Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной

Значительное усиление Россией своего военного группировки на границах Украины беспокоит Канаду и Германию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Кацлер Германии Ангелой Меркель, заявили в офисе главы канадского правительства.

"Двое лидеров обсудили свое общее беспокойство недавними военными действиями России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины ", - рассказали у Трюдо.

Собеседники также "обсудили общие приоритеты и ценности применительно к отношениям с Китаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется, - Трюдо