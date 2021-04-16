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В Запорожье разоблачили школьницу-куратора "группы смерти" в сети. В состав группы входили 28 участников

В Запорожье разоблачили школьницу-куратора

В Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю куратора "группы смерти" в сети, в состав которой входили 28 участников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожье разоблачена несовершеннолетняя, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом группы "Синий кит", в состав которой входили 28 участников.

"Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи с нестандартным выходом из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последний месяц через одну из реанимаций прошло больше детей с попытками отравлений, чем за весь прошлый год, - детский психиатр Марценковский

В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следственные Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Напомним, по данным Нацполиции Украины с начала 2021 года только в Киеве совершили суицид больше подростков, чем за весь прошлый год. В феврале в разных городах страны произошла череда случаев, когда школьники принимали большие дозы лекарств.

Как сообщалось, 8 марта 16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата и попала в реанимацию. 2 марта в Ривном 11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола".

16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Запорожье (2680) самоубийство (1012) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+15
))) я помню 90-е в нашем городке... только из армии пришёл, почти всё стоит, свет и газ по часам, полный аут, но (банально) любовь, спорт, движухи молодости, дискотеки там всякие .. как то было))
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16.04.2021 07:58 Ответить
+10
Коли при Петрі І почалося активне переслідування "старообрядців", котрі тікали у глухі місця, ухиляючись від рекрутування у армію, на різні будівельні "прожекти" царя, від оподаткування і кріпосництва, то пішло у них "у моду" масове самоспалювання... Так от, часто було, коли їх проповідники підбивали "паству" на самоспалювання, а самі, "під шумок", у диму, вибиралися з молільного дому потайним ходом. Так і зараз. Основна маса цих "агітаторів" самі не тільки не думають про самовбивсто, але й дуже ******* життя...Їм задоволення приносить саме "маніпулювання" людьми... Дайте цій ідіотці мотузку і зачиніть у камері... Гарантію даю - навіть і не подумає повіситься... Спитаєш - "Чому?", подивиться на тебе, як на ідіота, і спитає: "Я, что, дура?!".
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16.04.2021 08:13 Ответить
+10
странно, а я в интернете нахожу фильмы, сериалы, музыку, аудиокниги, научно популярные статьи, развивающий контент, развлекательные передачи, образовательный контент, передачи о истории и путешествиях и т.д

Может тот кто, только фигню ищет - только фигню и находит?
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16.04.2021 08:42 Ответить
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из подростков эту дурь надо выбивать хорошим отцовским ремнём...ну или я уже не знаю...
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16.04.2021 07:42 Ответить
Подростки видят, в каком мире и как им предстоит жить, вот желание жить и пропадает.
А от ремня оно не появится.
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16.04.2021 07:48 Ответить
значит нужно как то иначе... психологи там разные или витамины...то что мир-говно это и так понятно. Нужно находить что-то хорошее)))
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16.04.2021 07:51 Ответить
Кому находить, если их родители сами ничего хорошего от жизни не ждут?
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16.04.2021 07:53 Ответить
))) я помню 90-е в нашем городке... только из армии пришёл, почти всё стоит, свет и газ по часам, полный аут, но (банально) любовь, спорт, движухи молодости, дискотеки там всякие .. как то было))
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16.04.2021 07:58 Ответить
А сейчас карантин и заняться кроме фигни в интернете нечем. Вот и результат.
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16.04.2021 08:06 Ответить
странно, а я в интернете нахожу фильмы, сериалы, музыку, аудиокниги, научно популярные статьи, развивающий контент, развлекательные передачи, образовательный контент, передачи о истории и путешествиях и т.д

Может тот кто, только фигню ищет - только фигню и находит?
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16.04.2021 08:42 Ответить
А вы в состоянии понять, что мой комент это ответ на предыдущий, или проанализировать целых двамкомента для вашей сверх-развитой тяжёлой работой с детства личности это таки непосильная задача?
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16.04.2021 08:49 Ответить
моя личность, благодаря сверх тяжёлой работе с детства, смогла обеспечить себе образование, а благодаря трудолюбию, работу в ведущих компаниях в моей сфере. Поэтому сарказм свой оставьте при себе, господин защитник соплежуев, ваши комментарии можно 100 раз прочитать, они говорят о том, что может вы физически и не работали, но ума и понимая жизни у вас ноль.

продолжайте упорствовать в идиотии, у нас демократия.
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16.04.2021 08:56 Ответить
Тернет, то зло
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16.04.2021 08:30 Ответить
Нет, зло- это отсутствие воспитания.
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16.04.2021 08:37 Ответить
Советская система и заточена, чтобы у гоев не было воспитания: папа и мама на работе, дома они уже уставшие, не до детей, денег не хватает, потому все злые и срываются на том, кто слабее и под рукой - на своих детях.
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16.04.2021 09:35 Ответить
а я тоже помню конец 80-х, начало 90-х в Кривбассе... Дети убивали друг друга из самодельных самострелов, бились до трупов на пустырях цепями район на район и многие другие подобные развлекушки... Называлось, "бегуны".
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22.04.2021 12:13 Ответить
Детьми надо заниматься а не пиво жрать.Во всех цивилизованных странах родители несут ответственность за детей и это правильно.
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16.04.2021 09:00 Ответить
Несут ответственность уголовную в цивиллизованных странах
В Украине слишком либеральные законы
В ЕС ПРАВА отбирают пожизненно за серию незначительных нарушений - в Украине убийцам на дороге возвращают после отсидки
В ЕС родителей уголовное наказывают за халатное отношение к детям - ГДЕ В УКРАИНЕ подобные законы ? Группы смерти или дети гибнут в пожарах , на воде - хоть одного родителя наказали за преступную халатность ?
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16.04.2021 09:36 Ответить
в Украине проблема больше в неисполнении законов, а не в том, что они какие-то не такие
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22.04.2021 12:16 Ответить
А я знаю. Впоследствии он может увидеть свою дочь (сына) висящей на люстре в петле из этого ремня, когда придёт с работы...
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16.04.2021 07:52 Ответить
если ничего не делать то точно увидит..."ремень" это собирательный образ мер, применяемых для получения результата
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16.04.2021 07:54 Ответить
Если не знаешь, так помолчи.
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16.04.2021 08:19 Ответить
нужно нескольким "администраторам", впаять хорошие сроки и отправить в зону, где сидят по большей части, дети из неблагополучных семей, те кого били родители алкаши, те дети которые воровали для того что бы выжить, ВОТ ОНИ ВЫБЬЮТ ГАВНО ИЗ 15-17 ЛЕТНИХ, СЫТЫХ ЗАЖРАВШИХСЯ ИДИОТОВ, КОТОРЫЕ ОТ НЕХЕР ДЕЛАТЬ ПОДСТРЕКАЮТ К САМОУБИЙСТВУ, вот те голодные с детства научат жизнь любить и ценить то что есть на свободе!
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16.04.2021 08:32 Ответить
я в их возрасте, подрабатывал грузчиком и помощником автомеханика, потому что не могли мне родители и копейки дать, разруха была страшная, а хотелось и девушку угостить и кроссовки купить, джинсы, кроссовки больше месячной зарплаты родителей стоили и не было гавна в голове, "может самоубиться, у меня ведь жизнь тяжёлая" - этим идиотам, родители всё по первому свистку подают, вот они и не понимают ценности ни вещей ни своей жизни, смысла для них нет, ни в чём ...
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16.04.2021 08:38 Ответить
Какой бред, воспитывать одних несчастных детей побоями от других несчастных детей.
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16.04.2021 08:39 Ответить
а в чём их несчастность? В том что они себе, от отсутствия РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, придумали свою несчастность и пошли в "группы смерти"? Какая несчастность у 16 летнего подростка, у которого есть всё?

бред это искать алмазы в жопе, выдумывать "несчастность", вот идёшь иной раз по улице - а на встречу подросток с ДЦП и учится и со сверстниками общается, ЖИВЁТ ПО НАСТОЯЩЕМУ, а не ищет от чего бы быть несчастным, как эти идиоты у которых есть всё, кроме мозгов ...
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16.04.2021 08:46 Ответить
Срок впаять родителям. А это уже потерянный человек. Единственная польза, которую она может принести обществу - как донор. И не нужно жалеть - "это ребенок". Она может спасти десяток детей, а так сгниет на зоне. Или еще хуже - выпустят через 5 лет и эта тварь продолжит творить свое черное дело....
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16.04.2021 09:18 Ответить
11 клас мозги повинні вже бути...
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16.04.2021 07:50 Ответить
подивись на Жиріка, на скалєновстанських пропагандонів, на деякіх наших діячів.. там по три вищих освіти... мозги бачив?
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16.04.2021 07:52 Ответить
Хех, там мозги, как раз есть, оболванивают стадо.
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16.04.2021 10:07 Ответить
Мозги появляются не с возрастом, а в результате воспитания.
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16.04.2021 07:55 Ответить
дело не в мозгах, это психологическая травма, ребенка в ранние годы обидели, она затаила зло, и вот результат.
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16.04.2021 08:15 Ответить
Всегда все дело в мозгах, психологические травмы в мозгу и наносятся.
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16.04.2021 08:36 Ответить
до 15 лет мозгов нет, еще формируется
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16.04.2021 09:06 Ответить
Добрая треть родителей - эгоисты, живущие для себя и на детей им наплевать,
и никто никогда вслух этого не скажет.
А дети не понимают, что если они наглотаются отравы, то окружающие
только скажут: "Ну и дура (дурак) - мы же говорили".
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16.04.2021 08:49 Ответить
глотают отраву и в 40лет и старше. Кому то нравится кофеин, кому то морфин, у каждого свои наклонности
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16.04.2021 09:08 Ответить
а курящие до 190
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16.04.2021 09:55 Ответить
Как можно сравнивать того, кто пьёт кофе, (и живёт до 90),
и подростка, которому подсовывают идею суицида ?
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16.04.2021 09:57 Ответить
еще до появления интернеат в каждом доме, многие дети принимали траву и нюхали клей, и без советов постороних.
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16.04.2021 10:58 Ответить
Траву надо посеять, вырастить, собрать, приготовить - ветром её к детям не заносит - для этого есть дилеры.
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16.04.2021 11:19 Ответить
травка растет на поляне, грибочки в лесу, зачем диллеры?
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16.04.2021 11:34 Ответить
дети сами себе спокойно сеют, растят и собирают. хз, чего там готовить)
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22.04.2021 12:19 Ответить
Родители, не применяйте ПЫТКИ к собственным детям!!!
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16.04.2021 07:57 Ответить
Естественный отбор. Премия дарвина.
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16.04.2021 08:02 Ответить
Коли при Петрі І почалося активне переслідування "старообрядців", котрі тікали у глухі місця, ухиляючись від рекрутування у армію, на різні будівельні "прожекти" царя, від оподаткування і кріпосництва, то пішло у них "у моду" масове самоспалювання... Так от, часто було, коли їх проповідники підбивали "паству" на самоспалювання, а самі, "під шумок", у диму, вибиралися з молільного дому потайним ходом. Так і зараз. Основна маса цих "агітаторів" самі не тільки не думають про самовбивсто, але й дуже ******* життя...Їм задоволення приносить саме "маніпулювання" людьми... Дайте цій ідіотці мотузку і зачиніть у камері... Гарантію даю - навіть і не подумає повіситься... Спитаєш - "Чому?", подивиться на тебе, як на ідіота, і спитає: "Я, что, дура?!".
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16.04.2021 08:13 Ответить
