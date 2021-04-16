Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали 837 586 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 858 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 6-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 139 710 705 случаев инфицирования, из них 837 586 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 999 996 человек, из них 13 858 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 118,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно.



