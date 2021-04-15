Суд в Нидерландах подтвердил утечку телефонных разговоров фигурантов дела рейса MH17

Суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров одного из главных подозреваемых в деле MH17 Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали в СМИ.

Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, судебный следователь опросил представителей российского концерна "Алмаз-Антей", который является производителем ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing 777.



"Мы опросили экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского "Алмаз-Антея". Их опросили отдельно. Теперь они будут опрошены вместе", – отметил судья.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, жжурналисты программы Nieuwsuur получили доступ к тысячам телефонных разговоров Дубинского, который был заместителем так называемого министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина. Записи сделали украинские спецслужбы, они датируются июлем и августом 2014 года.



Как следует из записей разговоров, в день авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой. По данным журналистов, Гиркин действительно в то время вел переговоры с российской стороной "на высшем уровне".





Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.