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Подтверждается связь между редкими случаями образования тромбов и использованием AstraZeneca и Covishield, - департамент здравоохранения Канады

Подтверждается связь между редкими случаями образования тромбов и использованием AstraZeneca и Covishield, - департамент здравоохранения Канады

Департамент здравоохранения Канады подтверждает связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и образованием тромбов. Однако, эти случаи являются крайне редкими.

Об этом говорится в в пресс-релизе департамента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Департамент обновил информацию на продукте, чтобы предупредить канадцев о возможных побочных последствиях.

"Департамент здравоохранения Канады информирует канадцев и медиков относительно действующего безопасного обзора очень редких случаев тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после получения прививки вакцинами от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD. После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что не вводили новых ограничений на использование вакцины.

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"В очень редком случае, если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство", - добавили там.

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вакцина (3815) Канада (2100) AstraZeneca (141)


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Я лично знал человека который умер через 3 дня после укола шмурдяка Ковишильд!
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16.04.2021 09:43 Ответить
дебилушка, "редкие случаи образования тромбов" -ето 2 случая на 1 млн вакцин!почитай побочные явления ЛЮБОГО антибиотика и там увидишь:
аллергия,анафилактический шок, еффект Квинке, аритмия, летальный исход. печеночная недостаточность ...теже тромбы и т.д.
так что нам теперь отказаться лечится антибиотиками?
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16.04.2021 10:10 Ответить
 
 