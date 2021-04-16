Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья"
Российская сторона своими действиями пытается спровоцировать Украину. Стягивание российских войск к границам Украины - политическое и психологическое давление на нашу страну.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Они точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь. Мы имеем различные разведданные, и мы видим наращивание войск как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России на различных направлениях. Они вроде трактуют это как подготовку к учениям "Запад-2021". Но мы все понимаем - это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", - отметил президент.
"Мы видим их риторику, риторику окружения президента Российской Федерации. Я считаю это очень опасно для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать "наших" российских граждан. Вы знаете, во всем мире есть руссияне, как и украинцы, и французы, и другие нации. Мир - он шире бывшего Советского Союза, шире Европы, Соединенных Штатов и Китая...Но это не значит, что каждая из этих стран должна защищать своих граждан и заводить туда войска. Тогда это - мировая война", - добавил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что не надо защищать наши территории от нас.
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
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(кста - наши оркам сейчас прилично насыпают)
А чем оно, в своей тупизне, тут же и сняло видосик
Более того, последние 3 недели вовка-шмаркля во ВСЕХ интервью ноет, жалуется, умоляет, просит и всячески (пытается) пробить на жалость то США, то ЕС... чтобы его"спасли", бо вова-фуйло трубку не берет и не хочет услышать о "мире в глазах"..
Ну и попутно клоун слетал в Катар - прятать награбленное.. а то куда ему сваливать-то?))
В нашому випадку, а хто ж обкрадати.
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
то есть зелох явно сказал что не будет отвечать на убийство наших солдат, и трогать коцапов которые уже есть на нашей территории... думает они сами от этого ликвидируются, устанут его бить или что
Якщо Путє треба буде, то він сам влаштує. Скрійше навпаки, вони нас бояться.
Посмотрим как он себя поведет. Ясно одно, многократно повторяюсь, но на какие бы уступки Украина ни пошла, продолжение действий параши по уничтожению нашего государства, всеми способами, продолжится. Ито сраное моровое сообщество со своим бесполезным органом, ООН, нам не помогут. Наши "партнеры" уговаривали Украину не злить ***** когда они в Крым вторглись, то же было и с востоком. Главное чтобы у них из трубы газ шел, на Ураину им плевать.
Шизофазия как она есть
Зокрема, ДП "Івченко-Прогрес" вже розробило та перевірило прототип двигуна для "Блискавки"
В Україні продовжується роботи зі створення надзвукової авіаційної керованої ракети класу "повітря-поверхня" власного виробництва.
Так, нещодавно директор ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка", генеральний конструктор Ігор Кравченко повідомив про початок випробувань двигуна для НАКР."Над напрямком надзвукової ракети ми дуже плідно працюємо з КБ "Південне". У цьому сенсі маємо гарний доробок і вже випробували прототип двигуна на ракету у себе на стендах. З нашого боку, я впевнений, що затримки не буде", - зауважив Ігор Кравченко.
Також відомо, що для "Блискавки" вже існують прототипи головок самонаведення (принаймні частина з озвучених варіантів). Певні напрацювання по цім системам були здійснені в рамках розробки ОТРК "Сапсан" й можуть бути адаптовані й під меншу ракету.
"Створення проекту "Блискавка", як першого пілотного проєкту, це відпрацювання певних технологічних рішень. Проєкт гідний, і я вважаю, що нашій державі він під силу. І щодо фінансової складової, ціни на таку продукцію цілком помірні, тому ми матимемо своє, а не купуватимемо", - відзначив очільник ДП "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.
https://defence-ua.com/news/koli_zsu_chekati_na_bliskavku_stalo_vidomo_pro_ostanni_napratsjuvannja_u_stvorenni_ukrajinskih_raket-3434.html
бажано з одним набоєм
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --привтна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --приватна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
Вот же дебил.
P. S. Як що кацап то седи на пляшці рівно, не йорзай.
Робота антиснайперів та атакуючи дії армії то різні речі, до чого ти приплутав те. Твої фантазії про "гардітся что нє стрєляєм" вказують що у тебе весняне загострення. Не затягуй з візитом до лікаря.
Обрежно з пророкуванням сраки бо може хтось й зайти тобі.