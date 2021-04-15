Четвертый подозреваемый в деле убийства Вербицкого и похищения Луценко взят под стражу

Экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко рассказал о том, что четвертого подозреваемого в его похищении в 2014 году, взяли под стражу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Хорошие новости! Еще один подозреваемый в участии и убийстве Юрия Вербицкого и похищению меня во время событий Майдана взяли на два месяца под стражу.

Александр Перестюк. Это четвертый потенциальный преступник, который попал в СИЗО. Сейчас под судом, кроме него, 5 человек "похитителей", 2 милиционера и 2 человека заочно.

И это, чтобы вы понимали, лишь небольшая часть не самых важных людей. О реальной роли милиции в похищении следствие еще не дало ясного ответа.

Мы боремся дальше. ЕСПЧ признал вину государства Украина как в нашем похищении, так и в неэффективном его расследовании.

Прошло уже 7 лет, и сделана меньшая часть. Очевидно, что мне придется еще долгие годы гоняться за преступниками, возможно, всю жизнь".

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Напоминаем, активисты Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.