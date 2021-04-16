РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9941 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 519 38

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели

17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.

17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 438 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 054.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине на Пасху и майские: Будет особый режим

В Украине по состоянию на утро 16 апреля болеют коронавирусной болезнью 416 328 человек, что на 4 987 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 709 детей и 378 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 348 человек.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Харашо ідьом під керівництвом чемпіона. Стабільно.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:08 Ответить
+3
у меня вся семья переболела. в форме потери запаха и вкуса. у некоторых лёгкий кашель и повышенная температура пару дней. всё.
странный какой-то "убийственный вирус". выборочный. мочит тех, кто верит в его убийственность.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:33 Ответить
+3
Это по большому счету болезнь бедноты. Поэтому цифры внушают, но они где-то там, далеко. В реальности они не ощущаются и значимого демографического влияния не оказывают вообще. Как не считает никто умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, которых в Украине умирает ежесуточно в 3 раза больше.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харашо ідьом під керівництвом чемпіона. Стабільно.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:08 Ответить
Go to Bukovel, dudes. There is a barkhatiy season now!
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали - Цензор.НЕТ 753
показать весь комментарий
16.04.2021 08:46 Ответить
Треба носить по 3 маски і юзать епоксидну смолу!
показать весь комментарий
16.04.2021 08:11 Ответить
Не подсказывайте! Бо про две маски уже вполне серьезно заявлялось. Щас Степанов четвертую волну объявит... и я не удивлюсь ничему. Тем более жара начнется... три маски будут в самый раз!
показать весь комментарий
16.04.2021 08:26 Ответить
Он уже анонсировал новые инфекции и пандемии, как и ВОЗ в 19-м, так шо про ковидлу скоро забудут, бо надо будет чем-то пострашней пугать, там и пятью масками не отделаешься.
показать весь комментарий
16.04.2021 10:44 Ответить
А начиналось с "три недельки посидим дома".
Умные люди предупреждали, что из этого ничего не выйдет. Но разве ж ковидобесы слушали? Растягивание эпидемии ОРВИ карантинными мерами приводит только к увеличению числа жертв, а в больницах, ради которых люди должны были потерпеть, до сих пор конь не валялся. Так ради чего терпели?

К слову, большинство из этих 438 честно носили маски и мыли руки. Ну и где их бог теперь?
показать весь комментарий
16.04.2021 08:26 Ответить
Они то носили и мыла, но те кто был рядом с ними в маршрутке, в магазине и т.п. этого не делали.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:38 Ответить
Надо было противогаз носить. Во всяком случае он защищает от биологических угроз.
Если они думали, что кто-то ЗА НИХ обязывался обеспечивать им безопасность - то сами себе злобные буратины. Даже реаниматологи, носившие FFP3, переболели почти поголовно.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:44 Ответить
Это лично ваше дело - носить маску или нет. И качества больниц это не касается, одно другому не мешает.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:49 Ответить
Но использовать маску как замену средствам биологической защиты - это глупость, несовместимая с жизнью. Сложно сказать, скольких людей, которым стоило бы поберечься основательнее, это сгубило раньше времени. Пока нет способа не дышать, относительно нормальную очистку дают только респираторы не ниже FFP3. При условии своевременной замены.
По поводу массового использования - глупость, никогда не снижавшая ни циркуляцию ОРВИ, ни нагрузку на больницы. Многократно обкатано еще в XX веке
показать весь комментарий
16.04.2021 08:59 Ответить
Лучше одну, но ffp3 с клапаном
показать весь комментарий
16.04.2021 08:35 Ответить
Новий рекорд?
показать весь комментарий
16.04.2021 08:13 Ответить
Рекорд 469, а это всего 1,5 "Боинга". Царство Небесное.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:27 Ответить
вот мне интересно, каков был шанс выжить из тех 438 человек без наличия позитивного теста на ковидлу?

