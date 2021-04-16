Враг за сутки 7 раз срывал "тишину" на Донбассе: возле Майорска зафиксирован пролет БПЛА противника, а вблизи Новгородского - дистанционное минирование. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в пригороде населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник осуществил обстрел в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, а возле поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск был зафиксирован пролет вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.