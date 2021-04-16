Байден: Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом и далее
Президент США Джо Байден на пресс-конференции 15 апреля заявил, что во время первого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал понять ему, что Белый дом будет "рассматривать все имеющиеся данные, чтобы определить роль России" во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и кибератаки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
Президент начал свое выступление с заявления о том, что он серьезно относится к ответственности за американо-российские отношения, которая лежит на нем.
"Мы не можем позволить иностранным государствам безнаказанно вмешиваться в американские выборы", - заявил Джо Байден, добавив, что во время своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он дал понять своему визави, что ему известно о российском вмешательстве в выборы. При этом Байден также сказал Путину, что США могли бы ввести еще более разрушительные санкции в отношении Москвы, однако он предпочел этого не делать.
В случае, если Россия и дальше будет вмешиваться в американскую демократию, Соединенные Штаты готовы ответить на эти действия, предупредил Байден.
Отвечая на вопрос о "Северном потоке-2", Джо Байден сказал, что это "сложный вопрос", затрагивающий интересы европейских союзников, однако добавил, что он лично всегда выступал против этого проекта.
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И ПУСТЬ кацапы воспылают ненавистью к своим лидерам за это
Кого в раше когда-то волновали люди ( свои и чужие)?
Американцы просто не понимают , как важно для кацапской ментальности иметь свободный въезд в США . Без этих утех кацапы сдохнут сами от язвы желудка 😀😀😀
- Это большой вопрос, Сёма. Встреча ***** с Рейганом или с Кеннеди была бы намного полезней.
1. Пригласить Х на саммит, Х включает распальцовку и показывает её пацанам
2. Внести санкции и вдруг Х на саммит ехать больше не хочется, и пацанам сказать то некуй
3. Пацаны считают Х петухом
4. А теперь Байден готовит встречу сам, на которую, аж месяца так через 3-4, должен прибыть на встречу Х опущенным.
І так з усіма парашними мільйонерами-мільярдерами прокрутить, о як завиють "знедолені", зразу Путлера проклянуть!
А так, то все напівміри і байденпіар!
Антипутинский Байден уменьшил военную помощь Украине в три раза и не факт, что вообще что-то дойдет. При Трампе чего-то Путин никуда не лез, а теперь..?
СП2 был заморожен, сейчас ударными темпами достраивается и его мощности как раз хватает, чтобы поставлять газ в обход Украины. Но Байден в глубине души против.
https://www.dw.com/ru/pentagon-vydelil-na-oboronu-ukrainy-125-mln-dollarov/a-56741624 Пентагон выделил Украине 125 млн долларов военной помощи и еще 150млн$ выделит при условии проведения реформ! кроме етого:
https://www.dw.com/ru/v-ssha-predstavili-zakonoproekt-po-*******-podderzhke-ukrainy/a-56923207 В США представили законопроект о многомиллионной военной помощи Украине в размере 300 млн $ ежегодно, а также представления летального оружия на 304млн$
итого: в сумме получается 874 млн $
а при Трампе было 450млн $
Еще один соплежуй и любитель договариваться. Вот так они в свое время к Гитлеру ездили и пытались выторговать у него мир. А он их тупо разводил и кидал.