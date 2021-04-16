Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО, - Зеленский в интервью газете "Le Figaro"

Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО. Европейские партнеры должны перейти от разговоров к решениям в этих вопросах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro в преддверии своего визита во Францию.

"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО", - сказал украинский президент, добавив, что "настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО".

Зеленский отметил, что если Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон считают Украину членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. "Пора перейти от разговоров к решениям", - подчеркнул он.

В интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона "лучше отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с ним. "И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в поддержке со стороны Европы", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, "мертв ли нормандский формат", Зеленский сказал, что этот "процесс остановился", поскольку Россия все блокирует. "Главный вопрос сейчас - хочет ли Россия прекратить войну", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с супругой завтра посетят с рабочим визитом Францию. Планируются переговоры с Макроном, - ОП