Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина получит британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы ожидаем ее по инициативе COVAX. Ждем окончательный график. Но, исходя из официальных сообщений, которые нам дает COVAX, до конца мая мы должны получить около 1,6 млн доз этой вакцины", - отметил министр.

В то же время, глава Минздрава говорит о тех сообщениях, которые официально дают те организации.

"Но если ретроспективно посмотреть, как иногда они выполняются - в этом проблема, ведь просто сумасшедший спрос на вакцины (в мире. - Ред.), - отметил министр.

Ранее министр здравоохранения заявил, что до 23 мая Украина точно получит вакцину AstraZeneca.

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