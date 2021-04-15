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Новости Российские террористы сбили Боинг
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В суде по делу МН17 родственники жертв требуют компенсации в 50 тыс. евро

В суде по делу МН17 родственники жертв требуют компенсации в 50 тыс. евро

Родственники погибших рейса МН17 подали заявления о компенсации на суммы от 40 до 50 тыс. евро. Желание получить компенсации выразили почти 300 родных жертв трагедии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Родственники подали заявления на суммы от 40 до 50 000 евро. Максимальная сумма компенсации составляет 50 000 евро. Это важный этап процесса. Речь идет о 290 пострадавших ", - сказала во время своего выступления в суде защитник родственников Арлетт Шейнс.

Она также отметила, что согласно украинскому законодательству пострадавшие стороны могут требовать компенсации морального и материального вреда, но в рамках данного процесса было решено добиваться компенсаций только морального вреда. Родственников погибших разделили на три категории в соответствии со степенью родства с жертвами. Таким образом о наибольших суммах идет речь при потере мужа, детей или родителей.

После выступления защиты родственников погибших судебное заседание было объявлено закрытым. Следующее назначено на завтра, 16 апреля в 10:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У донецких террористов, фигурантов дела MH17, в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - нидерландские СМИ

Напоминаем, в августе 2020 г. во время судебного заседания Шейнс заявила, что требования компенсации со стороны родственников погибших МН17 должны рассматриваться по украинскому законодательству.

Сейчас родственники погибших в трагедии МН17 получили компенсации от Малайзийских авиалиний, условия которых, на основании конфиденциальных соглашений с компанией, не могут разглашаться.

Также читайте: Завершение рассмотрения дела МН17 в Международном суде ООН ожидается к концу 2023 года, - Енин

Автор: 

Нидерланды (1602) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+4
То есть требовать будут с Украины? Что за юмор.
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15.04.2021 22:09 Ответить
+4
50тыс? Не маловато ли...
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15.04.2021 22:22 Ответить
+4
ВСЕГО 50 000 ?!
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15.04.2021 22:23 Ответить
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То есть требовать будут с Украины? Что за юмор.
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15.04.2021 22:09 Ответить
не знаю от кого, но от кацапов они могут получить только от мёртвого осла уши ...
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15.04.2021 22:15 Ответить
ОТ КАЦАПОВ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЁ ЕСЛИ АРЕСТУЮТ ИХ СЧЕТА
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15.04.2021 22:27 Ответить
А что, кацапские суда в порты Нидерландов не заходят? Хотя, решение международного суда, скорей всего, в большинстве стран признают, в странах ЕС так точно.
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15.04.2021 22:39 Ответить
а они случайно не зассут кацапские суда или имущество арестовывать ?
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15.04.2021 22:45 Ответить
А смысл им было суд затевать, если бы они ссали это делать?
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15.04.2021 23:02 Ответить
Ну в 90-х арештовували навіть кацапські Су-27 на авіашоу, причому по позову невеличкої швейцарської фірми, а тут мова йде про теракт...
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15.04.2021 23:06 Ответить
Я так понимаю,что по украинскому законодательству будут требовать с виновников,то есть с рашки.
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15.04.2021 22:15 Ответить
Да, но только после суда который этого виновника установит. А когда это произойдет никто не знает.
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15.04.2021 22:17 Ответить
Ну виновные исполнители уже установлены и названы.Это граждане недорашки,сбившие Боинг россиянским Буком,под командованием высшего росиянского руководства,на оккупированной рашкой территории.
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15.04.2021 22:25 Ответить
Не тупи! Установили они. Вон человек выше всё пояснил.
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15.04.2021 22:34 Ответить
Ну вы конечно надеетесь,что это всё так и замнется,но вот наш большой друг Джо Байден назвал убийцу без колебаний
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15.04.2021 22:42 Ответить
Я жду суда и ничего больше. А пока вилами по воде писано.
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15.04.2021 22:48 Ответить
Не знаю что вам там вилами писано,видимо вы на воде читаете.
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15.04.2021 22:51 Ответить
Росіяни вбивці, але чи змусять цих російських вбивць заплатити компенсації? Нідерланди чомусь бояться російських вбивць, хоча росія від нихі далеко.
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15.04.2021 22:17 Ответить
50тыс? Не маловато ли...
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15.04.2021 22:22 Ответить
Она также отметила, что согласно украинскому законодательству пострадавшие стороны могут требовать компенсации морального и материального вреда, но в рамках данного процесса было решено добиваться компенсаций только морального вреда.Источник: https://censor.net/ru/n3260036
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15.04.2021 22:27 Ответить
ВСЕГО 50 000 ?!
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15.04.2021 22:23 Ответить
как низко пали...
а вначале говорили о миллионах...
боль их утихла
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15.04.2021 22:23 Ответить
жесть ..копейки сущие
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15.04.2021 22:24 Ответить
10 зарплат за жизнь.. Бред какой-то
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15.04.2021 22:36 Ответить
это совсем не то!!! Пожизненные выплаты всем родственикам в размере 1 милрд. долраво в месяц! Иных цифр просто не вижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.04.2021 22:37 Ответить
Когда-то знакомые уехали отдыхать за бугор, а детей на кумовей оставили. Квартиру их пасли и вычистили полностью, бабла много и золота украли. Кума, звонит хозяевам и говорит, тут такое случилось, такое!!! Перепуганная мать кричит, что с детьми кума?! А та, да с детьми всё хорошо, квартиру вашу обокрали.
-Фух!! Ну слава Богу!!! Напугала ты меня, главное с детьми всё в порядке, а деньги не главное, заработаем....
Надо просто родственникам грохнуть заказчика, тяжело конечно крысу бункерную достать, но в истории неоднократно получалось. Тварь кремлевская, сколько верёвочке не виться, но конец будет, гореть тебе в аду.
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15.04.2021 23:23 Ответить
счет перешлите путину в кремль
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16.04.2021 02:12 Ответить
Дешево они оценивают своих родственников...
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16.04.2021 06:38 Ответить
Там дуже багато вчених було,і їх життя оцінили всього в 50 000 євро??????
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16.04.2021 07:42 Ответить
А выразить озабоченность или взволнованность больше нехотят? Подождут. Сперва Россия выплатит компенсацию за войну и убитых украинцев, а уж потом предьявите счет за боинг.
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16.04.2021 08:26 Ответить
Так и не понял кто будет платить компенсации. ПаРаша даже и не упоминается.
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16.04.2021 09:56 Ответить
 
 