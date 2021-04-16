Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали 837 586 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 858 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 6-е.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 139 710 705 случаев инфицирования, из них 837 586 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 999 996 человек, из них 13 858 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 118,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно.
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після Польщі..
вони теж жаліли діток,не закривали молодші класи..
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ладно не первое место, но второе это ведь тоже чемпионское!!!