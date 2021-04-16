В Запорожье разоблачили школьницу-куратора "группы смерти" в сети. В состав группы входили 28 участников
В Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю куратора "группы смерти" в сети, в состав которой входили 28 участников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожье разоблачена несовершеннолетняя, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом группы "Синий кит", в состав которой входили 28 участников.
"Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи с нестандартным выходом из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом", - говорится в сообщении.
В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следственные Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Напомним, по данным Нацполиции Украины с начала 2021 года только в Киеве совершили суицид больше подростков, чем за весь прошлый год. В феврале в разных городах страны произошла череда случаев, когда школьники принимали большие дозы лекарств.
Как сообщалось, 8 марта 16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата и попала в реанимацию. 2 марта в Ривном 11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола".
16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.
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А от ремня оно не появится.
Может тот кто, только фигню ищет - только фигню и находит?
продолжайте упорствовать в идиотии, у нас демократия.
В Украине слишком либеральные законы
В ЕС ПРАВА отбирают пожизненно за серию незначительных нарушений - в Украине убийцам на дороге возвращают после отсидки
В ЕС родителей уголовное наказывают за халатное отношение к детям - ГДЕ В УКРАИНЕ подобные законы ? Группы смерти или дети гибнут в пожарах , на воде - хоть одного родителя наказали за преступную халатность ?
бред это искать алмазы в жопе, выдумывать "несчастность", вот идёшь иной раз по улице - а на встречу подросток с ДЦП и учится и со сверстниками общается, ЖИВЁТ ПО НАСТОЯЩЕМУ, а не ищет от чего бы быть несчастным, как эти идиоты у которых есть всё, кроме мозгов ...
и никто никогда вслух этого не скажет.
А дети не понимают, что если они наглотаются отравы, то окружающие
только скажут: "Ну и дура (дурак) - мы же говорили".
и подростка, которому подсовывают идею суицида ?
Они прекрасно знают, что самое слабое место человека - психика.
И пользуются этим чтобы уменьшить количество гоев.
Вырасти сильным и успешным, не смотря третирование - вот что заставит обидчиков почувствовать себя ничтожествами.
неча в сети сидеть.
большинство внушаемые, неустойчивые.
короче, группы закрывать, админов на кичу, остальных на хоккей.
или дисковым таксофоном.
можно на траве.
и никакой депрессии не будет.