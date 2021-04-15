Глава Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Евпропейскую правду, об этом сообщает пресс-служба Европейского совета

Мишель выразил солидарность и непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Он поблагодарил Зеленского за приглашение и пообещал присутствовать на саммите 23 августа.

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