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Новости Коронавирус и карантин
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Для самого большого эффекта в борьбе с коронавирусом нужно прививаться трижды, - генеральный директор компании "Pfizer"

Для самого большого эффекта в борьбе с коронавирусом нужно прививаться трижды, - генеральный директор компании

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что реальные данные показывают, что вакцина Pfizer эффективная против "африканского" коронавируса.

"Защита уменьшается со временем, но через пол года он все еще чрезвычайно высока", - сказал Альберт Бурла.

Он добавил, что на основе имеющихся данных может стоять вопрос о необходимости ревакцинации.

"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", - сказал Бурла.

Кроме того, он добавил, что "в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед". Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+9
хм.. а че ни каждый месяц !? колите хоть каждый день себе - раньше умрете от посаженного иммунитета и побочек !!! ...я ведь говорил сразу - это все пурга !!! от ВИРУСОВ вакцин нет !!!
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16.04.2021 01:33 Ответить
+8
месяц? утром встал зубы почистил .. укол сделал.. и до вечера защищен... мечта производителя...
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16.04.2021 07:07 Ответить
+6
после второй дозы файзера многим становится плохо
а что после третьей?
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16.04.2021 01:53 Ответить
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хм.. а че ни каждый месяц !? колите хоть каждый день себе - раньше умрете от посаженного иммунитета и побочек !!! ...я ведь говорил сразу - это все пурга !!! от ВИРУСОВ вакцин нет !!!
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16.04.2021 01:33 Ответить
«Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла полагает, что через 12 месяцев после полной вакцинации "вероятно" понадобится еще одна прививка от коронавируса.» ... Заняли очередь?!
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16.04.2021 01:35 Ответить
Не вакцинуйся,ніхто тебе не примушує. Але, коли будеш конати і клянчити кисню, згадай свій допис.
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16.04.2021 02:43 Ответить
А ти вже двічі вакцинувався і згоден на третю і коли будеш конати то не клянчитимеш кисню ?
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16.04.2021 05:51 Ответить
По-вашому, краще близько 450 українців ховати кожен день? А в той же час
April 15 (GMT)
Updates
202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Порівняйте з
April 15 (GMT)
Updates
16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
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16.04.2021 07:35 Ответить
Ти застрахувавсь від інших хвороб, де необхіден кисень?
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16.04.2021 06:18 Ответить
так вроде бы есть статистика - 80 % тех, кого положили на ИВЛ погибает. но обьяснение уже придумали - кладут самых тяжелых, типа они и так бы погибли... сомнительное утверждение...
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16.04.2021 08:14 Ответить
месяц? утром встал зубы почистил .. укол сделал.. и до вечера защищен... мечта производителя...
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16.04.2021 07:07 Ответить
ну а если кого то привить пятирыжды или восьмирыжды то всем остальным будет достаточно натереться этим не однократно привитым что бы короновирус сдыхал при попадании на вашу кожу ...
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16.04.2021 01:40 Ответить
после второй дозы файзера многим становится плохо
а что после третьей?
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16.04.2021 01:53 Ответить
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16.04.2021 01:57 Ответить
нам на работе (большая корпорация) сказали берите выходной за бесплатно после второго укола
мне пофартило укололи модерной неделя прошла полет нормальный но модерна дорогая $37 против файзера за $20
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16.04.2021 02:06 Ответить
ну это хоть как-то похоже на вакцины и вакцинацию... а у нас или индо-китайский шмурдяк или кацапо-спутник (лучше уж сразу Новичком) ... и многие еще не доверяют системе укр.минздрава в частности их рукожопости и пока взяли паузу с вакцинацией до прояснения всего....
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16.04.2021 02:14 Ответить
сейчас еще в штатах и Джонсон и Джонсон приостановили из-за тромбов как и Astra Zeneca
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16.04.2021 02:19 Ответить
я за Модерну - они серьезная частная компания в плане research and development
им Трамп подкинул нехило денег на обустройство массового производства и они не подкачали а выпустили 200+ миллионов доз и продолжают расширяться
Байден сказал что после 600 миллионов доз в штатах Модерну будут экспортировать
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16.04.2021 02:25 Ответить
когда кололи не почувствовал - колол здоровенный черный бразер вояка медбрат
а вот на 2-3 дни рука болела шо пипец при попытке сжать кисть
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16.04.2021 02:14 Ответить
Эквилибриум какой то
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16.04.2021 02:37 Ответить
ранком, в обід та вечором
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16.04.2021 02:43 Ответить
...смачної прохолодної горілочки стопарик під смачну закуску - сало.
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16.04.2021 07:10 Ответить
сало - це не по-європейськи, в ньому багато холестерину.
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16.04.2021 08:18 Ответить
Триста тридцать трижды.
И каждый раз в **пу.
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16.04.2021 03:42 Ответить
Даже фильм снимать не придется, сюжет и так охренеешь)
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16.04.2021 04:09 Ответить
Весь мир игра. Вместо быть или не быть, затеяли спектакль колоть или не колоться. Кризис жанра этого погорелого театра под названием ,цмвилизация' по сути то же стадо только ошейники и колокольчики с побрякушками сменили. Кроме борьбы за власть ни каких
устремлений в натуре. Остальное все прикрытие. Особено забота о ближнем и его здоровье
Но помочь материально это не про них, кроме сыра в мышеловке.
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16.04.2021 06:17 Ответить
Три миллиона умерших от ковида. ТРИ МИЛЛИОНА!!!!!!
И никто не верит в пагубность вируса.
Сколько должно умереть людей что бы люди поверили?,
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16.04.2021 06:29 Ответить
Помирати не варто, але переболіти прийдеться, щоб отримати імунітет чи відправитися деінде.
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16.04.2021 07:08 Ответить
вы не поверите! говорят, что люди не могут жить вечно. наверное, брешут, цуки. если бы не коровавирус - вообще никто не умер бы.
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16.04.2021 07:36 Ответить
подавать на таких в суд, за оскорбление чувств верующих, степанова, и верующих в степанова
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16.04.2021 08:21 Ответить
а почему не три миллиарда? в день
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16.04.2021 08:19 Ответить
Краще всього кожен день дозу приймати.
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16.04.2021 07:04 Ответить
По-вашому, краще близько 450 українців ховати кожен день? А в той же час
April 15 (GMT)
Updates

202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Порівняйте з

April 15 (GMT)
Updates

16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
показать весь комментарий
16.04.2021 07:33 Ответить
Слабаки! Наши зелёные мастера спорта по борьбе с коронавирусом придумали лучшую стратегию - хай все болеют, чем больше сдохнет, тем лучше. Себя то они, конечно, привили Пфайзером.
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16.04.2021 07:13 Ответить
Чисто по карл марксу...капиталистическое обогащение
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16.04.2021 07:15 Ответить
а ещё лучше - каждый месяц. бо негоже министру два месяца подряд в одном и том же пальтишке шастать.
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16.04.2021 07:33 Ответить
Та какому министру..взяточнику поганому пытающиегося присосаться к корпорации у которой сверхприбыль.....но косточку кинут воровитой собаке ((((
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16.04.2021 19:32 Ответить
если в вакцину подмешивать героин - то будут сами и намного чаще
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16.04.2021 08:56 Ответить
 
 