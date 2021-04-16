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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило"

Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией:

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на риторику Путина "взять весь Донбасс", Украина не даст ни одного сантиметра своей земли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

Так, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что Путин хочет оккупировать весь Донбасс и забрать его в состав России, Зеленский сказал: "Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если желает, то не сделает".

По словам президента Украины, все слышали риторику Путина, что он "возьмет весь Донбас".

"Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать. Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы - на своей земле", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) путин владимир (31564) россия (96192) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+22
Сказало тело которое отвело войска с укрепленных позиций.
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16.04.2021 09:26 Ответить
+16
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 9224
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16.04.2021 09:24 Ответить
+12
четырежды уклонист от повесток,
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 363
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16.04.2021 09:23 Ответить
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четырежды уклонист от повесток,
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 363
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16.04.2021 09:23 Ответить
Гибсокартон снова из "Англии" строчит.
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16.04.2021 09:25 Ответить
Вот скажи мне худотощий: если ты не за Пороха и не за зебила, то за кого же ты кацапсина? за путлера?
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16.04.2021 09:27 Ответить
этот маляр штукатур сбежал в англию бабло зарабатывать что б в Украине в ато не загребли
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16.04.2021 12:02 Ответить
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 7611
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16.04.2021 09:24 Ответить
Будем всех бамбить
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 9219
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16.04.2021 09:24 Ответить
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 9224
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16.04.2021 09:24 Ответить
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 1724
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16.04.2021 09:24 Ответить
эх, зеля, зеля
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 5672
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16.04.2021 09:26 Ответить
Сказало тело которое отвело войска с укрепленных позиций.
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16.04.2021 09:26 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏
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16.04.2021 09:28 Ответить
Вдихнув - збрехав, видохнув - знову збрехав.

Бойовики зайшли на колишні позиції ОС біля Петрівського, - УС СЦКК.

Російські гібридні війська зайшли на колишні позиції Об'єднаних сил на ділянці розведення біля села Петрівське та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями по своїх же позиціях.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
Так, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала дії збройних формувань Російської Федерації щодо імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення №3 Петрівське.
"Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об'єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації", - https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/776932666132685/?type=3&theater йдеться у повідомленні.
https://novynarnia.com/2020/01/27/boyoviki-zayshli-na-pozitsiyi/
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16.04.2021 09:26 Ответить
Вот это правильное заявление.
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16.04.2021 09:26 Ответить
Та да, це єдине, що Зєлєнскій може робити. Заяв. Багато різних. На всі смаки, для людей різних політичних поглядів, фантастичні і не дуже, розумні і геть дурні.
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16.04.2021 09:30 Ответить
Херасе. Это тот же самый Зеленский или его подменили?
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16.04.2021 09:28 Ответить
Правильно відповів, що не дасть окупувати ні одного сантиметра замлі - сам відступить і беріть без окупаціїї. Так Вальдемар? А хто то раніше давав команду відводити(відступати) військам?
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16.04.2021 09:29 Ответить
Зеля защитник земель Коломойского
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16.04.2021 09:30 Ответить
Грозный Шмаркля который в 14-м готов был всю Украину отдать за парочку концертов в кацапстане. Мразь пархатая.
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16.04.2021 09:31 Ответить
Всі заяви і словоблуддя ЗЄ абсолютно нічого не варті. Його статус пиз@обола до і після виборів лиш укріплюється.
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16.04.2021 09:34 Ответить
умрет, но не отдаст. Иди за попкорном, должно быть любопытное зрелище.
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16.04.2021 09:38 Ответить
Ни капли в рот, ни сантиметра в ...
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16.04.2021 09:39 Ответить
Зеленський про повну окупацію Донбасу Росією: "Ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало" - Цензор.НЕТ 4454
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16.04.2021 09:40 Ответить
Не понятно, кто у кого спрашивает
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16.04.2021 10:04 Ответить
донецка волость? беритє, мне нічьо нє жалко! главноє дачу в криму нє трожьтє
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16.04.2021 09:44 Ответить
а если макрон и ху..ло предложат воду в крым в обмен на не нападение (пока) на нас, это будет считаться "чего бы это не стоило"??
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16.04.2021 09:44 Ответить
А это ваааще ..как????
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16.04.2021 09:47 Ответить
Шо за Донбасс.. и кто такой народ Донбасса.. весь гугль перерыл.. нет учебников по донбасскому языку и истории донбасского народа
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16.04.2021 09:54 Ответить
С трубьі ветер -- с поля дьім.
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16.04.2021 09:57 Ответить
Ага ага. Позиции укрепленные на р.Донец разрушили и отступили в поле, под Станицей Луганской. Под Петровским-Викторовкой тоже отдали боевикам позиции и отошли в поле, Зайцево, Золотое... Беспилотникам и контрснацперам нашим запретил работать, как и противоминным и разведывательным группам. У нас в тылу ставят фугасы, скидывают мины с беспилотников, сепарские снайперы собирают ежедневную дань. Это все в карму не только ЗЕ, а и всем кто его выбирал, не зависимо от причин и оправданий. Помним это.
Под Шумами вобще он вчера сказал что сомневается зачем их было занимать.
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16.04.2021 12:25 Ответить
молодец, всё верно сказал.
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17.04.2021 02:28 Ответить
Ну да звиздеть,не мешки ворочать...
А на деле,паяц сдает все путину,и ножки трясутся,и свою семейку спрятал, ничтожество вместе со своими последователями..мерзавцы
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20.07.2021 13:56 Ответить
 
 