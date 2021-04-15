Украина призвала ОБСЕ проверить информацию о "призыве" на оккупированной части Донбасса
Украина призывает Специальную мониторинговую миссии ОБСЕ проверить сообщения о принудительном "призыве на военную службу" в оккупированных Россией районах Донецкой области.
Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В связи с недавними сообщениями в СМИ о принудительном призыве на военную службу, которая проходит в оккупированных районах Донецкой области, я хочу обратиться к Миссии с просьбой проверить эту информацию", - заявил дипломат.
По его словам, если подтвердится информация, это будет очередным военным преступлением, совершенным Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины.
"Раньше оккупационное государство проводило эту незаконную деятельность, в нарушение международного гуманитарного права, в Крыму. Если это подтвердится и на Донбассе, то это лишь подтвердит намерения России продвигаться дальше, к военной эскалации против Украины", - заявил Цымбалюк.
Напомним: 2 апреля оккупационная администрация в ОРДО заявила о решении провести "призыв на военную службу". Соответствующий "указ" главаря группировки "ДНР" Дениса Пушилина также распространили пропагандистские российские ресурсы.
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