вооот. фиг кто вам это расскажет. это называется сопутствующие болезни. но умер палюбому от ковидлы.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:22 Ответить
І все одно знайдеться баран без маски, який не вірить в Ковід
показать весь комментарий
16.04.2021 08:23 Ответить
А в нас що ...карантин !? ..є
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 6167...
показать весь комментарий
16.04.2021 08:27 Ответить
Этот баран- я. У меня до сих пор отсутствуют знакомые, родственники, соседи, которые бы переболели этим сраным барановирусом.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:27 Ответить
у меня вся семья переболела. в форме потери запаха и вкуса. у некоторых лёгкий кашель и повышенная температура пару дней. всё.
странный какой-то "убийственный вирус". выборочный. мочит тех, кто верит в его убийственность.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:33 Ответить
В том и всё дело! У меня племянница,в Одессе, получила положительный тест на эту хрень. Ни к каким врачам не обращалась, в универ, правда, аж два дня не ходила. На третий день пошла, по настоянию отца и сдала тест. Тест отрицательный. Ещё раз, через три дня снова сдала- отрицательный! Ну и... что это было??? А это- дьявольское изобретение, которое называется- "безсимптомная" срань!
показать весь комментарий
16.04.2021 08:38 Ответить
Рак на 1-й і 2-й стадії теж протікає безсимптомно, але ж це не означає, що його нема.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:13 Ответить
В том и дело. Заурядную вспышку ОРВИ, которая по масштабам не дотягивает даже до Гонконгского гриппа, превратили в цирк с неадекватными протоколами лечения и заколоченными гробами. Хотя ничего нового и неизученного в этой конкретной разновидности ОРВИ нет и быть не могло - все респираторные инфекции подчиняются единым закономерностям, по другому в природе и не бывает. Во всяком случае касательно реанимационного ведения больных никаких революционных открытий за год сделано не было. Ничего, что реаниматологи не знали бы о вирусных пневмониях до того.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:41 Ответить
это зависит от мутаций, мы болели в средней тяжести,две недели в постели. Было тяжело. Последствия тоже не ясны. Это тяжелее и опасней гриппа.Особенно для людей старшего возраста.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:47 Ответить
Это по большому счету болезнь бедноты. Поэтому цифры внушают, но они где-то там, далеко. В реальности они не ощущаются и значимого демографического влияния не оказывают вообще. Как не считает никто умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, которых в Украине умирает ежесуточно в 3 раза больше.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:34 Ответить
вот их и считают в статистику. тем более, что на ромашке результат тестирования будет достовернее, чем на завезённых чёрт знает откуда тестах.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:01 Ответить
Значить в США, Італії та інших розвинутих країнах одні бідняки вмирали?
показать весь комментарий
16.04.2021 09:14 Ответить
В США среди жертв хватает чернокожих и индейцев, а высокую летальность в Мексике и Бразилии заметили давно. Это не самое здоровое население - много страдающих ожирением и сопутствующими заболеваниями сердца. Последствия образа жизни. Условия распространения там тоже идеальные, а с доступностью медпомощи не все гладко - многие умирают дома. В сравнении с этой публикой украинцев эта болезнь еще щадит.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:46 Ответить
Ви опитали всі 4 тисячі жильців?
показать весь комментарий
16.04.2021 09:32 Ответить
и ни одна депутатская, министерская **** не сдохла, потому, как их лечат, а не нищий врач по телефону и уже когда легкие догорают- забирают в больницу
показать весь комментарий
16.04.2021 08:26 Ответить
Для министерских и депутатов есть Феофания и доктор Голубовская из телевизора, которая лечит только илиту.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:33 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали - Цензор.НЕТ 9332
показать весь комментарий
16.04.2021 08:31 Ответить
Степанов только пару дней назад вопил что все пучком и болезнь пошла на спад, трепло.
показать весь комментарий
16.04.2021 08:54 Ответить
А в іншій новині- сітуация улучшаєтся.
Стєсняюсь спросіть- якщо це покращення, то які цифри погіршення?
Дбли, блд
показать весь комментарий
16.04.2021 09:31 Ответить
Чем жестче локдаун, тем больше заболевших.
Может яй-ца отрезали не тому ...? (с) анекдот
показать весь комментарий
16.04.2021 09:46 Ответить
Глава комитета здоровья нации Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий заявил, что разработка украинской вакцины от Covid-19 находится на нулевом этапе.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:55 Ответить
вот так своего нет а спутник недают сам не гам и другому не дам как не съем так понадкусую
показать весь комментарий
16.04.2021 23:52 Ответить
вот хоть убей непонимаю как белорусия без карантинов этих всяких обходиться или ковид батьку боиться
показать весь комментарий
16.04.2021 23:50 Ответить
 
 