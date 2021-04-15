Командующий силами США в Европе Уолтерс оценил риск вторжения РФ в Украину в ближайшие недели как низкий или средний
Глава Европейского командования вооруженных сил США генерал ВВС Тод Уолтерс оценил риск вторжения России в Украину в ближайшие неделе на уровне "от низкого до среднего".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Уолтерс не уточнил, на каких разведданных основан его оценка. Судя по его словам, американские военные на данный момент не ожидают российского вторжения, но и не исключает такой риск. Позднее Уолтерс дал понять, что его мнение частично основано на расположении российских войск.
Отвечая на вопрос законодателя о том, как он оценивает вероятность вторжения в ближайшие несколько недель, Уолтерс сказал: "От низкой до средней".
В ответ на просьбу другого законодателя объяснить, изменится ли этот риск по истечении этого периода, Уолтерс уклончиво сказал: "Это зависит от обстоятельств". "Чтобы дать вам другой ответ, мне пришлось бы говорить до завтра", – добавил он.
По прогнозам Уолтерса, если текущая траектория сохранится, риск вторжения может снизиться.
"При сохранении тенденции, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность инцидента начнет уменьшаться", – сказал он.
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грибы - отсоссиновики будем соссиянам
сабирать
нехай гатовят авоськи
Далее прогноз погодя благоприятен для Украины. https://www.gismeteo.ua/weather-zaporizhia-5093/month/ Дожди почти 2 недели на востоке и юге .
Так что обострения можно ждать в июне.
Пропозиція особистої зустрічі президентів Джо Байдена й Володимира Путіна залишається в силі, https://www.youtube.com/watch?v=IC6SBBbB5ZI повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в четвер. За її словами, така зустріч стане гарним кроком уперед до "розвитку стабільних і прогнозованих відносин" між двома країнами. https://ukrainian.voanews.com/a/biden-putin-zustrich/5854493.html
браво,байден
а насчет ума...а с чем сравнивали?со своим?а эталон сертифицирован?
а у "слуги народа" Арахисового тот же ответ "около нуля" - вот что получается, когда обезьянам дают калькулятор