Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом

Предложение провести встречу президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина в третьей стране остается в силе, несмотря на введенные в четверг санкции.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приглашение остается в силе, и мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений", - ответила Псаки на вопрос, делают ли санкции организацию саммита менее вероятной.

Напоминаем, в телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

15 апреля США ввели санкции против против 25 российских компаний и 15 граждан РФ.

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