Байден о переговорах с Путиным: Я предложил лично встретиться летом в Европе. Наши команды над этим работают

Президент США Джо Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я предложил, чтобы мы встретились лично (с президентом России. - Ред.) этим летом в Европе, чтобы обсудить серию вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Напоминаем, в телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

15 апреля США ввели санкции против против 25 российских компаний и 15 граждан РФ.

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