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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья"

Зеленский о действиях РФ:

Российская сторона своими действиями пытается спровоцировать Украину. Стягивание российских войск к границам Украины - политическое и психологическое давление на нашу страну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Они точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь. Мы имеем различные разведданные, и мы видим наращивание войск как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России на различных направлениях. Они вроде трактуют это как подготовку к учениям "Запад-2021". Но мы все понимаем - это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", - отметил президент.

"Мы видим их риторику, риторику окружения президента Российской Федерации. Я считаю это очень опасно для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать "наших" российских граждан. Вы знаете, во всем мире есть руссияне, как и украинцы, и французы, и другие нации. Мир - он шире бывшего Советского Союза, шире ​​Европы, Соединенных Штатов и Китая...Но это не значит, что каждая из этих стран должна защищать своих граждан и заводить туда войска. Тогда это - мировая война", - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что не надо защищать наши территории от нас.

Читайте также: Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО, - Зеленский в интервью газете "Le Figaro"

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19682) Зеленский Владимир (20873) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+34
Зеленский, чего ты падла торгуешь с врагом, разрешаешь олигархам поставлять ему ТИТАН, который враг использует для своего вооружения против Украины? Ты нормальный или конченый? Это прямое преступление против государства.
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16.04.2021 09:26 Ответить
+31
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 2826
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16.04.2021 09:26 Ответить
+28
Когда кацапы пойдут в наступ, будет такая же реакция. нельзя стрелять, шоб не провоцЫровать
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16.04.2021 09:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это правильно
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16.04.2021 09:24 Ответить
Когда кацапы пойдут в наступ, будет такая же реакция. нельзя стрелять, шоб не провоцЫровать
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16.04.2021 09:32 Ответить
тогда, надеюсь, будет все по другому
(кста - наши оркам сейчас прилично насыпают)
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16.04.2021 09:36 Ответить
это ты по видосикам от К2 за 2018-й год определил?
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16.04.2021 09:46 Ответить
а это возможно определить по "видосикам за 2018" ?
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16.04.2021 10:16 Ответить
как только вислюк оманський услышал (из СМИ!) о том что фуйло стянуло войска к Украине - так тут же бросилось названивать фуйло с просьбами "о перемирии"..
А чем оно, в своей тупизне, тут же и сняло видосик

Более того, последние 3 недели вовка-шмаркля во ВСЕХ интервью ноет, жалуется, умоляет, просит и всячески (пытается) пробить на жалость то США, то ЕС... чтобы его"спасли", бо вова-фуйло трубку не берет и не хочет услышать о "мире в глазах"..
Ну и попутно клоун слетал в Катар - прятать награбленное.. а то куда ему сваливать-то?))
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16.04.2021 13:52 Ответить
а то погибнет наш солдат! белый флаг и переговоры... похоже, это будущее наших воевод! Хомчак опытный в делах как драпать с передовой
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16.04.2021 09:40 Ответить
Да, в 1918 было так же с приказами импотентов автономистов из УНР. Вояков большевики тупо оттесняли город за городами брали- Харьков, Полтава, Кременьчук, пока пол армии УНР не разбежалось по домам или не перешло к большевикам. Да и в Крыму была похожая ситуация ведь до последнего даже местные не сдавались пока не пришел приказ оттуда выходить. Когда уже проявили слабость в Киеве, то и простые вояки сделали так как считали нужным с такой властью. Это банальная психология.
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16.04.2021 12:33 Ответить
уважаемый, вспомни сталинградскую битву, сколько донских казаков воевали на стороне гитлера или РОА и власовцев с орденами ссср и партбилетами шли в атаку с фюрером против сталина.....Слабо?????
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16.04.2021 13:40 Ответить
Нету воина храбрей, чем испуганньій єврей. А красти, красти, ще ж не все украли...
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16.04.2021 10:04 Ответить
є такий вже бородатий анекдот, питають євреє, ти родіну любиш - люблю, каже. А вмерти з неї можеш? - а хто ж її тоді любити буде.

