Глава Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы
Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Евпропейскую правду, об этом сообщает пресс-служба Европейского совета
Мишель выразил солидарность и непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Он поблагодарил Зеленского за приглашение и пообещал присутствовать на саммите 23 августа.
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Зеленский пригласил фон дер Ляйен в Киев для участия в праздновании 30-й годовщины независимости Украины, а также в первом в истории саммите Крымской платформы 23 и 24 августа 2021 года.
«К сожалению, президент не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно напряженной повестки дня в указанные дни. Заранее благодарю за понимание», - в письме от 7 апреля, с которым ознакомилась редакция Politico.
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