В суде по делу МН17 родственники жертв требуют компенсации в 50 тыс. евро
Родственники погибших рейса МН17 подали заявления о компенсации на суммы от 40 до 50 тыс. евро. Желание получить компенсации выразили почти 300 родных жертв трагедии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Родственники подали заявления на суммы от 40 до 50 000 евро. Максимальная сумма компенсации составляет 50 000 евро. Это важный этап процесса. Речь идет о 290 пострадавших ", - сказала во время своего выступления в суде защитник родственников Арлетт Шейнс.
Она также отметила, что согласно украинскому законодательству пострадавшие стороны могут требовать компенсации морального и материального вреда, но в рамках данного процесса было решено добиваться компенсаций только морального вреда. Родственников погибших разделили на три категории в соответствии со степенью родства с жертвами. Таким образом о наибольших суммах идет речь при потере мужа, детей или родителей.
После выступления защиты родственников погибших судебное заседание было объявлено закрытым. Следующее назначено на завтра, 16 апреля в 10:00.
Напоминаем, в августе 2020 г. во время судебного заседания Шейнс заявила, что требования компенсации со стороны родственников погибших МН17 должны рассматриваться по украинскому законодательству.
Сейчас родственники погибших в трагедии МН17 получили компенсации от Малайзийских авиалиний, условия которых, на основании конфиденциальных соглашений с компанией, не могут разглашаться.
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а вначале говорили о миллионах...
боль их утихла
-Фух!! Ну слава Богу!!! Напугала ты меня, главное с детьми всё в порядке, а деньги не главное, заработаем....
Надо просто родственникам грохнуть заказчика, тяжело конечно крысу бункерную достать, но в истории неоднократно получалось. Тварь кремлевская, сколько верёвочке не виться, но конец будет, гореть тебе в аду.