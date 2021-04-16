Подтверждается связь между редкими случаями образования тромбов и использованием AstraZeneca и Covishield, - департамент здравоохранения Канады
Департамент здравоохранения Канады подтверждает связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и образованием тромбов. Однако, эти случаи являются крайне редкими.
Об этом говорится в в пресс-релизе департамента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Департамент обновил информацию на продукте, чтобы предупредить канадцев о возможных побочных последствиях.
"Департамент здравоохранения Канады информирует канадцев и медиков относительно действующего безопасного обзора очень редких случаев тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после получения прививки вакцинами от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD. После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины", - говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что не вводили новых ограничений на использование вакцины.
"В очень редком случае, если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство", - добавили там.
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аллергия,анафилактический шок, еффект Квинке, аритмия, летальный исход. печеночная недостаточность ...теже тромбы и т.д.
так что нам теперь отказаться лечится антибиотиками?