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Новости Санкции против России
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В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ

В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился в четверг в МИД России с послом США в Москве Джоном Салливаном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении.

"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер", - информирует МИД.

На Смоленской площади назвали совершенно неуместными попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации".

"На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", - подчеркивается в сообщении.

"Помимо оценки текущей ситуации в контексте нового американского "санкционного пакета" в беседе затрагивались также некоторые другие вопросы двустороннего характера", - добавили в МИД РФ.

Ранее Салливан заявил, что его встреча в МИД РФ прошла в уважительной тональности.

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"Сегодня на запрошенной США встрече я проинформировал российских должностных лиц в Министерстве иностранных дел о далеко идущих мерах, которые приняли США, чтобы призвать российское правительство к ответственности за его враждебные действия. Встреча прошла в профессиональном и уважительном ключе", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном на сайте американском посольства в РФ.

"Мы дали понять, что хотим, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Однако мы также ясно дали понять, как публично, так и в частном порядке, что мы будем защищать свои национальные интересы, и что российские власти должно заплатить цену за свои действия, нацеленные на причинение вреда нашему суверенитету, нашим союзникам, партнерам и ценностям", - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что "дополнительные уведомления были сделаны сегодня в Вашингтоне российским официальным лицам".

"Там, где это возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США", - резюмировал Салливан.

Напомним, 15 апреля США ввели санкции против против 25 российских компаний и 15 граждан РФ.

МИД РФ (1673) россия (96192) санкции (11471) США (27149) Рябков Сергей (58) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+22
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https://twitter.com/aanechaev Андрей Нечаев



Представляете, сколько говна сегодня выльется из Помета и Скабеевой. Так сладострастно мусолили идею, что слабак Байден позвонил Путину и даже предложил встречу. И вдруг слабак взял и ввел сегодня санкции против российского госдолга. Рубль логично упал Опять Путин всех переиграл
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16.04.2021 09:19 Ответить
+16
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9986
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16.04.2021 09:36 Ответить
+14
Ну на цей раз точно Вороніж бомбитимуть... Самальоти лєтять, будєм всєх бамбіть...
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16.04.2021 09:19 Ответить
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Ну на цей раз точно Вороніж бомбитимуть... Самальоти лєтять, будєм всєх бамбіть...
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16.04.2021 09:19 Ответить
Пусть Зеленский расскажет нам почему до сих пор олигархи торгуют с агрессором? Это он для них "особый" такой статус сделал, чтобы они торговали с врагом? Тем более продают титан, который путинцы используют для строительства военной техники против Украины.Это что за натуральное предательство Украины и никакой реакции власти?
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16.04.2021 09:23 Ответить
Так я ж не проти. Нехай скаже і не тільки про це. Я не відношусь до 73 відсотків зебілів які приймали участь в голосуванні. Так, що питання не до мене.
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16.04.2021 09:30 Ответить
пук пук фук фук прррр пррр рыг рыг тяв тяв мяу мяу караул караул памагите памагите... фэ фэ фу фу как мы устали ... всю канец... наши санкции к США закончились....
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16.04.2021 09:48 Ответить
Доооообре в тебе куриво... Де береш? Чи сєкреєт?
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16.04.2021 10:17 Ответить
відповіді у верхній частині коментарів мають шанс бути прочитаними першими...
без будь якого звязку з самим постом...
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16.04.2021 09:48 Ответить
Ну... вони туди попадають відносно кількості лайків поставлених учасниками обговорення
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16.04.2021 10:20 Ответить
фирташ за 50 млн грн купил месторождение в житомирской области...все вырытое и обогащенное вывезет на крымский титан и металл оттуда в украину не возвратится...
зато житомирской области останутся хорошие дороги
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16.04.2021 09:52 Ответить
Если ты от жизни своей устала-
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
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16.04.2021 10:35 Ответить
Шо, Машке руку отрубят?
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16.04.2021 09:19 Ответить
Пайку кокса уменьшат...
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16.04.2021 09:20 Ответить
Скорее увеличат
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16.04.2021 09:24 Ответить
Вместо хорошего бухла боярой будут поить эту лоханку
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16.04.2021 09:31 Ответить
Вот насмешили, вот ржака, мухахахаха