"вибиралися з молільного дому потайним ходом." (С) Кажись это из "Пётр Первый" - литературный сюжет. Вероятно просто фейк
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16.04.2021 08:27 Ответить
А як Ви думаєте- звідки беруться "літературні сюжети"? Життя такі "викрутаси" показує, що за голову браться треба. (У мене, наприклад, купа власних анекдотів, "підібраних" у громадському транспорті...). Це раз. По-друге, подібні факти фіксувалися, неодноразово, у документах Священного Синоду, який замінив "патріаршество" при Петрі І. Це два. Почитайте Солов"йова (історика кінця 19 століття - його звинуватить у "фейках" важко... Він опирався саме на ці документи...).
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16.04.2021 08:40 Ответить
Яр, хто пише історію? Ну звичайно переможці. Антон Дрекслер, бесперечно, упоротий нацист, але в його вислові проглядає гірка істина життя. Тому нічого дивного, що в документах Священного Синоду цей фейк неодноразово повторюється. (моя думка)
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16.04.2021 12:11 Ответить
А хто такий "Дрекслер" і який стосунок він має до епохи Петра І? Крім того, про дані факти і самі старообрядці писали... Тому, ще треба довести, що це - "фейк". І, головне - з точки зору науки психології це цілком вкладається у поведінку людей... Достатньо подивиться на ******** сектантів - "наставники" вчать одному, а самі творять протилежне. І це не тільки у нас, але і в тих же США чи в Європі...
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16.04.2021 12:41 Ответить
Антон Дрекслер - засновнык Німецької робочої партії, яку потім трохі змінивши назву очолив Гітлер. Дрекслер автор фрази: "історію пишуть переможці, тому в ній не згадують переможених. В дискусіях часто використовують першу частину фрази, помилково приписуючи її римлянам
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16.04.2021 14:31 Ответить
Відкриваєте книги VI, VII С.М. Солов"йова, "История России с древнейших времён", і читаєте... Людина писала доволі об"єктивно. Якби зараз жив, його-б, "рассєянє" РОЗІП"ЯЛИ - він, навіть без генетичних експертиз, довів, що "рассєянє" - не слов"яни, а ослов"янені фінноугри і тюрки...
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16.04.2021 14:41 Ответить
Розповсюджувачі наркоти часто-густо самі ніколи не вживають, а лише підсаджують інших, за постоянно долю малую...
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16.04.2021 08:33 Ответить
...с детьми надо разговаривать каждый день и обязательно доверительно и их надо просто любить !!!...не орать, не угрожать, не видеть в них обузу и проблему !!!... сегодня есть одна страшная детская проблема, которую всячески замалчивают в Украине...рождаемость в стране катастрофически упала уже много лет назад...и что бы поддержать молодые семьи государство стала выплачивать деньги на рождение детей...но, в государстве "забыли" обеспечить достаточный контроль за очень многими нерадивыми родителями , как правило из неблагополучных семей... уже появилась целая прослойка таких горе-"родителей", которые плодят детей ( прошу прощения за такое слово) ради этих выплат !!!...им нужны деньги, но не их рожденные ими дети !!! ...и эта проблема уже вылезла давно на поверхность !!!...вот такие детки, кое как подрастая в таких семьях, видят, что они не нужны своим непутевым "родителям" и начинают сбиваться в разные группы и сообщества по "общим интересам и проблемам"..... и этот последний случай в Запорожье должен стать набатом для всех государственных и родительских ушей !!!...
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16.04.2021 08:21 Ответить
Есть хитрые народцы, которые с детства обучают детей (только своих) тонкостям психологии.
Они прекрасно знают, что самое слабое место человека - психика.
И пользуются этим чтобы уменьшить количество гоев.
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16.04.2021 08:24 Ответить
И заметьте, сплошь девушки.
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16.04.2021 08:30 Ответить
И сплошь шиддовские физиономии. Почему не показали задержанную ?
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16.04.2021 09:30 Ответить
Так трапляється бо дорослі часто бажають один-одному теж саме.
