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Новости Коронавирус и карантин
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Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали 837 586 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 858 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 6-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 139 710 705 случаев инфицирования, из них 837 586 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 999 996 человек, из них 13 858 за минувшие сутки.

Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 01

Побороли болезнь и вылечились 118,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 03
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Вот уж действительно "мастера" по Ковиду
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 388
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16.04.2021 09:11 Ответить
+6
Зебіл??? Може краще провакцинувати всіх, як зробив Ізраїль? Чи мозку хватає тільки на "посадіть і нєпущать"?
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16.04.2021 09:13 Ответить
+5
"Ми чемпіони по боротьбі з короновірусом" (С) Чучелко
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16.04.2021 09:08 Ответить
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Это перемога чи зе-пабеда?
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16.04.2021 09:05 Ответить
"Ми чемпіони по боротьбі з короновірусом" (С) Чучелко
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16.04.2021 09:08 Ответить
віце-чемпіони.
після Польщі..
вони теж жаліли діток,не закривали молодші класи..
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16.04.2021 12:31 Ответить
Это работа Степанова. Нет в достаточном количестве медицинского кислорода в больницах, лечение неправильное, слишком много химических препаратов назначается, которые суммированно дают побочный эффект, убивают почки и печень. За такое нужно судить этого сатану.
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16.04.2021 09:16 Ответить
Майстри спорту, що поробиш...
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16.04.2021 09:08 Ответить
ещё немного, ещё чуть-чуть, на донышке. и уже чемпионы европы. а там можно замахнуться на мировое первенство, да и на сами олимпийские игры.
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16.04.2021 09:09 Ответить
А внас що карантин !?...Та в***...штрафи ,щоб *кожух завертався * тоді щось буде .
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16.04.2021 09:10 Ответить
17 штук мало?
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16.04.2021 09:13 Ответить
Зебіл??? Може краще провакцинувати всіх, як зробив Ізраїль? Чи мозку хватає тільки на "посадіть і нєпущать"?
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16.04.2021 09:13 Ответить
зебилы они как кацапы, хотят жить в лагерях с вертухаями и лесоповалом
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16.04.2021 09:15 Ответить
Зате по будівництву доріг під час пандемії ми "впєрєдє планєти всєй"....
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16.04.2021 09:11 Ответить
Вот уж действительно "мастера" по Ковиду
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 388
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16.04.2021 09:11 Ответить
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 9795
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16.04.2021 09:16 Ответить
Коли чую Зеблазня , то така сама реакція , як у котика на кислий огірок 😁
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16.04.2021 11:55 Ответить
ЗЕбіли у владі + мудрий нарід
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16.04.2021 09:12 Ответить
куда уж больше - больше не влазит! Харьков. 14.04.2021
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 6806
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16.04.2021 09:13 Ответить
Транвай їде швидко і вірус його не дожене.
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16.04.2021 09:18 Ответить
Зате у нас асфальтовані та освітлені дороги, по яких везуть небіжчиків на цвинтар.
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16.04.2021 09:16 Ответить
Після "майстра спорту" іде "майстер спорту міжнародного класу".
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16.04.2021 09:18 Ответить
Треба перейняти досвід Індії - де суворо дотримуються дистанцї на зупинках транспорту . .
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 4032 .
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16.04.2021 09:23 Ответить
Когда дождемся новости: "Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по ВВП на душу населения" ??
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16.04.2021 09:43 Ответить
Ще трошки піднатужитись !
Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу - Цензор.НЕТ 349
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16.04.2021 09:43 Ответить
и в чём зеленский был не прав сказав что мы чемпионы???
ладно не первое место, но второе это ведь тоже чемпионское!!!
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17.04.2021 16:54 Ответить
 
 