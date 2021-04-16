Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило"

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на риторику Путина "взять весь Донбасс", Украина не даст ни одного сантиметра своей земли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

Так, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что Путин хочет оккупировать весь Донбасс и забрать его в состав России, Зеленский сказал: "Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если желает, то не сделает".

По словам президента Украины, все слышали риторику Путина, что он "возьмет весь Донбас".

"Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать. Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы - на своей земле", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой"