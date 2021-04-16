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Новости Коронавирус и карантин
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Черновицкая область в ближайшие дни выйдет из "красной" зоны. Ситуация с коронавирусом на Львовщине стабильно улучшается, - Ляшко

Черновицкая область в ближайшие дни выйдет из

В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из красного уровня эпидопасности. С 1 марта область находится в "красной" зоне карантина, достигнуты 4 из 5 показателей для перехода на "желтый" уровень.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза выше целевого показателя в 300 тестирований на 100 тыс. населения. При этом, коэффициент выявления на четверть меньше целевого показателя в 20%.

"Загруженность коек с кислородом за последнюю неделю уменьшилась с 55% до текущих 49%. Динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет 25% госпитализированных за последнюю неделю. Уровень госпитализации за последние 2 недели уменьшился с 99 человек на 100 тыс.населения до 67 на данный момент, ожидается, что в ближайшие дни уровень госпитализаций в регионе может опуститься ниже целевого показателя в 60 человек на 100 тыс. населения", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что это третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая может выйти из "красной зоны" и выразил уверенность, что это является результатом внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина.

"Кроме этого, сейчас видим стабильное улучшение во Львовской области и надеемся ее увидеть на "желтом" уровне эпидопасности уже на следующей неделе", - добавил Ляшко.

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2935)


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Понятное дело. Люди переболели и болеть теперь некому. Вот и улучшается ситуация
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16.04.2021 09:07 Ответить
"В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из красного уровня эпидопасности."
https://censor.net/ru/n3260074
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16.04.2021 10:06 Ответить
 
 