Байден: Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом и далее

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 15 апреля заявил, что во время первого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал понять ему, что Белый дом будет "рассматривать все имеющиеся данные, чтобы определить роль России" во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и кибератаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Президент начал свое выступление с заявления о том, что он серьезно относится к ответственности за американо-российские отношения, которая лежит на нем.

"Мы не можем позволить иностранным государствам безнаказанно вмешиваться в американские выборы", - заявил Джо Байден, добавив, что во время своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он дал понять своему визави, что ему известно о российском вмешательстве в выборы. При этом Байден также сказал Путину, что США могли бы ввести еще более разрушительные санкции в отношении Москвы, однако он предпочел этого не делать.

В случае, если Россия и дальше будет вмешиваться в американскую демократию, Соединенные Штаты готовы ответить на эти действия, предупредил Байден.

Отвечая на вопрос о "Северном потоке-2", Джо Байден сказал, что это "сложный вопрос", затрагивающий интересы европейских союзников, однако добавил, что он лично всегда выступал против этого проекта.

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