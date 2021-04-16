Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО, - Зеленский в интервью газете "Le Figaro"
Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО. Европейские партнеры должны перейти от разговоров к решениям в этих вопросах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro в преддверии своего визита во Францию.
"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО", - сказал украинский президент, добавив, что "настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО".
Зеленский отметил, что если Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон считают Украину членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. "Пора перейти от разговоров к решениям", - подчеркнул он.
В интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона "лучше отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с ним. "И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в поддержке со стороны Европы", - уточнил он.
Отвечая на вопрос, "мертв ли нормандский формат", Зеленский сказал, что этот "процесс остановился", поскольку Россия все блокирует. "Главный вопрос сейчас - хочет ли Россия прекратить войну", - резюмировал Зеленский.
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Путлер и его кум Ведмедчук нападут на Байдена внезапно и вероломно как Гитлер на СССР..
Боже, береги Америку...
Это в 16 веке достаточно было Севастопольскую бухту цепью перегородить, чтобы флот сохранить. А уже в 18 веке, в 1711 году, Московия сама затопила свой флот. То же продолжилось и в 19 веке: в 1854 году Московия снова свой флот затопила. И в 20 веке то же самое. Сначала в июне 1918 года по приказу Ленина в районах Новороссийска и Туапсе были затоплены линкор, 11 эсминцев и миноносцев, 6 транспортов, пришедших из Севастополя. Потом в годы Второй мировой флот затопили, а моряков использовали, как простых пехотинцев. Наверное, ты не раз своими ушами слышал все эти героические рассказы про подвиги моряков при обороне Севастополя? И я с детства слышал! Вот только не задавался вопросом: а что эти бравые моряки делали на суше? Где же были их корабли?
На дне Черного моря уже четыре московских флота лежат! И затопили их не враги, а сами московиты, своими собственными руками! И нынешний затопят.
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это для тех кому нужен пруф
https://tyzhden.ua/Politics/44939
"Саме він (Порошенко) під час гуманітарної операції Північноатлантичного альянсу в Югославії 26 березня 1999 року зачитував від імені фракції СДПУ(о) заяву, у якій засуджував «агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии» (у парламенті того скликання майже половину своїх виступів Порошенко виголосив саме російською).
Як добре що виступи у Верховній Раді не горять, ми можемо почитати і побачити що ублюдку з СДПУ(о) Порошенку і іншим таким як він комуняцьким виродкам ми зобов'язані тим, що не вступили у НАТО ще у 90-х роках :
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html
Читайте архіви виступів і голосувань у ВР України, там усе записано, усе закарбовано на віки...
Дивні у Гідранта претензії до західних держав.
До цього його тільки турбували проблем з розряду як повернути лайно-серіал Свати на ТБ, скасувати кацапськи друзями заборони на вїзд в Україну, продавати вигідно франшизи кацапам.
Сценарій *******.нства писали Беня і Ко для себе, а не для України.
Зараз для них ситуація може змінитися, тому почалися плачі про те, чому Україна не в НАТО і взагалі Гідрант - найвеличніший , а всі решта погані.
Не спешите, иначе можно оказаться в кладовке или туалете.
одивіться на його заяву! Він має звертатись не зовні, а в середину, до нашого суспільства і виглядати вона має так? ми не будемо вічно прихожою Європи і НАТО, ми перетворимо її на повноцінну європейську квартиру, після чого нас будуть запрошувати до ЄС і НАТО, а ми будемо вирішувати, чи вартує воно того.
Оце президент, який нам потрібний, тільки так!
Для особливо твердолобих: в блок беруть не тих, хто цілодобово канючить.
В НАТО ЗАПРОШУЮТЬ тих, хто їм потрібен.
Петро як дешева повія чіплявся до лідерів провідних країн, тепер Вова підхопив естафету.
Він вважає, що якщо почне супонить ніжками і битись в істериці, шантажувати нападом мордораЮ то не потрібно буде позбуватись паханів та нескінченних "любих друзів". Вони й надалі зможуть грабувати країну.
Знищив закон і порядок в Україні, сподівається, що й у світі вдасться.
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...
Никто ничего не забыл?Европейские партнеры тоже, наверное в курсе?
Формируется повестка дня.
В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально.
Украинская сторона особой активности не проявляет.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Когда Кулеба говорит о об этом в контексте взаимоотношений Байдена и Зеленского, мы не знаем верит ли он в это сам.
Какой личностный контакт возможен между почти 80-летним Байденом, большую часть жизни проведшим в высших эшелонах власти США и 43-летним "артистом разговорного жанра" Зеленским мы тоже не знаем.
Байден, вся жизнь которого строится на семейных ценностях и верности, не простит Зеленскому атаки на членов своей семьи и это тяжелой тенью всегда будет омрачать их взаимоотношения.
https://news24ua.com/neskoromnyy-prigrozil-zelenskomu-interesnymi-dokumentami-o-ego-grazhdanstve-kotorye-privedut-k
= Куме їжте вареники, їжте...
=== Ой куме, я вже не можу, я вже 5 з'їв...
= Та не 5 а 10, але хто їх рахує...
Працювати не пробував?
Може для початку електроенергію рашенську перестати купувати?
Бо трохи смішно то виглядає