бы отправили дополнительную военную помощь в Украину. Работая с нашими странами – союзниками по НАТО и членами Европейского союза, США, безусловно, будут настаивать на гораздо более жестких санкциях, на полном закрытии проекта "Северный поток – 2" в качестве исходной точки, но при этом увеличивая усилия по наказанию россиян, используя финансовые санкции, чтобы фактически лишить россиян возможности нормального взаимодействия с международной финансовой системой. Например, целенаправленно выбрать крупные государственные банки, такие как "Внешэкономбанк", "Российский фонд прямых инвестиций" и, возможно, даже рассмотреть крайние меры, такие как отключение России от платежных систем SWIFT"..

2Так что США, вероятно, предпримут множество шагов, и это нанесет значительный ущерб российской экономике. Вот почему я думаю, что в конце концов Россия остановится в нескольких шагах от прямого вторжения, что, конечно, не облегчит жизнь Украине, но эти действия будут менее однозначными, чем прямое вторжение. Путин может рассчитать, что такие менее конкретные шаги вызовут больше разногласий в западном сообществе. Возможно, некоторые из наших союзников даже скажут: "Ну, послушайте, он же мог вторгнуться в Украину, а он послал только миротворцев, так что, может быть, нам стоит вознаградить Путина за его сдержанность". Это было бы совершенно неоправданно, но вполне возможно, что Путин думает о такой тактике, которая может не только оказать давление на Украину, но и разделить Запад", - подчеркнул Вершбоу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Автор: 

путин владимир (31564) Вершбоу Александер (68)


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Топ комментарии
+15
Это не ***** хочет доминировать над Украиной, это влажная мечта "русского народа".
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15.04.2021 21:11 Ответить
+8
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 8466
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15.04.2021 21:12 Ответить
+7
Кака у него в голове, тут уж инфа 100%
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15.04.2021 21:11 Ответить
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Кака у него в голове, тут уж инфа 100%
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15.04.2021 21:11 Ответить
схоже колись, в далекому дитинстві, якась українська баба на базарі обізвала ***** глистою, тому він переніс цю психотравму та нераціональну ненависть на Україну крізь роки
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15.04.2021 21:18 Ответить
народ УКРАИНЫ хочет помочится на могилку ПУйла....
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15.04.2021 21:29 Ответить
я б помочився і не на могілку теж
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15.04.2021 21:30 Ответить
В голове его опилки... и кричалки.. и вопилки.. а также шумелки... пыхтелки.. сопелки...
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15.04.2021 21:48 Ответить
Это не ***** хочет доминировать над Украиной, это влажная мечта "русского народа".
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15.04.2021 21:11 Ответить
Цыплёнок просто хочет жить!

