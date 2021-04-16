РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10637 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 992 83

Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной

Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной

Значительное усиление Россией своего военного группировки на границах Украины беспокоит Канаду и Германию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Кацлер Германии Ангелой Меркель, заявили в офисе главы канадского правительства.

"Двое лидеров обсудили свое общее беспокойство недавними военными действиями России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины ", - рассказали у Трюдо.

Собеседники также "обсудили общие приоритеты и ценности применительно к отношениям с Китаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется, - Трюдо

Автор: 

армия РФ (19682) Меркель Ангела (2125) Трюдо Джастин (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Я тільки догадуюсь , як ржуть кацапи в ГРУ ГШ МО РФ із цих озабоченностей і озабочених. Шановні українці не вартт зараз розслаблятися і невірте нашим балаболам що все підконтролем, літаки їхні вже прогріваються.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:08 Ответить
+10
я так тронут, сейчас расплачусь. Спасибо вам, Трюдо и Меркель!!!!
показать весь комментарий
16.04.2021 02:29 Ответить
+8
подача воды в аннексированный Крым. «Міністерстві ЖКГ Криму» заявили, що одній людині на добу досить до 4 літрів води для пиття і приготування їжі, ще 4 літри - на гігієнічні потреби і до 18 літрів на санітарні потреби.Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 6017
показать весь комментарий
16.04.2021 02:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинцы тоже обеспокоились по поводу вашего беспокойства о нас...Мы все думаем - послать вас нах и от злости дать писты одному кацапчику плешивому с его ордой грузов 200...
показать весь комментарий
16.04.2021 02:08 Ответить
Я тільки догадуюсь , як ржуть кацапи в ГРУ ГШ МО РФ із цих озабоченностей і озабочених. Шановні українці не вартт зараз розслаблятися і невірте нашим балаболам що все підконтролем, літаки їхні вже прогріваються.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:08 Ответить
Та ми і не віримо, голова тільки болить - де б штуцер толковий узять з набоями?
показать весь комментарий
16.04.2021 02:12 Ответить
подача воды в аннексированный Крым. «Міністерстві ЖКГ Криму» заявили, що одній людині на добу досить до 4 літрів води для пиття і приготування їжі, ще 4 літри - на гігієнічні потреби і до 18 літрів на санітарні потреби.Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 6017
показать весь комментарий
16.04.2021 02:45 Ответить
Шо? Опять обеспокоілісь?
А як полізе орда вперед та почне стріляти з усього що в неї є то ви мабуть глубоко обеспокоитесь?
показать весь комментарий
16.04.2021 02:08 Ответить
Не, тогда уже будет озабоченность, потом сильная озабоченность!
показать весь комментарий
16.04.2021 07:39 Ответить
Нам потрібна зброя і закон про її вільний обіг. Прям зараз. Це єдине що може дещо зіпсувати плани РФ, якщо вся країна буде озброєна як Швейцарія, маємо непогані шанси.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:15 Ответить
авакян не допустит. не для того он на должность посажен.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:29 Ответить
Референдум, і Авакяну залишиться лише виконувати.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:50 Ответить
ты очень позитивный, но наивный. конечно, будет "виконувати". поправками от ОПГ МВД этот закон сведут к нулю.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:57 Ответить
интересно, что будут делать наши патрульные, когда в городах появятся вежливые "зеленые человечки" с автоматами наперевес, как было в Крыму??
показать весь комментарий
16.04.2021 09:13 Ответить
рішення, прийняті на референдумах, не є обовязковими до виконання
показать весь комментарий
16.04.2021 08:29 Ответить
"общее беспокойство" это ж еще не "глубокое беспокойство". потом "озабоченность" выразим. так и повергнем от супостата.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:27 Ответить
я так тронут, сейчас расплачусь. Спасибо вам, Трюдо и Меркель!!!!
показать весь комментарий
16.04.2021 02:29 Ответить
Вы бы уже про эти обеспокоенности не публиковали хоть. Весь Мир ржёт
показать весь комментарий
16.04.2021 02:43 Ответить
Вы может и к слову сказали, но вся эта канитель реально открыла многим глаза и развязаа язык... посмотрите как китайцы начали разговаривать на переговорах в Аляске... как Эрдоган всех посылает... все очнулись... увы кроме Украины
показать весь комментарий
16.04.2021 04:50 Ответить
Вот это да как они жестко заявили, путин в шоке. А если он снова нападет на нашу страну они заявят глубокое беспокойства и просто на нервах сразу запустят северный поток 2.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:47 Ответить
Польщі приготуватися, вони наступні. Кацапія на нас не зупиниться.

Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 1280
показать весь комментарий
16.04.2021 03:25 Ответить
/дешовки
показать весь комментарий
16.04.2021 03:36 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
16.04.2021 03:37 Ответить
Всего лишь "общее беспокойство" ? Как-то маловато будет.
Надо бы "серьёзное беспокойство". Больше впечатляет.
показать весь комментарий
16.04.2021 03:38 Ответить
Ссыкливые западные тюфяки, только и могут ныть.
показать весь комментарий
16.04.2021 04:18 Ответить
Просто поражаюсь таланту Меркель - и озабоченности высказывает и делает то что выгодно Германии... и с Навальным подыграла своим союзникам при этом проявив инициативу в предоставлении медпомощи и изолировав его умело опосля передав с рук на руки России, чтобы те берегли его как зеницу ока на период строительства... и уверен в курсе почему Россия войска стянула... Эрдоган явно у ней учится реал политике
показать весь комментарий
16.04.2021 04:44 Ответить
т.н. "роssiя" - это вообще-то немецкий проект от самого начала. в "гiштории государствiя российскаго" можно найти много ответов.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:35 Ответить
РАБссия встает с кален всего лишь,ну это типа 5 докладов Шойгу и паБЕДЕ РАБссии в Сирии...
показать весь комментарий
16.04.2021 05:09 Ответить
Ну а если серьезно,то Пургаметы РАБссии воюют в Сирии седьмой год,в Украине восьмой,а вопрос простой...где мавзолейному быдлу было легко...в Чечне 2 раза,в Грузии,Сирии,Ливии или в Украине?
показать весь комментарий
16.04.2021 05:12 Ответить
Эрдоган опустил Путлера ниже погреба простыми дронами Байрактар,а если гахнет Томагавк с эсминца Дональд Кук? где будет подлодка Курск или авиадрочер адмирал Кузнецов?
показать весь комментарий
16.04.2021 05:15 Ответить
кстати, "Адмирал Кузнецов" живой? на него же падал подъемный кран, вроде док затопили и пожар был - и все это, заметьте, в глубоком тылу.На войнах выжил, а в тылу выжить не удалось...
показать весь комментарий
16.04.2021 09:20 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм опустил советское быдло в 1939 году,в 1941 году и в 1944 году...
историк Марк Солонин более подробно Ютьюб.. бараны Мавзолейные...
показать весь комментарий
16.04.2021 05:19 Ответить
Легендарный финский снайпер Симо Хайяха замочил 850 советских зольдатэн не со снайперской винтовки,а с простой берданки... Позорище на весь Мир...
показать весь комментарий
16.04.2021 05:25 Ответить
жаль что у него не было хорошего огнемёта...
показать весь комментарий
16.04.2021 07:44 Ответить
Вчера в дяревне Богучары Воронежеской области сгорел военный концлагерь с рюсскими баранами...
показать весь комментарий
16.04.2021 05:31 Ответить
Мавзолейное быдло напало подлодкой Курск на Вашингтон...Байден позорно бежал в Канаду...
показать весь комментарий
16.04.2021 05:33 Ответить
Псковский депутат Лев Шлосберг подробно рассказал каким образом Псковская дивизия ВДВ обосралась на Дамбассе...,но подохших нет,ИХТАМНЕТ и никогда не было... Браво РАБссия...,ваше быдло непотопляемо и не сгораемо...
показать весь комментарий
16.04.2021 05:37 Ответить
Это правда...дешевые Шлюхи ДАУНбасса промышляют на Москве и бандитском Питирбюргере с 1988 года.Мини юбку надела, зенки нафуфырила и на площадь трех Вокзалов Мацковии,клиентов зашибись па самые ни магу...а отличить их просто,говорят на донецком Суржике...
показать весь комментарий
16.04.2021 05:47 Ответить
Шалунишки! Вашими обеспокоенностями, - как и благими намерениями наших зеленых президентов, - дорога в ад вымащивается.
показать весь комментарий
