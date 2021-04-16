РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 796 5

Враг за сутки 7 раз срывал "тишину" на Донбассе: возле Майорска зафиксирован пролет БПЛА противника, а вблизи Новгородского - дистанционное минирование. Потерь нет, - штаб

Враг за сутки 7 раз срывал

За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в пригороде населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник осуществил обстрел в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, а возле поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск был зафиксирован пролет вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 7 раз срывал тишину на Донбассе: возле Майорска зафиксирован пролет БПЛА противника, а вблизи Новгородского - дистанционное минирование. Потерь нет, - штаб 01

обстрел (27874) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Враг за сутки 7 раз срывал "тишину" на Донбассе: возле Майорска зафиксирован пролет БПЛА противника, а вблизи Новгородского - дистанционное минирование. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 4345
показать весь комментарий
16.04.2021 08:11 Ответить
Вже пора провірить обнови ЗСУ у вигляді пари атак з новеньких Байрактарів...
показать весь комментарий
16.04.2021 08:17 Ответить
ЗЕ будет не доволен. Защита Украины в его планы не входит.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:23 Ответить
Та отож.
Его волнует первый миллиард долларов на своём счету.
И какое звание дадут,полковника или подполковнмка ФСБ.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:29 Ответить
А вдоль дорог мертвые с косами стоять. И тишина...
показать весь комментарий
16.04.2021 08:15 Ответить
 
 