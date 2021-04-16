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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая, - Степанов

Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина получит британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы ожидаем ее по инициативе COVAX. Ждем окончательный график. Но, исходя из официальных сообщений, которые нам дает COVAX, до конца мая мы должны получить около 1,6 млн доз этой вакцины", - отметил министр.

В то же время, глава Минздрава говорит о тех сообщениях, которые официально дают те организации.

"Но если ретроспективно посмотреть, как иногда они выполняются - в этом проблема, ведь просто сумасшедший спрос на вакцины (в мире. - Ред.), - отметил министр.

Ранее министр здравоохранения заявил, что до 23 мая Украина точно получит вакцину AstraZeneca.

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Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+3
И на пальтишко новое хватит за откат это индуского шмурдяка, да степаша?
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16.04.2021 09:17 Ответить
+2
Степанова нужно судить за геноцид. За 1,5 года не организовал доставку в больницы достаточного количества кислорода и научил медиков списывать все смерти в больнице на коронавирус. Тварь геноцидная.
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16.04.2021 09:17 Ответить
+1
Зачем нам вакцина ? Естественная вакцинация идет полным ходом! Трамвай-вакцинатор - ноу-хау харьковского горсовета. смертность то такэ....
Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая, - Степанов - Цензор.НЕТ 4197
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16.04.2021 09:19 Ответить
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Это той самой, которую Канада уже признала вредной, от которой тромбоз?
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16.04.2021 09:17 Ответить
Все что вредно,для геноциды Степанова как раз хорошо для украинцев.
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16.04.2021 09:18 Ответить
ну вчера или позавчера Дания от него полностью отказалась . перед этим несколько стран вакцинацию им приостановили . что то так напоминает юлин тамифлю когда европа от него отказалась . а бохиня завезла по дешёвке с трёхкратной наценкой .
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16.04.2021 09:28 Ответить
И на пальтишко новое хватит за откат это индуского шмурдяка, да степаша?
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16.04.2021 09:17 Ответить
Вопрос к депутатам, которые ставят в медицину геноцид и коррупционеров, и к органам государства, которые обязаны расследовать эти преступления, но не делают этого.
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16.04.2021 09:19 Ответить
Шмурдяк виготовляють у рашці, це спутник5 і інші, вам то має бути відомо. А те що виготовляють у Індії чи Китаї це вакцини з малою ефективністю і довірою, до скрепового шмурдяка не дотягують але й бажання вакцинуватися вважаючи себе все життя особливим не викликає.
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16.04.2021 10:31 Ответить
Степанова нужно судить за геноцид. За 1,5 года не организовал доставку в больницы достаточного количества кислорода и научил медиков списывать все смерти в больнице на коронавирус. Тварь геноцидная.
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16.04.2021 09:17 Ответить
Зачем нам вакцина ? Естественная вакцинация идет полным ходом! Трамвай-вакцинатор - ноу-хау харьковского горсовета. смертность то такэ....
Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая, - Степанов - Цензор.НЕТ 4197
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16.04.2021 09:19 Ответить
Украине єтот шмурдяк и даром не нужен, правильнее было написать "Степанов ожидает получить 1.6 пальто до конца мая"
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16.04.2021 09:21 Ответить
И другие подобные вакцинки себе все и вколи, дурило
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16.04.2021 09:59 Ответить
ГРА ЧАСІВ!
Коли справа стосується вакцин та вакцинації, то Степанов використовує майбутній час: чекаємо, закупимо. вакцинуємо і.д.
Коли мова йде про куртку-то минулий: купив, заплатив, надів.
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16.04.2021 10:35 Ответить
отмена вакцинации Астрой в Европе привела к тому что дефицит данной вакцины сейчас отсутствует, именно Астра Зенека, а не Ковишилд
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16.04.2021 12:35 Ответить
 
 