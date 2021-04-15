РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
4 846 68

Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом

Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом

Предложение провести встречу президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина в третьей стране остается в силе, несмотря на введенные в четверг санкции.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приглашение остается в силе, и мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений", - ответила Псаки на вопрос, делают ли санкции организацию саммита менее вероятной.

Напоминаем, в телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

15 апреля США ввели санкции против против 25 российских компаний и 15 граждан РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31564) США (27149) Псаки Джен (168)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
- Роза, кажется Байден играет с Путиным, как кот с мышью!
- С крысой.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:18 Ответить
+17
Не, перед саммитом необходимо еще побольше санкций накидать. Со свинособаками можно разговаривать только после того, как им напинать сапогом по рылу. Иначе разговора не получится.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:20 Ответить
+16
Старина Байден, вообще куйла за мужика не считает. Так позорить плешивого петушка на весь может только великий лидер. Назвать кремлевское петрило - убийцей, ******* санкции по самые гланды и при этом требовать гебнявого окурка на "ковер" смог только янки со стальными яйцами. Запасаемся попкорном, нас ждет продолжение окуительного шоу по опусканию фюррера смехдержавы. Походу и самому Байдену нравится эта игра.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё будет по-зеленски -- договорятся где-то посередине...
показать весь комментарий
15.04.2021 21:18 Ответить
та ні кажуть фуйло Абідку включив
показать весь комментарий
15.04.2021 21:30 Ответить
Какая разница, шо говорят и скажут? -- главное -- что хотят и делают.
Украина изнутри никакая -- ну нет там единого Национального Общества.

Вот его и будут удовлетворять -- оптом и в розницу -- всем сёстрам по серьге... ...на одно ухо...
показать весь комментарий
15.04.2021 21:34 Ответить
А какая страна внутри "какая", в какой стране есть единое национальное общество ??? Ты, дурылка картонная, себе нацепи на единственное ухо все серьги, которые есть у всей твоей родни, недоношенное, можешь ещё до ансамбля кольцо в нос себе нацепить. Пришло оно сюда оценки давать, придурошное, ...лять...
показать весь комментарий
15.04.2021 21:46 Ответить
Та не, просто старик Байден хочет с ноги уе@ать ***** промеж рог, для верности
показать весь комментарий
15.04.2021 21:43 Ответить
- Роза, кажется Байден играет с Путиным, как кот с мышью!
- С крысой.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:18 Ответить
Фуйло, не буде з тобою Джо Байден зустрічатися він з убивцями не контактує, для цього є ЦРУ.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:20 Ответить
Мне кажется Байден добьет его окончательно и предложит встретиться в Нидерландах. Угадайте с первого раза - в каком городе.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:58 Ответить


Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6202
показать весь комментарий
15.04.2021 23:25 Ответить
Что бы Сговорчивей Был , а если нет , - то подкрутят болт с левой резьбой .
показать весь комментарий
15.04.2021 21:20 Ответить
Левая резьбя,как знать,может сорвать резьбу,в самокрутке пластмассовой,если не по ходу,а мож и в болте,ежели болт-не болт,а саморезка левая...
показать весь комментарий
15.04.2021 21:28 Ответить
Песта-хуйлу с насадкой в виде гайки!
показать весь комментарий
15.04.2021 21:32 Ответить
Знатно потролила! 😁 Поважаю цю пані Джейн! Це ж треба- як завдяки їй палають кацапські пукани!
показать весь комментарий
15.04.2021 21:20 Ответить
В конце разговора с ****** Байден попросил его повисеть на проводе пока он готовит ему санкции.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:27 Ответить
😂
показать весь комментарий
15.04.2021 22:03 Ответить
Спокійно, панове, далі буде !!!

Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 115
показать весь комментарий
15.04.2021 21:40 Ответить
Не, перед саммитом необходимо еще побольше санкций накидать. Со свинособаками можно разговаривать только после того, как им напинать сапогом по рылу. Иначе разговора не получится.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:20 Ответить
Макс, подписанный сегодня Байденом документ, с последующим введением ЧП ,как я поняла из нарытого в интернете, тянут за собой выполнение определенными структурами действий по разработанным и действующим протоколам на такой случай. Жаль, что инфа в сети обрывочная и неполная, несколько упоминаний на разных ресурсах. Больше всего интересно стало, что будет буквально завтра с государственным долгом кацапов по облигациям. Там кажется очень много что могут сделать.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:47 Ответить
Да, хотелось бы послушать кого-то компетентного с разьяснениями, но в нашей прессе пока об этом ничего нет.
показать весь комментарий
15.04.2021 23:29 Ответить
Такая фишка действительно заложена в подобной связке, то есть Декларация+ЧП, после чего в отношении субъекта в отношении которого подписано и кто является в то же самое время причиной объявления ЧП Минфин и другие структуры могут действовать самостоятельно. Так......... сейчас начинается выступление Байдена, лови https://www.youtube.com/watch?v=gxJS1rZbkZg&ab_channel=TheWhiteHouse
показать весь комментарий
15.04.2021 23:57 Ответить
Первый раз в жизни позавидовала американцам. Красавец.
показать весь комментарий
16.04.2021 00:08 Ответить
Ну так, слова правильные. Будем посмотреть шо из этого будет.
показать весь комментарий
16.04.2021 01:05 Ответить
трансляція перед заявою Байдена
https://twitter.com/13Hellis_13
показать весь комментарий
15.04.2021 23:55 Ответить
+
показать весь комментарий
16.04.2021 00:07 Ответить
Да понятно, что санкциями щёлкнули плешивому карлик по носу, мол нечего надувать щеки и долго думать над предложением о встрече, надо быстренько соглашаться.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:20 Ответить
Вряд ли пуйло сейчас высунет нос из своего болота. Струсит.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:49 Ответить
Вот и посмотрим. Там ещё много плюшек для него припасено. Сегодня через часик узнаем.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:53 Ответить
Уже........ там 32 юр лица попали в сети и куча физических.
показать весь комментарий
15.04.2021 23:08 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3526951.html Торгівля на крові ЗЕленого ублюдка
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
показать весь комментарий
15.04.2021 21:21 Ответить
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1791
показать весь комментарий
15.04.2021 22:03 Ответить
В четвер - санкції на касапів. І кожного дня - копняка. І так щоразу.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:22 Ответить
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7003
показать весь комментарий
15.04.2021 21:23 Ответить
К тому, што когда будут хоронить *****, гахнут его вместе с гробом об землю. По-моему так...
показать весь комментарий
15.04.2021 21:27 Ответить
Ну, тогда я не знаю... Может осиновый кол, не ???
показать весь комментарий
15.04.2021 21:34 Ответить
КОЛ в сердце, в голову и , в зад контрольній!
показать весь комментарий
16.04.2021 01:02 Ответить
Троллинг высшей пробы
показать весь комментарий
15.04.2021 21:25 Ответить
А это даже не тролят *****, его просто чмырят
показать весь комментарий
15.04.2021 21:26 Ответить
Это всеравно шо нашкодившевого гопника поставить за ухо в угол,и спрашивать пинками-будешь еще?😂
показать весь комментарий
15.04.2021 21:29 Ответить
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6251
показать весь комментарий
15.04.2021 21:30 Ответить
Старина Байден, вообще куйла за мужика не считает. Так позорить плешивого петушка на весь может только великий лидер. Назвать кремлевское петрило - убийцей, ******* санкции по самые гланды и при этом требовать гебнявого окурка на "ковер" смог только янки со стальными яйцами. Запасаемся попкорном, нас ждет продолжение окуительного шоу по опусканию фюррера смехдержавы. Походу и самому Байдену нравится эта игра.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:30 Ответить
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3426
показать весь комментарий
15.04.2021 21:31 Ответить
Чудова гра від МАЕСТРО!
питання в тому, як наші блаЗЕні скристаються таким вікном можливостей...
показать весь комментарий
15.04.2021 21:33 Ответить
А Вы не догадываетесь как? Что у них лучше всего получается? Правильно, просрут!
показать весь комментарий
15.04.2021 21:41 Ответить
а перед этим возьмут льготные кредиты.
показать весь комментарий
15.04.2021 23:44 Ответить
Я об єтом писал два дня назад. Что господин Пионтковский, который начал ныть на Байдена за его "общение" с нерукопожатым, очень плохо знает американцев. Что американцы, прежде чем травить больного на голову дикаря, всегда предложат ему мировую.Что если они первые идут на контакт, это всегда означает весьма плохие новости для оппонента. Потому что того требуют христианские традиции - предупредить. Но вот тутошний американский эксперт сказал что я ничерта не понимаю в американском электорате, а Байден попоросту сдулся.
показать весь комментарий
15.04.2021 23:41 Ответить
Який витончений тролінг кремлівського маніяка від Байдена.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:30 Ответить
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7235
показать весь комментарий
15.04.2021 21:31 Ответить
_Надеюсь это "ходи сюда, мы дадим тебе тумаков", а не "чего изволите-с". Хочется верить, но трудно.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:35 Ответить
в третью страну оно бздливое не полетит...
показать весь комментарий
15.04.2021 21:42 Ответить
Оно всюду забздит - и во вторую, и в четвёртую.
Очко играет марш Каддафи-Чаушеску.
показать весь комментарий
16.04.2021 00:08 Ответить
Там лилипута ещё облажать прилюдно. Смело.
показать весь комментарий
15.04.2021 21:49 Ответить
Это чучело подписывало одобрямсы в адрес Путина.
показать весь комментарий
15.04.2021 23:43 Ответить
"саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений" - ага, а санкции, это предварительные ласки.(с)
показать весь комментарий
15.04.2021 21:56 Ответить
ху...ло расстроилось, и снова собирается в тайгу, с кунжутовичем. на отдых... там кунжутович ху....лу (алинка уже не утешает) ,на горбатой горе, регулярно прочищает пердак....

Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1744
показать весь комментарий
15.04.2021 22:18 Ответить
Пупсик в горбатом лесу в типа стетсоновской шляпке - косит под амера, плеснь.

Понюхали веточку, поговорили о погоде, и Шойгу предложит пупсику
нагнуться за белым-белым грибом.
показать весь комментарий
16.04.2021 01:26 Ответить
Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8620
показать весь комментарий
15.04.2021 22:23 Ответить
Особенно, когда нас, ******, сливают в унитаз ...
показать весь комментарий
16.04.2021 01:27 Ответить
Вот какая история. Путин переблефовал сам себя! Заявив при предыдущих президентах Америки, что пойдет ва-банка и пригрозив миру "ядерным пеплом", он настолько завысил собственную значимость до "ядерной кнопки", что теперь, когда ему на лбу Байден делает тату от "Убийца", до предложения "а поговорить?", Путин все больше сдувается, и никуда не денется, даже шантажируй Америку вторжением в Украину, а все выходит "пшик", слабее уровня ядерной атаки на Америку и Европу! Начинать было надо наоборот, повышая ставки! А теперь вся его "изворотливость" давно видна невооружённым глазом - никакой он не ровня Байдену, Трампа удержать у власти не смог, вот Обама ему все подпортил своей бездеятельностью, дав ему думать, что безнаказанность сойдет с рук всегда! И теперь, "ядерный пепел" на голове у Киселева и Соловьева и Скабеевой с Поповым, и Симонян скуля поджавших хвост, и призывающих "доказать", что Пунин не болтун! Но получается все время наоборот, болтун! С "ядерным пеплом" погорячился! Ну, какой он ровня Байдену? Так, хулиган-убийца, которого ставят на место! По росту ли, по озлобленности ли, по преступлениям ли, в конец шеренги, к мрачным типам в истории человечества! И что ожидать теперь, когда его опустили ниже "ядерного пепла"? Два варианта: 1. Сядет за стол переговоров. 2. Усадят за стол переговоров. Вспоминается песня Володи Высоцкого "Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, - и спёкся." А пойдет войной на Украину, подавится ею!
показать весь комментарий
16.04.2021 08:34 Ответить
 
 