РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9941 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
11 023 38

Байден: Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом и далее

Байден: Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом и далее

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 15 апреля заявил, что во время первого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал понять ему, что Белый дом будет "рассматривать все имеющиеся данные, чтобы определить роль России" во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и кибератаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Президент начал свое выступление с заявления о том, что он серьезно относится к ответственности за американо-российские отношения, которая лежит на нем.

"Мы не можем позволить иностранным государствам безнаказанно вмешиваться в американские выборы", - заявил Джо Байден, добавив, что во время своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он дал понять своему визави, что ему известно о российском вмешательстве в выборы. При этом Байден также сказал Путину, что США могли бы ввести еще более разрушительные санкции в отношении Москвы, однако он предпочел этого не делать.

В случае, если Россия и дальше будет вмешиваться в американскую демократию, Соединенные Штаты готовы ответить на эти действия, предупредил Байден.

Отвечая на вопрос о "Северном потоке-2", Джо Байден сказал, что это "сложный вопрос", затрагивающий интересы европейских союзников, однако добавил, что он лично всегда выступал против этого проекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24760) путин владимир (31564) россия (96192) хакер (1191) Северный поток (1458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
- Изя, как ты считаешь встреча ***** с Байденом будет полезной?
- Это большой вопрос, Сёма. Встреча ***** с Рейганом или с Кеннеди была бы намного полезней.
показать весь комментарий
16.04.2021 00:35 Ответить
+22
Удивляюсь . Все дети российских политиков живут и учатся в западных странах , имеют бизнес . Возьмите и выставите их из страны. Закройте для них взъезды в ЕС США Канаду.

Заблокируйте личные счета российских политиков и бизнесменов в западных банках
И ПУСТЬ кацапы воспылают ненавистью к своим лидерам за это
показать весь комментарий
16.04.2021 00:33 Ответить
+14
Они АМЕРИКАНСКОГО языка не знают 😀😀😀
показать весь комментарий
16.04.2021 00:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в кацсми перевод другой совсем..
показать весь комментарий
16.04.2021 00:32 Ответить
Они АМЕРИКАНСКОГО языка не знают 😀😀😀
показать весь комментарий
16.04.2021 00:34 Ответить
Будете в топе😀
показать весь комментарий
16.04.2021 00:51 Ответить
А как у них?
показать весь комментарий
16.04.2021 00:50 Ответить
Пан читає кацасмі?
показать весь комментарий
16.04.2021 07:01 Ответить
Удивляюсь . Все дети российских политиков живут и учатся в западных странах , имеют бизнес . Возьмите и выставите их из страны. Закройте для них взъезды в ЕС США Канаду.

Заблокируйте личные счета российских политиков и бизнесменов в западных банках
И ПУСТЬ кацапы воспылают ненавистью к своим лидерам за это
показать весь комментарий
16.04.2021 00:33 Ответить
схоже москалі, які живуть на территоріях країн НАТО виконують роль заручників і гарантують, що москалі, які живуть на помийці не почнуть обстрілювати країни НАТО атомними бімбами
показать весь комментарий
16.04.2021 00:35 Ответить
Это такая легенда от кацапов , шоб их не трогали
Кого в раше когда-то волновали люди ( свои и чужие)?

Американцы просто не понимают , как важно для кацапской ментальности иметь свободный въезд в США . Без этих утех кацапы сдохнут сами от язвы желудка 😀😀😀
показать весь комментарий
16.04.2021 00:39 Ответить
Тут нічого дивного. Пацаки вкладають гроші в їх економіку, а місцевому плебсу можна читати мантри про ворогів і рузьґе мір, в них й так каша в головах.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:20 Ответить
ты чо мы без бабла сынков останимся...а китайские студенты....та каждый из низ до двух лимонов дает нам в казну....
показать весь комментарий
16.04.2021 05:30 Ответить
Та дайте уже писты по взрослому этой плешивой моли да и ВСЕМ кацапам заодно !!! Всем !!!! .. а Мы вам поможем - Мы примем активное участие в карательных операциях и штурме кремля ...
показать весь комментарий
16.04.2021 00:34 Ответить
Хочу услышать от Байдена три слова - "буду ******* русню". Все остальное кута-маета.
показать весь комментарий
16.04.2021 00:44 Ответить
Байден: Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином і далі - Цензор.НЕТ 952
показать весь комментарий
16.04.2021 09:11 Ответить
- Изя, как ты считаешь встреча ***** с Байденом будет полезной?
- Это большой вопрос, Сёма. Встреча ***** с Рейганом или с Кеннеди была бы намного полезней.
показать весь комментарий
16.04.2021 00:35 Ответить
дякую, поржал !
показать весь комментарий
16.04.2021 09:13 Ответить
Это не я Это тетя Роза Анакойхер.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:35 Ответить
Це таки не Трамп...
показать весь комментарий
16.04.2021 00:40 Ответить
давить кацапо-фашистов!чем сильней тем лучше
показать весь комментарий
16.04.2021 00:44 Ответить
До московитов доходит только когда в холодильнике остаётся надкушенная Мивина.
показать весь комментарий
16.04.2021 00:56 Ответить
В них немає мівіни, це суто українська річ. В них доширак по-моєму
показать весь комментарий
16.04.2021 07:03 Ответить
+BMW на єробляхах...🤣💩
показать весь комментарий
16.04.2021 09:04 Ответить
А ведь правда гениальный ход:

