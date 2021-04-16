Наступило время для деэскалации, - Байден о скоплении российских войск на границе с Украиной

Президент США Джо Байден заявил, что Америка поддерживает Украину на фоне агрессии со стороны РФ и призвал Кремль к деэскалации и возвращения к конструктивному диалогу.

Об этом он сказал во время прямого включения в четверг из Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я четко отметил президенту Путину (во время последнего телефонного разговора - ред.), что Соединенные Штаты твердо стоят на поддержке наших союзников и партнеров в Европе. И в этом ключе я выразил обеспокоенность по наращиванию российских войск на украинской границе и в оккупированном Крыму ", - отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что также подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне эскалации агрессивного поведения РФ в регионе.

"Сейчас настало время для деэскалации", - отметил Байден, адресуя призыв российскому лидеру.

В этой связи он предложил Путину провести конструктивный диалог, в частности, во время двустороннего саммита летом в Европе.

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