В нашому випадку, а хто ж обкрадати.
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16.04.2021 10:13 Ответить
Еврей и Украинец ловят рыбу
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
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16.04.2021 11:53 Ответить
Ну, справедливости ради, когда Израилитяне оказались в подобной ситуации они консолидировались и вот уже 80 лет не дают нагнуть себя. Наладили военное производство, наладили бизнес, стали страной стартапов, как медицинских, так и ИТ. Довольно высокоразвитое государство с высокими зарплатами, пусть и с не очень хорошо развитой инфраструктурой.
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16.04.2021 12:20 Ответить
Это как гиперкомпенсация страха. Вот не пугали бы, не боялся, а значит не воровал.
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16.04.2021 14:17 Ответить
Зеленский, чего ты падла торгуешь с врагом, разрешаешь олигархам поставлять ему ТИТАН, который враг использует для своего вооружения против Украины? Ты нормальный или конченый? Это прямое преступление против государства.
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16.04.2021 09:26 Ответить
Патамуша ЗЕбарига.
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16.04.2021 09:31 Ответить
У Петра Алексеича лучше спросите. А то он такой мышонок затихарился где-то в норке. Хотя всю эту торговлю, барыжный бизнес с ватными оккупантами и освятил, и активно в нем участвовал. И с медведчуком кентовался и с другими коллаборационистами. Контрабанду развел до небес. Патриот фи гов. А виноват Зеленский... Отлично придумано, правда безмозгло как-то....
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16.04.2021 09:55 Ответить
Наверно 73% «мудрого народа « мечтали о«Новороссии «, «нелох» осознанно ведёт Украину к полной капитуляции ,Украиной останется только западная ,🤡🤢🤥 сбежит , миллиардики уже на счету в оффшорах
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16.04.2021 11:05 Ответить
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 2826
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16.04.2021 09:26 Ответить
В этом есть и минус - селяне часто осторонь любых политических и прочих процессов происходящих в государстве, поэтому, можно прилепить пятую картинку с таким же трактором и внизу надпись "приход путина".
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16.04.2021 12:02 Ответить
Та Ви що? Ви зібрался наступайт? З Юзіком? Хто бамбіть, а хто давіть? Вояки, йокерний бабай.
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16.04.2021 09:27 Ответить
и Сивоха во главе
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16.04.2021 09:58 Ответить
а обсцивохо може на себе прийняти пряме попадання протитанкових ракет і вибухи мін, його тупа рожа все витримає, а за жирной тушой заховатись, об впритул підійти до ворога.
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16.04.2021 10:14 Ответить
даже когда войска пойдут на киев, зелох не даст им такого счастья как наступать на них
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16.04.2021 09:28 Ответить
Кацапам если нужен будет повод им не нужно будет наше наступление, они исами себя не плохо обстреливают.
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16.04.2021 09:28 Ответить
З таким говнокомандуючим тільки в наступ іти.
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16.04.2021 09:29 Ответить
з цієї логіки--- не дождьотесь(((
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16.04.2021 11:37 Ответить
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 7322
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16.04.2021 09:30 Ответить
Він точно НЕ НЕЛОХ!
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16.04.2021 09:32 Ответить
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 6174
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16.04.2021 09:40 Ответить
Вовка - мамкин стратег и тактик, теперь страна может спать спокойно.
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16.04.2021 09:32 Ответить
"Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья"... Будем і дальше терпіти кацапсячі витівки...
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16.04.2021 09:33 Ответить
зє43скот не сказав "ми щодня ховаємо загиблих бійців..."
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16.04.2021 09:34 Ответить
Могли бы высадить десант на границе и заминировать большой участок границы, Но им не дадут "такого счастья", потому что в ОБОРОНКЕ за полтора года заказов не было
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16.04.2021 09:39 Ответить
Зеля щодня дає щастя ворогові, бо щодня на фронті поранені і вбиті наші солдати, яких росіяни розстрілюють, як у тирі, і підривають на мінах безкарно.
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16.04.2021 10:13 Ответить
Людина-заява зробила чергову заяву, що наступ українських військ - це щастя... ні, не для українських громадян, а для кацапський орків. Ця заява також означає, що українські патріоти, які чплять - і бачать визволення захоплених територій - то вороги України. Ця людина - не пацієнти психлікарні, не бойовик лидинири, не кацапський пропагандою - це президент..., ні, не кацапії - України!!!!????
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16.04.2021 09:39 Ответить
ЗЕкомандующий, однако, снова изобрел стратегическую ловушку для врага. Если будут стрелять и провоцировать нас на наступление, то отведем войска куда снаряды не долетают. Ударим отступлением по коварному врагу. ЗЕгениально.
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16.04.2021 09:40 Ответить
РСЗО "Смерч" - дальность стрельбы 120 км. Не далеко ли отступать?
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16.04.2021 09:45 Ответить
Для ЗЕ это недалеко. Он итак сейчас почти все время по заграницам мотается, чтобы не накрыло.
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16.04.2021 10:25 Ответить
Мабуть це був сарказм ...
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16.04.2021 10:49 Ответить
Дурак ты, Зеля? Или прикидываешься? ***** с ФСБ и без тебя "наступление" ВСУ организует. Рашка от тебя ждет другого - например воду в Крым или особый статус для Дырляндии. Сегодня тебе про это товарищ Макарон с бабушкой Меркель расскажут и согласиться попросят
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 5264
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16.04.2021 09:41 Ответить
>они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же, но мы не будем...