Вершбоу невозможно понять, но ему всё ясно.
...может он поэтому и экс-замгенсека?
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15.04.2021 21:14 Ответить
Ты немец?
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15.04.2021 21:17 Ответить
Да😂😂😂😂
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15.04.2021 21:22 Ответить
В каком городе живешь?😂🌷
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15.04.2021 21:23 Ответить
Урюпинськ))
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15.04.2021 21:32 Ответить
Набери в Тюбе -Чита столица мусора.Мы на работе минут 20 на полу валялись.И это руцкий мир.Тебе надо Чита в Украине?😀
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15.04.2021 21:35 Ответить
Та Боже збережи, мені і їхніх вилупків а країні вистачає
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15.04.2021 21:38 Ответить
Вайбер сюда,я звоню и ты показываешь Мюнхен.
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15.04.2021 21:38 Ответить
В режиме онлайн,сейчас.
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15.04.2021 21:39 Ответить
лугандон воно.
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15.04.2021 21:23 Ответить
Та кацапа воно звичайне, оно попалилося вище "на Украине". Зареєструвалося воно тут сьогодні о 19:49, півтори години тому.
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15.04.2021 21:29 Ответить
Это не политический вопрос.Ты свинособака?😂🌷
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15.04.2021 21:19 Ответить
Город?Если я ошибаюсь,сразу принесу извинения😂🌷
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15.04.2021 21:27 Ответить
Чита?😂🌷
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15.04.2021 21:31 Ответить
Шо такое?😂🌷
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15.04.2021 21:36 Ответить
Хватит уже глазки в пол тулить?Ты немец?😂🌷
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15.04.2021 21:21 Ответить
Я абсолютно прав. Свинособаки считают Украину своей собственностью.
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15.04.2021 21:17 Ответить
Неможливо зрозуміти, що у Путіна в голові, але ясно, що він хоче домінувати над Україною, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 6289
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15.04.2021 21:58 Ответить
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 8466
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15.04.2021 21:12 Ответить
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3542
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15.04.2021 21:12 Ответить
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 9391
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15.04.2021 21:46 Ответить
Він не над Україною хоче домінувати, а над усим світом! і над Америкою в тому числі ....
Тож робіть висновки панове ... білий світ ..
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15.04.2021 21:13 Ответить
Что может быть в голове у гопника.
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15.04.2021 21:13 Ответить
это же самое в голове у абсолютно всех кацапов .. он просто в качестве главного исполнителя ..
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15.04.2021 21:23 Ответить
Пять вальтов в колоде
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15.04.2021 21:15 Ответить
у путена как и у гениального ленина - одно полушарие высохло...
высохшее управляет страной и политикой. второе управляет перистальтикой...
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15.04.2021 21:17 Ответить
У ***** головка, а не голова
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15.04.2021 21:17 Ответить
Аналитика как всегда великолепная, а вот какой будет Большая Грязная Политика ещё надо посмотреть.
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15.04.2021 21:18 Ответить
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3304
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15.04.2021 21:19 Ответить
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 5544
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15.04.2021 21:24 Ответить
зачем понимать, что у йбнутого в голове?
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15.04.2021 21:22 Ответить
умом кацапа понять невозможно .. но если фашисты с ядерной кнопкой, то всё же как то пытаться нужно ..
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15.04.2021 21:25 Ответить
вата у него там в голове, скрепой к ушам пришпиленая - больше ничего там нет.
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15.04.2021 21:40 Ответить
Не помню кто, буквально вчера наткнулась в сети, сказал, что очень хочется раскрыть его череп, заглянуть туда и посмотреть, какого цвета веревка, которой уши между собой связаны.
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15.04.2021 22:01 Ответить
В ***** колись було бажання стати заможним, потім найбагатшим в світі, потім світовим лідером, тепер хоче залишитися в історії навічно. Схибленість от така.
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15.04.2021 21:44 Ответить
Та да - схибленість це ви точно сказали, все як у казці - "...нехачу я бить бояриней а хачу бить владычицею марскою..."
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16.04.2021 02:03 Ответить
Вы не понимаете. Не какой то Украиной, это зеленое говно хочет доминировать над всей планетой. Вы ТОЖЕ в списке!!!
Вы так и не поняли, перед вами другая форма жизни!! Внешность НЕ имеет значения...!!.
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15.04.2021 21:47 Ответить
У путлера в голове ботокс, новичок, водка, фанерный рейхсаг и говно.
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15.04.2021 21:50 Ответить
Але, попри все, там сильно не вистачає пари-трійки куль.
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15.04.2021 21:53 Ответить
Мені цікаво. От наша срана, зелена влада хоч трохи може адекватно реагувати на виклики та небезпеки? Ці тупі мародери, готують бомбосховища для цивільних громадян? От чи багато з вас (українців) знає, де є найближче до вас та доступне бомбосховище? Всі чомусь "вилупились" на повідомлення та й гадають: вдарить кремлівське хуʼло по Україні, чи ні? Воно вже безповоротно втратило глузд, чи трохи ще залишилось? А може саме зараз терміново треба вирішувати проблему із захаращеними та зруйнованими бомбосховищами?
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15.04.2021 22:23 Ответить
Я прекрасно понимаю что в голове у *****. Он хочет восстановить Киевскую русь в прежних границах Киев-Новгород-Ростов.
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15.04.2021 22:47 Ответить
А Беню опять сделать губернатором...
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15.04.2021 23:26 Ответить
Странный вывод сделал парень поработавший послом в РФ, а потом зам генсека НАТО. Мог бы и понять. Стал я сомневаться в качестве образования той страны. Тут по нашей стороне любой двоечник всё давно знает по этой теме!
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15.04.2021 22:53 Ответить
Гончаренко теж сьогодні москалям уставив https://www.youtube.com/watch?v=-KBlcPogPA
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16.04.2021 00:26 Ответить
 
 