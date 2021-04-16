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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 520 человек, всего - 432 817, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 520 человек, всего - 432 817, - Степанов

По состоянию на 15 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 520 человек привиты против COVID-19 за сутки 15 апреля 2021 в Украине. 432 817 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 15 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (2 650) области, Киеве (1 770) и Одесской (893) области. Меньше всего за минувшие сутки сделали прививок от коронавируса в Киевской (97), Черкасской (165) и Луганской (200) областях.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 520 человек, всего - 432 817, - Степанов 01
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 520 человек, всего - 432 817, - Степанов 02
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 520 человек, всего - 432 817, - Степанов 03
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 520 человек, всего - 432 817, - Степанов 04

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