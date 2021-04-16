В Запорожье разоблачили школьницу-куратора "группы смерти" в сети. В состав группы входили 28 участников

В Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю куратора "группы смерти" в сети, в состав которой входили 28 участников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожье разоблачена несовершеннолетняя, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом группы "Синий кит", в состав которой входили 28 участников.

"Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи с нестандартным выходом из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом", - говорится в сообщении.

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В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следственные Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Напомним, по данным Нацполиции Украины с начала 2021 года только в Киеве совершили суицид больше подростков, чем за весь прошлый год. В феврале в разных городах страны произошла череда случаев, когда школьники принимали большие дозы лекарств.

Как сообщалось, 8 марта 16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата и попала в реанимацию. 2 марта в Ривном 11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола".

16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.