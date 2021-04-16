В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели
17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.
17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 438 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 054.
В Украине по состоянию на утро 16 апреля болеют коронавирусной болезнью 416 328 человек, что на 4 987 больше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.
Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 709 детей и 378 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 348 человек.
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Умные люди предупреждали, что из этого ничего не выйдет. Но разве ж ковидобесы слушали? Растягивание эпидемии ОРВИ карантинными мерами приводит только к увеличению числа жертв, а в больницах, ради которых люди должны были потерпеть, до сих пор конь не валялся. Так ради чего терпели?
К слову, большинство из этих 438 честно носили маски и мыли руки. Ну и где их бог теперь?
Если они думали, что кто-то ЗА НИХ обязывался обеспечивать им безопасность - то сами себе злобные буратины. Даже реаниматологи, носившие FFP3, переболели почти поголовно.
По поводу массового использования - глупость, никогда не снижавшая ни циркуляцию ОРВИ, ни нагрузку на больницы. Многократно обкатано еще в XX веке
вооот. фиг кто вам это расскажет. это называется сопутствующие болезни. но умер палюбому от ковидлы.
...
странный какой-то "убийственный вирус". выборочный. мочит тех, кто верит в его убийственность.
Стєсняюсь спросіть- якщо це покращення, то які цифри погіршення?
Дбли, блд
Может яй-ца отрезали не тому ...? (с) анекдот