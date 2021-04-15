Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу высказался о возможном обострении ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию Гордон.

Вершбоу отметил: "Действительно невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно одно: он хочет доминировать над Украиной. Он никогда не смирится с тем, что Украина когда-либо может стать полностью независимой страной. Он хочет вернуться во времена разделенной Европы и сфер влияния, в которых Россия может диктовать условия будущего Украины, будь то ее политическое устройство или ее международные отношения. Путин использует разные средства для достижения этой цели. И я думаю, что нынешние попытки запугать Украину – лишь крайние из серии тактик давления со стороны Путина".



Он продолжил: "Но если бы он действительно решил, что еще одно военное вторжение было бы лучшим способом для достижения этой цели, я думаю, что со стороны Соединенных Штатов последовала бы очень сильная реакция – не в военной области непосредственно, но США, вероятно, сразу бы отправили дополнительную военную помощь в Украину. Работая с нашими странами – союзниками по НАТО и членами Европейского союза, США, безусловно, будут настаивать на гораздо более жестких санкциях, на полном закрытии проекта "Северный поток – 2" в качестве исходной точки, но при этом увеличивая усилия по наказанию россиян, используя финансовые санкции, чтобы фактически лишить россиян возможности нормального взаимодействия с международной финансовой системой. Например, целенаправленно выбрать крупные государственные банки, такие как "Внешэкономбанк", "Российский фонд прямых инвестиций" и, возможно, даже рассмотреть крайние меры, такие как отключение России от платежных систем SWIFT"..



2Так что США, вероятно, предпримут множество шагов, и это нанесет значительный ущерб российской экономике. Вот почему я думаю, что в конце концов Россия остановится в нескольких шагах от прямого вторжения, что, конечно, не облегчит жизнь Украине, но эти действия будут менее однозначными, чем прямое вторжение. Путин может рассчитать, что такие менее конкретные шаги вызовут больше разногласий в западном сообществе. Возможно, некоторые из наших союзников даже скажут: "Ну, послушайте, он же мог вторгнуться в Украину, а он послал только миротворцев, так что, может быть, нам стоит вознаградить Путина за его сдержанность". Это было бы совершенно неоправданно, но вполне возможно, что Путин думает о такой тактике, которая может не только оказать давление на Украину, но и разделить Запад", - подчеркнул Вершбоу.





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