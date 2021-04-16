Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК принял уточненный протокол с итогами голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОИО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ .

Сообщается, что сведения уточненного протокола на заседании комиссии объявил глава окружной избирательной комиссии ОИО № 87.

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Глава комиссии Олег Диденко рассказал, что уже сейчас известно о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией и отметил:

"ЦИК тщательно проработает все полученные от ОИК материалы, а также суды проанализируют насколько правильно или неправильно были выполнены окружной избирательной комиссией предыдущие решения судов, вступивших в законную силу. Таким образом, мы получим окончательные решения, учитывать при установлении результатов голосования в этом округе", - сообщил Диденко.

28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. По данным уточненного после решения суда протокола, Василий Вирастюк ("СН) набирает 15 536 голосов, Александр Шевченко ("За будущее") - 15 114.