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Новости Агрессия России против Украины
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Глава Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы

Глава Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Евпропейскую правду, об этом сообщает пресс-служба Европейского совета

Мишель выразил солидарность и непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Он поблагодарил Зеленского за приглашение и пообещал присутствовать на саммите 23 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил премьер-министра Японии Сугу в Украину на День Независимости и на саммит "Крымской платформы"

Автор: 

Шарль Мишель (246) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+2
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15.04.2021 22:37 Ответить
+2
Сміюсь з твоєї наївності що лапті віддадуть Крим.
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15.04.2021 22:44 Ответить
+1
Ну что ж - молодец, что подтвердил......., главное - чтобы все эти «саммиты» давали результат, а не бла-бла-бла.......
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15.04.2021 22:44 Ответить
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Отличная новость и несомненный дипломатические успех и прорыв Украины в вопросе возврата Крыма.
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15.04.2021 22:32 Ответить
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15.04.2021 22:37 Ответить
Смех без причины...
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15.04.2021 22:41 Ответить
Сміюсь з твоєї наївності що лапті віддадуть Крим.
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15.04.2021 22:44 Ответить
А кто сказал, что они отдадут? Я написал "возврата Крыма", или вы писатель и плохо умеете читать?
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15.04.2021 22:49 Ответить
Кенігсберг повернули? Курили повернули? Загарбане у фінів повернули? Отож.
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15.04.2021 23:02 Ответить
Значит немцы, фины и японцы так хотят вернуть свою землю. Это не наша проблема.
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15.04.2021 23:06 Ответить
Ну что ж - молодец, что подтвердил......., главное - чтобы все эти «саммиты» давали результат, а не бла-бла-бла.......
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15.04.2021 22:44 Ответить
Зелена пліснява ,це пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому всі іх дії це лише імітація державної діяльності !!!)))
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15.04.2021 22:48 Ответить
Для меня до сих пор загадка: КАК можно было выбрать вот это(!)🤢......понимаю, что засерали мозги всеми(!!!) способами, НО чтобы так.....☹️
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15.04.2021 22:52 Ответить
Починаючи з 1991 р. лохторат України не перетерпів суттєвих змін, не в якості, не в кількості ,стабільні 60-70 %%
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15.04.2021 22:56 Ответить
Хотя и были возможности, жаль, что спускалось в «унитаз».......
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15.04.2021 23:09 Ответить
З 1989 р. спостерігаю цю безліч спроб об"єднання націонал-демократичних сил і все закінчується тим що ,де два українця ,то там буде,обов"язково, три гетьмана !!!))
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15.04.2021 23:16 Ответить
Согласна
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15.04.2021 23:19 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!))))
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15.04.2021 22:46 Ответить
Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 346
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15.04.2021 22:46 Ответить
Шо тепер буде , аж страшно !!!)))
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15.04.2021 22:49 Ответить
Пусть Не активист (Мендель?) ЭТО прокомментирует )

Зеленский пригласил фон дер Ляйен в Киев для участия в праздновании 30-й годовщины независимости Украины, а также в первом в истории саммите Крымской платформы 23 и 24 августа 2021 года.
«К сожалению, президент не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно напряженной повестки дня в указанные дни. Заранее благодарю за понимание», - в письме от 7 апреля, с которым ознакомилась редакция Politico.

Или это:

В МИД Франции заявили, что не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой"
https://censor.net/ru/news/3259853/v_mid_frantsii_zayavili_chto_ne_schitayut_chlenstvo_ukrainy_v_es_sereznoyi_perspektivoyi
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15.04.2021 22:48 Ответить
З ким союз ,з корумпованим кублом гельмінтів-політиканів !!!)))
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15.04.2021 22:51 Ответить
Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3308
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15.04.2021 23:01 Ответить
 
 