то есть зелох явно сказал что не будет отвечать на убийство наших солдат, и трогать коцапов которые уже есть на нашей территории... думает они сами от этого ликвидируются, устанут его бить или что
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16.04.2021 09:41 Ответить
а помоему зеля просто сцыкло...
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16.04.2021 09:42 Ответить
тем более это уже проходили -- минометы на мусоровозах и огонь по остановке в Донецке
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16.04.2021 09:48 Ответить
Как началась анексия Финляндии ... финские пограничники наблюдали как сталинцы из глубины своих позиций обстреляли артилерией свои подразделения на переднем крае и наследующий день сделали заявление СМИ и пошли в наступление.Вероятно что и у Х#йла такой план существует...
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16.04.2021 09:43 Ответить
Плюс ... хлопчик у трусиках ...
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16.04.2021 10:50 Ответить
Саме того ще з 14го в Криму, "не праваціруйті" це агентура вкидає.
Якщо Путє треба буде, то він сам влаштує. Скрійше навпаки, вони нас бояться.
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16.04.2021 10:53 Ответить
Зеленский, они не ждут, когда мы пойдём в наступление. Они точно знают, что при тебе, Украина не пойдёт ни в какое наступление точно, ермак зуб даёт. Они ждут удобного момента, чтобы хапнуть крымский канал. Если ***** восстановит подачу воды в крым,вы представляете в каком угаре будет местная вата, пердаки от восторга будет так разрывать, что говно по всему крыму разлетится, и ***** для них будет богом. ***** ***** не нужен тот дамбас. Сейчас для них главное, это вода в крым, тем более они это будут приподносить, как гуманитарную операцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.
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16.04.2021 09:44 Ответить
Вы представьте какие цены на недвижимость станут в Крыму если вода пойдёт. Они оббирут всех москалей которые захотят на старости лет понежиться на юге. Отобьют все расходы на эту компанию.
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16.04.2021 10:12 Ответить
Какое оно все же тупое!
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16.04.2021 09:45 Ответить
Ну с тобой точно никто в атаку не пойдет...и в разведку тоже.
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16.04.2021 09:46 Ответить
Если захотят им и повод не нужно, сами его организуют. Нам тут наоборот надо по зубам давать, что бы понимали, что легкой прогулки не получиться.
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16.04.2021 09:49 Ответить
Он что действительно тугодум? Если ***** решит атаковать, какая ему будет разница наступаем мы или нет? Они просто объявят, что Украна убила, очередного, мальчика, и возникла необходимость защиты местного нселения. К чему все эти дурацкие оправдания. В параше прекрасно знают, кто провоцирует, нарушает "перемирие", и то, что Украина не собирается вести никаких наступательных действий. Противно просто слушать такие заявления Президента Украины.
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16.04.2021 10:02 Ответить
З нього такий президент, як з х*я батіг.
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16.04.2021 10:19 Ответить
Оксана, Ви янгол!
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16.04.2021 10:23 Ответить
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16.04.2021 15:18 Ответить
Зеленский как то сказал:"Если бы я тогда был президенто, мы бы там все здохли но не отдали Крым".
Посмотрим как он себя поведет. Ясно одно, многократно повторяюсь, но на какие бы уступки Украина ни пошла, продолжение действий параши по уничтожению нашего государства, всеми способами, продолжится. Ито сраное моровое сообщество со своим бесполезным органом, ООН, нам не помогут. Наши "партнеры" уговаривали Украину не злить ***** когда они в Крым вторглись, то же было и с востоком. Главное чтобы у них из трубы газ шел, на Ураину им плевать.
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16.04.2021 10:20 Ответить
Ну так ... До тих пір, поки ми будемо у РФ хоч щось купляти.
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16.04.2021 10:54 Ответить
ОНи сами себе это сделают ... Не говорю уже о Гляйвице - скажу о расстреле троллейбуса на Босе в ДОнецке... да мало ли было случаев, когда он пуляли сами по себе ? Ещё раз пальнут... Надо не 3.14-болить красивыми фразами, а приводить войска в готовность к отражению
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16.04.2021 10:38 Ответить
"Видим риторику" - и слышим кривляния, ага
Шизофазия как она есть
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16.04.2021 10:53 Ответить
Боже!!! Який КРЕТИН.
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16.04.2021 10:57 Ответить
Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя" - Цензор.НЕТ 2388Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя" - Цензор.НЕТ 9316"Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья"-это мы уже решили!Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя" - Цензор.НЕТ 8409
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16.04.2021 11:00 Ответить
ох и лица.... а еще говорят - "как можно было живьем и прямо в печь"
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16.04.2021 15:10 Ответить
Правильно, тупа сциклива зе-лупа, в «в наступлєніє ми нє пайдьом», ми «хітрєє - ми отступім». Тупа ти проклята ублюдочна зелена тварь...
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16.04.2021 11:19 Ответить
Пуйло же все равно сдохнет рано или поздно или его свои же отстранят. Вот тогда пока еще выборы нового президента не проведут мы и пойдем в наступление. И такой план уже готов.
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16.04.2021 11:31 Ответить
Путина давно прикопали. Эрэфией правят под видом двойников Путина. Информации об этом предостаточно. Нужно всего лишь её найти и осмыслить..
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16.04.2021 12:41 Ответить
если бы не реакция народа он би уже всё отдал, очкует падло, того и нужно напоминать ему хотя бы здесь
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16.04.2021 11:39 Ответить
Коли ЗСУ чекати на "Блискавку": стало відомо про останні напрацювання у створенні українських ракет

