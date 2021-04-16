Наступило время для деэскалации, - Байден о скоплении российских войск на границе с Украиной
Президент США Джо Байден заявил, что Америка поддерживает Украину на фоне агрессии со стороны РФ и призвал Кремль к деэскалации и возвращения к конструктивному диалогу.
Об этом он сказал во время прямого включения в четверг из Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я четко отметил президенту Путину (во время последнего телефонного разговора - ред.), что Соединенные Штаты твердо стоят на поддержке наших союзников и партнеров в Европе. И в этом ключе я выразил обеспокоенность по наращиванию российских войск на украинской границе и в оккупированном Крыму ", - отметил американский лидер.
Он подчеркнул, что также подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне эскалации агрессивного поведения РФ в регионе.
"Сейчас настало время для деэскалации", - отметил Байден, адресуя призыв российскому лидеру.
В этой связи он предложил Путину провести конструктивный диалог, в частности, во время двустороннего саммита летом в Европе.
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Скоро дококетничается, убийца 😎
Вали Ху@ло за Урал в берлогу пока цел
Цензор: "Сейчас настало время для эскалации", - отметил БайденИсточник: https://censor.net/ru/n3260052
И???
У тексті, - "Сейчас настало время для эскалации", - отметил Байден, адресуя призыв российскому лидеру.
Ох уж, еті сказочнікі Цензора.
В целом, речь была очень дипломатичной, основные тезисы Байдена таковы: у США большой опыт общения с Россией - и позитивное сотрудничество, и конфронтация (конкретно Байден говорил и про хакерские атаки на США, и про скопление войск на границе с Украиной), сейчас он предлагает ослабить напряженность, но на любые агрессивные выпады РФ будет жесткий ответ со стороны США, готовых защищать и свою демократию, и своих союзников.