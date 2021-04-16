В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели

17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.

17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 438 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 054.

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В Украине по состоянию на утро 16 апреля болеют коронавирусной болезнью 416 328 человек, что на 4 987 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 709 детей и 378 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 348 человек.