Зокрема, ДП "Івченко-Прогрес" вже розробило та перевірило прототип двигуна для "Блискавки"

В Україні продовжується роботи зі створення надзвукової авіаційної керованої ракети класу "повітря-поверхня" власного виробництва.
Так, нещодавно директор ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка", генеральний конструктор Ігор Кравченко повідомив про початок випробувань двигуна для НАКР."Над напрямком надзвукової ракети ми дуже плідно працюємо з КБ "Південне". У цьому сенсі маємо гарний доробок і вже випробували прототип двигуна на ракету у себе на стендах. З нашого боку, я впевнений, що затримки не буде", - зауважив Ігор Кравченко.

Також відомо, що для "Блискавки" вже існують прототипи головок самонаведення (принаймні частина з озвучених варіантів). Певні напрацювання по цім системам були здійснені в рамках розробки ОТРК "Сапсан" й можуть бути адаптовані й під меншу ракету.

"Створення проекту "Блискавка", як першого пілотного проєкту, це відпрацювання певних технологічних рішень. Проєкт гідний, і я вважаю, що нашій державі він під силу. І щодо фінансової складової, ціни на таку продукцію цілком помірні, тому ми матимемо своє, а не купуватимемо", - відзначив очільник ДП "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.

https://defence-ua.com/news/koli_zsu_chekati_na_bliskavku_stalo_vidomo_pro_ostanni_napratsjuvannja_u_stvorenni_ukrajinskih_raket-3434.html
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16.04.2021 11:50 Ответить
Наш главковерх,а попутно трус и пораженец, даже не дает адекватный ответ рашистам по наращиванию их группировки на линии разграничения,то бишь,не желает усиливать подразделения ВСУ на передовых позициях,а о призыве первой очереди резерва даже слушать не хочет..,сие внушает врагу о слабости войск ООС..,т.е.делай все, что пожелаешь-достойного ответа не будет..
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16.04.2021 12:10 Ответить
отак і з'являються бажання отримати в кпаїні хунту.. і зовсім не бутафорну..
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16.04.2021 13:10 Ответить
Рассея вовсю глаголит ,что в Украине ГВ,вот пусть сидит у себя и не рыпается на украинскую землю,да в/технику мятежникам не поставляет..Тогда ВСУ само достойно разберется с сепарами,..после смены своего главкомандования,конечно..
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16.04.2021 15:58 Ответить
Дайте цьому довбню "Парабелум"...
бажано з одним набоєм
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16.04.2021 12:36 Ответить
Ничего такого они не ждут.И оккупированные территории нам должны возвращать с репарациями,с восстановлеными заводами,домами и пароходами, с решенными экологическими проблемами по затопленым шахтам и т.д.,и т.п.А не мы должны возвращать абсолютно убитые земли ценой жизни наших ребят,а потом еще платить за их восстановление
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16.04.2021 12:44 Ответить
Панике не поддаваться,на провокации не отвечать-где то это уже было
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16.04.2021 12:47 Ответить
в ти, утирок, ще далі відведи війська.. на зло путіну..