В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6961
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16.04.2021 09:19 Ответить
https://twitter.com/aanechaev

https://twitter.com/aanechaev Андрей Нечаев



Представляете, сколько говна сегодня выльется из Помета и Скабеевой. Так сладострастно мусолили идею, что слабак Байден позвонил Путину и даже предложил встречу. И вдруг слабак взял и ввел сегодня санкции против российского госдолга. Рубль логично упал Опять Путин всех переиграл
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16.04.2021 09:19 Ответить
Получается,Байден плешивого ******..л, своим звонком?
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16.04.2021 09:20 Ответить
Припинять імпорт матрьошок і балалайок? )))
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16.04.2021 09:20 Ответить
Та ні. Дуже голосно перднуть.
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16.04.2021 09:38 Ответить
И какая ж Америка без балалайки и матрёшки ?
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16.04.2021 11:32 Ответить
На кацапии усиленно заготавливаются пустые бочки и разливаются лужи. Пердёж будет знатный.
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16.04.2021 09:20 Ответить
"...імєя в налічії отсутствіє полного прісутствія конструктівного прагматізма..." (ру.яз)
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16.04.2021 09:21 Ответить
Интересно что вы опять запретите россиянам ?
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16.04.2021 09:23 Ответить
прекратят покупать из белоруси креветки и муку, а также откажутся от банкоматов, компьютеров и интернета! Jack Daniels в унитаз сольют?
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16.04.2021 09:23 Ответить
Спалять всі доляри назло врагам.
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16.04.2021 09:24 Ответить
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6894
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16.04.2021 09:31 Ответить
папуасы
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16.04.2021 09:59 Ответить
Склепають фанерний Білий Дом і підуть на штурм.
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16.04.2021 09:23 Ответить
"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер"



В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6606
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16.04.2021 09:24 Ответить
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4946
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16.04.2021 09:24 Ответить
Вамбуєв.
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16.04.2021 09:28 Ответить
'Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.'
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16.04.2021 09:42 Ответить
********! ***************! Ржу.
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16.04.2021 11:18 Ответить
Байдену не завадило б з шейхом перетерти і на пару місяців опустити ціну на барель
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16.04.2021 09:25 Ответить
Насмешили.
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16.04.2021 09:28 Ответить
Снова гусей трактором давить.Куда смотрит greenpeace?
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16.04.2021 09:32 Ответить
https://www.facebook.com/vatashow/?__tn__=-UC*F ВАТА ШОУ

https://www.facebook.com/vatashow/photos/a.977163722730162/1172361419877057/# 14 ч. · Шах і мат тобі Ілон Маск! .

В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9542 . .
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16.04.2021 09:34 Ответить
может на лапти?
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16.04.2021 10:37 Ответить
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9986
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16.04.2021 09:36 Ответить
От коли рашка зеркально позбавить Америку своїх технологій (хто заржав? ), обвалить долар, скасує американцям безвіз, паралізує санкціями, відключить від свіфту та й інтернету в цілому , депортує американсьих олігархів з арештом рахунків і майна в маасквє, от тоді Байден тоненько заспіває....Тоді похіхікаєте курва...
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16.04.2021 11:18 Ответить
Ну и чё будит...????Покажем голый зад и обосранную жопу..
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16.04.2021 09:40 Ответить
Обгавкають двері посольства США і то вночі, щоб ніхто із американців не бачив. Вся моща расєї - це погрози, шантаж і брехня і пару головок ядерних ракет, які зробив совок в Дніпрі. Але і ті можуть вже не полетіти, бо без Дніпра вони втомилися.
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16.04.2021 09:41 Ответить
хотят гадить сша и поддерживать отношения на уровне. наивные
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16.04.2021 09:46 Ответить
Теперь долдар в рашке будет стоить 80 лаптей.
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16.04.2021 09:50 Ответить
Вперше в Держдепі заговорили про держборг росії.
А це означає, що санкції будуть не тільки проти фізосіб, а й проти самої держави росія.
І все, що обіцяв Байден нікуди не поділось, "санкції із пекла" вже близько!!
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16.04.2021 09:52 Ответить
давайте, заморозьте все счета всех чиновников-воров из Белого Дома во всех банках паРашы
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16.04.2021 09:53 Ответить
какие санкции ждать от козломордых?? ну выслать дипломатов они могут, а дальше??? как на ролике выше, только обосцаться....
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16.04.2021 09:55 Ответить
Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8961
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16.04.2021 10:17 Ответить
вы прострелили нам руку а мы назло вам прострелим СЕБЕ лапу
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16.04.2021 10:19 Ответить
запрет на экспорт балалаек
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16.04.2021 10:20 Ответить
воронеж напрягся
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16.04.2021 10:20 Ответить
Доверят обсцыкать свои лифты и подъезды теперь китайцам ?
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16.04.2021 10:40 Ответить
Ану кацапы будете патриотами сожгите все американские доллары США в отместку!
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16.04.2021 11:00 Ответить
Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3026
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16.04.2021 11:11 Ответить
тяпєрь ім в сраку нє дадімъ
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16.04.2021 11:13 Ответить
 
 