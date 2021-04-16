В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился в четверг в МИД России с послом США в Москве Джоном Салливаном.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении.
"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер", - информирует МИД.
На Смоленской площади назвали совершенно неуместными попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации".
"На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", - подчеркивается в сообщении.
"Помимо оценки текущей ситуации в контексте нового американского "санкционного пакета" в беседе затрагивались также некоторые другие вопросы двустороннего характера", - добавили в МИД РФ.
Ранее Салливан заявил, что его встреча в МИД РФ прошла в уважительной тональности.
"Сегодня на запрошенной США встрече я проинформировал российских должностных лиц в Министерстве иностранных дел о далеко идущих мерах, которые приняли США, чтобы призвать российское правительство к ответственности за его враждебные действия. Встреча прошла в профессиональном и уважительном ключе", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном на сайте американском посольства в РФ.
"Мы дали понять, что хотим, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Однако мы также ясно дали понять, как публично, так и в частном порядке, что мы будем защищать свои национальные интересы, и что российские власти должно заплатить цену за свои действия, нацеленные на причинение вреда нашему суверенитету, нашим союзникам, партнерам и ценностям", - отметил Салливан.
Он подчеркнул, что "дополнительные уведомления были сделаны сегодня в Вашингтоне российским официальным лицам".
"Там, где это возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США", - резюмировал Салливан.
Напомним, 15 апреля США ввели санкции против против 25 российских компаний и 15 граждан РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без будь якого звязку з самим постом...
зато житомирской области останутся хорошие дороги
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
https://twitter.com/aanechaev Андрей Нечаев
Представляете, сколько говна сегодня выльется из Помета и Скабеевой. Так сладострастно мусолили идею, что слабак Байден позвонил Путину и даже предложил встречу. И вдруг слабак взял и ввел сегодня санкции против российского госдолга. Рубль логично упал Опять Путин всех переиграл
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.'
https://www.facebook.com/vatashow/photos/a.977163722730162/1172361419877057/# 14 ч. · Шах і мат тобі Ілон Маск! .
. .
А це означає, що санкції будуть не тільки проти фізосіб, а й проти самої держави росія.
І все, що обіцяв Байден нікуди не поділось, "санкції із пекла" вже близько!!