Враг за сутки 7 раз срывал "тишину" на Донбассе: возле Майорска зафиксирован пролет БПЛА противника, а вблизи Новгородского - дистанционное минирование. Потерь нет, - штаб
За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В частности, в пригороде населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник осуществил обстрел в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, а возле поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск был зафиксирован пролет вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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