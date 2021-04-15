4 846 68
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом
Предложение провести встречу президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина в третьей стране остается в силе, несмотря на введенные в четверг санкции.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Приглашение остается в силе, и мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений", - ответила Псаки на вопрос, делают ли санкции организацию саммита менее вероятной.
Напоминаем, в телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.
15 апреля США ввели санкции против против 25 российских компаний и 15 граждан РФ.
Топ комментарии
+19 18c49ed2
показать весь комментарий15.04.2021 21:18 Ответить Ссылка
+17 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий15.04.2021 21:20 Ответить Ссылка
+16 Igor V #453603
показать весь комментарий15.04.2021 21:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украина изнутри никакая -- ну нет там единого Национального Общества.
Вот его и будут удовлетворять -- оптом и в розницу -- всем сёстрам по серьге... ...на одно ухо...
- С крысой.
https://twitter.com/13Hellis_13
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
питання в тому, як наші блаЗЕні скристаються таким вікном можливостей...
Очко играет марш Каддафи-Чаушеску.
Понюхали веточку, поговорили о погоде, и Шойгу предложит пупсику
нагнуться за белым-белым грибом.