16.04.2021 05:56 Ответить
В 2014-ом они тоже все были очень обеспокоены... Но это не помешало Путлеру оккупировать Крым и Донбасс. Нужно воевать, освобождать оккупированные территории - танками, ракетами, артиллерией, а не сопли жевать с перемириями и беспокойством!
показать весь комментарий
16.04.2021 06:12 Ответить
Донбасс не оккупирован,не гони Пургу,кусочек взяли и то с превеликими потерями...
показать весь комментарий
16.04.2021 06:17 Ответить
Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 7331 рюцкие не мародеры и не убийцы...
показать весь комментарий
16.04.2021 06:21 Ответить
Байден вас крыс вылечит,причем без единого выстрела,так же вылечил совковых Мудаков Рональд Рейган... стадо баранов
показать весь комментарий
16.04.2021 06:22 Ответить
Впереди РАБссию ждет сюрприз от Польши и международный Трибунал по сбитому самолету Леха Качинского под Смоленском....пишите жалобу в ООН Крысы Мавзолейные.... Шакалы позорные..
показать весь комментарий
16.04.2021 06:30 Ответить
Мавзолейный ФУФЛОМИЦИН Путлера продан на Аукционе Сотби за 20 центов...КороновиРУС и СвиноРУС от дохляка чЛЕНИНА пабижден
показать весь комментарий
16.04.2021 06:34 Ответить
Два малыша беседуют в детском саду Воронежа...
Ленка твой папка кто?
военный,подох на Дамбассе.сгорел в танке заживо
Сашка а твой папка кто?подводник, утонул на подлодке Курск...
Ленка,давай памятник нашим дохлякам на песке поставим ?
Давай Саска...
показать весь комментарий
16.04.2021 06:39 Ответить
Меркель и половина ее правительства через некоторое время точно всплывут на "хлебных" должностях в разных кацапских фирмах, что уже только пуйло не делает - травит людей на территории ЕС, то есть применяет химическое оружие с момента конца Холодной войны, теракты устраивает, расстрелы неугодных устраивает, финансирует различных провокаторов, посадил в тюрьму хоть и номинального, но лидера оппозиции, устроил войну по среди Европы, угрожает союзникам, макаки из МИД РФ вообще страх потеряли и откровенно хамят всем....НО у Меркель все нормально, не надо связывать это все с северным потоком....
показать весь комментарий
16.04.2021 06:42 Ответить
До 1917 года,бабы на РАБссии рожали по 15 детенышей,после прихода чЛенина Сралина к власти.стали рожать не более двух,сегодня при Путлера за 20 лет ваще не рожають....одни татары Казани да Дагестаны имеют по 10 и более детей...
Ужасы РАБссии а маршал Жюков говорил обещал что бабы говна еще нарожають...
показать весь комментарий
16.04.2021 06:47 Ответить
Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 7937
показать весь комментарий
16.04.2021 07:17 Ответить
Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 2172
показать весь комментарий
16.04.2021 07:30 Ответить
А хто підтримує кацапську Бєлоруссію теж ворог? Чи твій найулюбленіший друг?
показать весь комментарий
16.04.2021 08:00 Ответить
Всего лишь беспокойство, даже не озабоченность
показать весь комментарий
16.04.2021 07:45 Ответить
А кушать они хотя бы могут, не помешало "беспокойство"? Впрочем дело привычное, 7 лет беспокоятся. И то слава Богу, что не молчат.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:26 Ответить
Без беспокойства Организации Обеспокоенных Наций ваши беспокойства не сильно беспокойные.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:38 Ответить
_Всё это пустозвонство меркеляки путлером воспринимается как разрешение и позволение. Дают зелёный свет ядерному апокалипсису - вот что они делают своим постным беспокойством. Путлеровский захватчик вас успокоит. Пулей!
показать весь комментарий
16.04.2021 09:18 Ответить
 
 