1. Пригласить Х на саммит, Х включает распальцовку и показывает её пацанам

2. Внести санкции и вдруг Х на саммит ехать больше не хочется, и пацанам сказать то некуй

3. Пацаны считают Х петухом
4. А теперь Байден готовит встречу сам, на которую, аж месяца так через 3-4, должен прибыть на встречу Х опущенным.
показать весь комментарий
16.04.2021 00:58 Ответить
О, пацаны на зоне тоже смотрят пресс-конференцию Байдена
показать весь комментарий
16.04.2021 01:06 Ответить
Не на зоне, а в зоне
показать весь комментарий
16.04.2021 09:32 Ответить
Нужно было нормально воспитывать сына. Не пришлось бы так страдать кацапам.)
показать весь комментарий
16.04.2021 02:04 Ответить
было бы неплохо побольше офшорных олигархов прихлопнуть действие санкций хорошо заметно - коррупционеры вынуждены хранить наличку тоннами по квартирам, где их и накрывают благополучно, а не выводить в загранку
показать весь комментарий
16.04.2021 04:57 Ответить
Дочечок Путіна треба вислать нахрін в паРашу, а їх гроші конфіскувать!!!
І так з усіма парашними мільйонерами-мільярдерами прокрутить, о як завиють "знедолені", зразу Путлера проклянуть!
А так, то все напівміри і байденпіар!
показать весь комментарий
16.04.2021 08:32 Ответить
Ну, кто тут топил против Трампа?
Антипутинский Байден уменьшил военную помощь Украине в три раза и не факт, что вообще что-то дойдет. При Трампе чего-то Путин никуда не лез, а теперь..?
СП2 был заморожен, сейчас ударными темпами достраивается и его мощности как раз хватает, чтобы поставлять газ в обход Украины. Но Байден в глубине души против.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:57 Ответить
Кацапа хлопни бояры, и лапти завяжи
показать весь комментарий
16.04.2021 09:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/259188, зачем повторять ********** фейки?

https://www.dw.com/ru/pentagon-vydelil-na-oboronu-ukrainy-125-mln-dollarov/a-56741624 Пентагон выделил Украине 125 млн долларов военной помощи и еще 150млн$ выделит при условии проведения реформ! кроме етого:

https://www.dw.com/ru/v-ssha-predstavili-zakonoproekt-po-*******-podderzhke-ukrainy/a-56923207 В США представили законопроект о многомиллионной военной помощи Украине в размере 300 млн $ ежегодно, а также представления летального оружия на 304млн$

итого: в сумме получается 874 млн $
а при Трампе было 450млн $
показать весь комментарий
16.04.2021 09:40 Ответить
Колись Збігнєв Бжезінський, віжповідаючи на запитання про можливість ядерної війни між РФ і США, якось так "нейтрально" відповів, що майже всі активи російської еліти знаходяться в американських банках і банках союзників США. "Тому питання ще те, чия це еліта".
показать весь комментарий
16.04.2021 09:25 Ответить
При этом Байден также сказал Путину, что США могли бы ввести еще более разрушительные санкции в отношении Москвы, однако он предпочел этого не делать.



Еще один соплежуй и любитель договариваться. Вот так они в свое время к Гитлеру ездили и пытались выторговать у него мир. А он их тупо разводил и кидал.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:40 Ответить
а я смотрю на ето по другому: мистер Байден повторяет Рейгана, который улыбался Горбачеву и говорил что тот ему нравится, а сам развалил ссср
показать весь комментарий
16.04.2021 09:50 Ответить
101е китайское предупреждение. Все президенты, начиная от обезьяно-подобного Обамы, грозятся ввести разрушительные санкции а на выходе пшик.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:44 Ответить
насчет "пшик"-спорный вопрос: посмотри как за поребриком примолкли, поджав хвост
показать весь комментарий
16.04.2021 09:52 Ответить
Пока только трёп. Так любой политик начинает. А заканчивается - выгодой... Так что..
показать весь комментарий
16.04.2021 10:27 Ответить
 
 