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16.04.2021 08:40 Ответить
Та і хрен з ними.
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16.04.2021 08:54 Ответить
Это преднамеренное убийство и судить её надо по соответсвующим статьям. Циничность и жестокость Чекотило.
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16.04.2021 09:24 Ответить
Те, кто ведёт такие группы, хорошо знают свою аудиторию: дети без контакта с родителями, внешне семьи полные и живут небедно, а заботы нет. И дети думают, что после смерти за ними будут убиваться, а всем просто наплевать, потому суицид - это не решение.
Вырасти сильным и успешным, не смотря третирование - вот что заставит обидчиков почувствовать себя ничтожествами.
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16.04.2021 09:47 Ответить
продам женские кроссы без шнурков с блестками
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16.04.2021 10:35 Ответить
11 класс - около 18 лет .... В этом возрасте человек должен отдавать отчет своим поступкам и сознавать возможные последствия. Её деяния -тяжкое криминальное преступление ! Может и нужно углубится в её психическое здоровье ,но делать это надо в условиях очень длительной изоляции.
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16.04.2021 10:35 Ответить
чет я не удивлен что школоту выпилиться гипнотезирует такая же школота
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16.04.2021 18:41 Ответить
Депресушники навіть не миються, не те що спортом не займаються, деякі навіть з ліжка не встають. Це серьозна психічна хвороба, ії не так вже й легко позбутися. У когось знаходяться сили самому вибратися, хтось на антидепресантах сидить.
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17.04.2021 02:42 Ответить
в 12-15 лет депрессии почти нет. это ж не 45-60.
неча в сети сидеть.
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17.04.2021 02:51 Ответить
Депресія - це одна з головних причин захворюваності та інвалідності серед підлітків в усьому світі. А головні проблеми з психікою трапляються до 15 років, у деяких проходять непомітно, а трохи пізніше вже починаються серьозні проблеми.
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17.04.2021 02:57 Ответить
и всё равно, если в сети не дрочить - а пойти на свеж воздух, то кол-во дури и глотания таблеток уменьшится на порядок.
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17.04.2021 03:05 Ответить
Ці діти психічно хворі, замість пігулок вони будуть викидатись з вікон на свіжий воздух.
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17.04.2021 03:14 Ответить
не все там больные, лишь малый процент.
большинство внушаемые, неустойчивые.
короче, группы закрывать, админов на кичу, остальных на хоккей.
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17.04.2021 03:21 Ответить
Цікаво, а як ви собі уявляєте «нєча в сєті сідєть»? Батьки за цим не слідкують, смартфони та айпеди у кожного другого підлітка, заборони на них не діють. Тіктоки та Лайкі - це їхнє життя. Китайці вигадали цю хрєнь для дебілізації людства і людство з цим погодилось. Карачє: це втрачене покоління.
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17.04.2021 03:20 Ответить
ещё больше хоккея и меньше сетей, нехай кнопочным телефоном пользуются.
или дисковым таксофоном.
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17.04.2021 03:23 Ответить
Чому саме хокей? А що-небудь легше для дівчат є? Хокей - це ж кацапська та білоруська скрєпа. Прохання більше таку фігню не пропонувати. Жіночий футбол я ще якось розумію, а от жіночий хокей ніт.
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17.04.2021 04:04 Ответить
в хоккей в разных вариантах играют на нескольких континентах уже не одну тысячу лет. только хоккей, и для дивчат тоже.
можно на траве.
и никакой депрессии не будет.
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17.04.2021 06:42 Ответить
Хто-небудь перевіряв цих самогубць на ковід чи антитіла? Післяковідний синдром дає депресію та суїцидальні нахили, ці дівчата могли непомітно для себе перехворіти на ковід та отримати такі наслідки. Така кількість самогубць серед дітей - це не тільки ці «ваши інтернети», тут ще щось, що залишилось поза увагою фахівців.
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17.04.2021 02:38 Ответить
 
 