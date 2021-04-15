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Новости Агрессия России против Украины
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Командующий силами США в Европе Уолтерс оценил риск вторжения РФ в Украину в ближайшие недели как низкий или средний

Командующий силами США в Европе Уолтерс оценил риск вторжения РФ в Украину в ближайшие недели как низкий или средний

Глава Европейского командования вооруженных сил США генерал ВВС Тод Уолтерс оценил риск вторжения России в Украину в ближайшие неделе на уровне "от низкого до среднего".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Уолтерс не уточнил, на каких разведданных основан его оценка. Судя по его словам, американские военные на данный момент не ожидают российского вторжения, но и не исключает такой риск. Позднее Уолтерс дал понять, что его мнение частично основано на расположении российских войск.

Отвечая на вопрос законодателя о том, как он оценивает вероятность вторжения в ближайшие несколько недель, Уолтерс сказал: "От низкой до средней".

В ответ на просьбу другого законодателя объяснить, изменится ли этот риск по истечении этого периода, Уолтерс уклончиво сказал: "Это зависит от обстоятельств". "Чтобы дать вам другой ответ, мне пришлось бы говорить до завтра", – добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ сейчас в лучшей своей позиции: Командующий войсками США в Европе Уолтерс оценил, сможет ли Украина отразить новое вторжение РФ. ВИДЕО

По прогнозам Уолтерса, если текущая траектория сохранится, риск вторжения может снизиться.

"При сохранении тенденции, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность инцидента начнет уменьшаться", – сказал он.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия о возможном вторжении РФ: Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю

Автор: 

россия (96192) США (27149) Уолтерс Тод (8)


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Топ комментарии
+22
Командующий силами США в Европе Уолтерс оценил риск вторжения РФ в Украину в ближайшие недели как низкий или средний - Цензор.НЕТ 2714
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15.04.2021 22:27 Ответить
+7
Сейчас речь идёт об официальном вторжении, неужели это так трудно понять?
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15.04.2021 22:45 Ответить
+6
В Сребренице тоже были "голубые каски".
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15.04.2021 22:32 Ответить
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Параша вторглась в Украину с февраля 2014-го, а он "риски оценивает" в апреле 2021-го.
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15.04.2021 22:26 Ответить
Сейчас речь идёт об официальном вторжении, неужели это так трудно понять?
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15.04.2021 22:45 Ответить
Неужели так трудно понять, что оккупация Крыма и была официальным вторжением?
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15.04.2021 23:01 Ответить
Командующий силами США в Европе Уолтерс оценил риск вторжения РФ в Украину в ближайшие недели как низкий или средний - Цензор.НЕТ 2714
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15.04.2021 22:27 Ответить
Учитывая то, что они не работают-там где захочет Путин!
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15.04.2021 22:47 Ответить
к каждому джавелину должна прилагаться группа смертников выстрелить из него и выжить смогут далеко не все, счас все же не вторая мировая, подростки с фауст патронами не котируются против беспилотников разведчиков
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16.04.2021 05:05 Ответить
Важко прогнозувати дії кремлівського параноїдального шизофреніка великодержавного шовінізма !!!))))
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15.04.2021 22:27 Ответить
Однозначно сейчас гнусный клоп не попрет,они любят подло,внезапно со спины.
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15.04.2021 22:28 Ответить
" Умом Россию не понять" , маячня параноїдального шизофреніка незбагненна !!!))))
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15.04.2021 22:31 Ответить
ВВЕДИ голубые каски и шанс вторжения будет равен нулю
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15.04.2021 22:31 Ответить
В Сребренице тоже были "голубые каски".
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15.04.2021 22:32 Ответить
уйдем в леса, попартизаним,
грибы - отсоссиновики будем соссиянам
сабирать
нехай гатовят авоськи
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15.04.2021 22:32 Ответить
это значит что кацапы в ближайшие недели северный поток ещё не достроят ..
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15.04.2021 22:34 Ответить
***** може пошухерити на день пабєди.
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15.04.2021 22:34 Ответить
ага...на дєнь пабєди поїдуть пабєданосно шматки кацапів в ящиках на істеричєскую родіну.
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15.04.2021 22:44 Ответить
Накопление сил до конца апреля уже означает, что до мая ничего не будет.
Далее прогноз погодя благоприятен для Украины. https://www.gismeteo.ua/weather-zaporizhia-5093/month/ Дожди почти 2 недели на востоке и юге .
Так что обострения можно ждать в июне.
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15.04.2021 22:39 Ответить
Пропозиція зустрічі Байдена й Путіна залишається в силі, - Білий дім

Пропозиція особистої зустрічі президентів Джо Байдена й Володимира Путіна залишається в силі, https://www.youtube.com/watch?v=IC6SBBbB5ZI повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в четвер. За її словами, така зустріч стане гарним кроком уперед до "розвитку стабільних і прогнозованих відносин" між двома країнами. https://ukrainian.voanews.com/a/biden-putin-zustrich/5854493.html
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15.04.2021 22:44 Ответить
Июня
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15.04.2021 23:00 Ответить
гнилой мумии из мавзолея подарок сделают?
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15.04.2021 23:35 Ответить
Я так вижу в этом форуме многие украинцы просто мечтают, чтобы Россия напала на Украину... а многие судя по комментам готовы не раздумывая сдаться в плен или потерять под бомбами крышу над головой, лишь бы доказать что за недоразумение их Президент Зеленский... Только учите, что если это начнется армянин, увозящий с собой унитаз будет выглядеть вполне безобидной картиной
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16.04.2021 05:30 Ответить
гы...санкции под угрозой уже протащили,теперь можно и статус угрозы понизить .
браво,байден
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15.04.2021 22:55 Ответить
Вы не устали интерпретировать слова и действия ведущих политиков мира под свой лад? Хоть высшее образование-то имеете? Раньше при Порошенко я думал, что это его старший сын сидит за ником... теперь вижу нет... тот намного умнее, все же депуатом был
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16.04.2021 05:37 Ответить
к сожалению,не порошенкин сын...
а насчет ума...а с чем сравнивали?со своим?а эталон сертифицирован?
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16.04.2021 09:12 Ответить
_Сеготня разветка США доложила что не знает что будут делать нависшие над Украиной путлеровцы, атаковать или взад вернутся. А ещё раньше, помню, они рассказывали что не ожидали аннексии расией Крыма. А после не ожидали нападения с востока, мол, все эти события застали их врасплох в одних портках и спросонья. И вот сейчас они же мне рассказывают за малую вероятность? Ну-ну... Но именно неожидаемые противником ходы наиболее эффективны и сильны.
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15.04.2021 22:58 Ответить
"или средний" - весьма серьёзно, особенно от высокопоставленного профессионала
а у "слуги народа" Арахисового тот же ответ "около нуля" - вот что получается, когда обезьянам дают калькулятор
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15.04.2021 22:58 Ответить
Агрохимия располагает своей "аналитикой", возможно своими разведданными... возможно выдает желаемое за действительное, совершенно не ориентируясь в ситуации.
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15.04.2021 23:33 Ответить
Старый коммунист Кравчук уже все углы обстрелял, а они говорят низкий.
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15.04.2021 23:10 Ответить
Не верьте Кравчуку, слухи распространяющему...
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16.04.2021 05:21 Ответить
Все правильно... я бы даже сказал нулевой... причем с самого начала кампании... даже на фоне отмены Пентагоном захода боевых кораблей в Черное море.
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16.04.2021 05:18 Ответить
Толково. Походу генерал не зря свой хлеб ест.
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16.04.2021 08:26 Ответить
 
 