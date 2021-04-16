Для самого большого эффекта в борьбе с коронавирусом нужно прививаться трижды, - генеральный директор компании "Pfizer"
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Отмечается, что реальные данные показывают, что вакцина Pfizer эффективная против "африканского" коронавируса.
"Защита уменьшается со временем, но через пол года он все еще чрезвычайно высока", - сказал Альберт Бурла.
Он добавил, что на основе имеющихся данных может стоять вопрос о необходимости ревакцинации.
"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", - сказал Бурла.
Кроме того, он добавил, что "в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед". Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.
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April 15 (GMT)
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202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Порівняйте з
April 15 (GMT)
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16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
а что после третьей?
мне пофартило укололи модерной неделя прошла полет нормальный но модерна дорогая $37 против файзера за $20
им Трамп подкинул нехило денег на обустройство массового производства и они не подкачали а выпустили 200+ миллионов доз и продолжают расширяться
Байден сказал что после 600 миллионов доз в штатах Модерну будут экспортировать
а вот на 2-3 дни рука болела шо пипец при попытке сжать кисть
И каждый раз в **пу.
устремлений в натуре. Остальное все прикрытие. Особено забота о ближнем и его здоровье
Но помочь материально это не про них, кроме сыра в мышеловке.
И никто не верит в пагубность вируса.
Сколько должно умереть людей что бы люди поверили?,
April 15 (GMT)
Updates
202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Порівняйте з
April 15 (GMT)
Updates
16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]