Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной
Значительное усиление Россией своего военного группировки на границах Украины беспокоит Канаду и Германию.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Кацлер Германии Ангелой Меркель, заявили в офисе главы канадского правительства.
"Двое лидеров обсудили свое общее беспокойство недавними военными действиями России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины ", - рассказали у Трюдо.
Собеседники также "обсудили общие приоритеты и ценности применительно к отношениям с Китаем".
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А як полізе орда вперед та почне стріляти з усього що в неї є то ви мабуть глубоко обеспокоитесь?
Надо бы "серьёзное беспокойство". Больше впечатляет.
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