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16.04.2021 13:08 Ответить
Напоминает анекдот когда муж приехал досрочно из командировки ..заглянул ...и потом тихонько задом назад и ..."вообще я еще в командировке " .
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16.04.2021 13:42 Ответить
Яке ж воно тупе та недолуге...
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16.04.2021 13:51 Ответить
НА ПЕРЕДОВІЙ УКРАЇНЦІ ЗАХИЩАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ ---- в той час коли ------ А В ТИЛУ БАРИГИ
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --привтна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
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16.04.2021 13:56 Ответить
НА ПЕРЕДОВІЙ УКРАЇНЦІ ЗАХИЩАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ ---- в той час коли ------ А В ТИЛУ БАРИГИ
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --приватна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
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16.04.2021 13:57 Ответить
Россияне изо всех сил пытаются спровоцировать нас на защиту собственной страны но мы на провокации не поддаёмся.
Вот же дебил.
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16.04.2021 14:12 Ответить
Дебили не можуть вивчіти Українську мову. А ще дебіли не розуміють що срашку можно розчавити санкціями - фінансово та економічно. Не треба бути дикунами як рашисст-кацап та залити кров'ю країну щоб повернути теріторії. Ще дебіли не розуміють що в Україні армія меньша ніж у рашисстов й атака у такому розкладу це самогубство. Ну й звісно дебіл не на війні бо таких не беруть .
P. S. Як що кацап то седи на пляшці рівно, не йорзай.
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16.04.2021 14:27 Ответить
Дебіли не можуть вивчити українську мову, це правда. А ще дебіли причитавши текст здебільшого не розуміють ні суті, ні змісту. Ось, наприклад ти, повністю відповідаєш вище описаному. В той час як ворожі снайпери убивають наших воїнів гордитися тим що у відповідь не стріляєш, може лише такий недолугий дебіл як Зе, і ти разом з ним. Якщо коротко то пішов ти в сраку!
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16.04.2021 16:29 Ответить
Не тупи так.
Робота антиснайперів та атакуючи дії армії то різні речі, до чого ти приплутав те. Твої фантазії про "гардітся что нє стрєляєм" вказують що у тебе весняне загострення. Не затягуй з візитом до лікаря.
Обрежно з пророкуванням сраки бо може хтось й зайти тобі.
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16.04.2021 21:59 Ответить
зеленый баран, думает что русне нужен повод что бы пойти в наступление? даже если этого повода не будет, они его придумают, вспомните Финляндию, вспомните Польшу. Вместо бесполезного блеянья лучше бы занимался армией, хотя чего это я..
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16.04.2021 14:35 Ответить
Бляха, ну не ********?! ВСЕ прекрасно понимают, что ни в какое наступление мы не пойдем.
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16.04.2021 15:10 Ответить
всё верно заявил.
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17.04.2021 02:30 Ответить
 
 