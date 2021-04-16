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Новости Коронавирус и карантин
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В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все взрослое население, - ОГА

В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все взрослое население, - ОГА

16 апреля в курортном городе Моршин Львовской области стартует пилотный проект по коллективной вакцинации населения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

В Моршине проживает 4239 человек. По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac.

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"Проектом предусмотрена вакцинация большинства населения, что позволит создать максимально безопасные условия и возможность пребывания здесь людей, которые приезжают для восстановления здоровья", – говорится в сообщении.

Директор департамента здравоохранения обладминистрации Орест Чемерис пояснил, что по инициативе городского головы Моршина ОГА обратилась в правительство с предложением запустить пилотный проект по внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений.

По его оценке, массовая вакцинация жителей Моршина даст возможность создать 70% иммунной прослойки и создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации, в том числе после заболевания COVID-19.

Кроме того, реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от коронавируса в отдельно взятом населенном пункте, считают в областном департаменте здравоохранения.

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Для проекта будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одна мобильная бригада в Стрыйской центральной районной больнице.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) курорт (119) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+4
В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все население, - ОГА - Цензор.НЕТ 8650
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16.04.2021 09:33 Ответить
+3
соболезную моршинянам.
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16.04.2021 09:35 Ответить
+2
А почему никаких экспериментов над жителями Конче-Заспы не проводится.
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16.04.2021 09:32 Ответить
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А ничо што моршин курортный город и там текучка людей постоянно, а зебобы? Давайте Трусковец тогда, чего уж там
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16.04.2021 09:29 Ответить
Ты про Буковель обычно вспоминаешь, половой.
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16.04.2021 09:34 Ответить
О, точна, можна и Буковель Там кстати сейчас бархатый сезон так что добро пожаловать
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16.04.2021 09:36 Ответить
Ну и как они собираются вакцинировать все население, например по опросам около половины украинцев вообще не хотят колоть вакцину, по крайней мере тот шмурдяк что сейчас предлагается.
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16.04.2021 09:29 Ответить
кто не спрятался - я не виноват. (с) Степанов
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16.04.2021 09:36 Ответить
А почему никаких экспериментов над жителями Конче-Заспы не проводится.
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16.04.2021 09:32 Ответить
потому что там живет цвет нацЫи, лучшЫе сыны Украины, элита и наше будущее
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16.04.2021 09:34 Ответить
В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все население, - ОГА - Цензор.НЕТ 8650
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16.04.2021 09:33 Ответить
Хай почнуть експеримент з депутатами і міністрами в Києві.
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16.04.2021 09:35 Ответить
соболезную моршинянам.
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16.04.2021 09:35 Ответить
В той час коли в країнах з адекватною владою масова вакцинація почалася ще до нового року, то в нас тільки експерименти збираються ставити. А чому вони вирішили що всі мешканці Моршина хочуть вакцинуватися?
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16.04.2021 09:38 Ответить
вони хочуть повторити ізраєль, у міні маштабі. тільки чи пфайзером?
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16.04.2021 10:12 Ответить
Який файзер?! Шо ви таке кажете?! Китайським шмурдяком з ефективнiсть fifti / fifti:
(пряма мова)
"По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac."

Його ж придбали по 60 баксiв, а тепер не знають шо з ним робити... Бо та лотерея нiкому при тямi не потрiбна.
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16.04.2021 10:24 Ответить
я маю на увазі, що повторити ізраєль можна лише маючи і таку саму вакцину.
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16.04.2021 10:41 Ответить
У Моршині проживає 4239 осіб. За даними заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута, для вакцинації жителів Моршина виділили 2400 доз вакцини CoronaVac.

всіх не планується.

бл..дь..як к заї..али коментатори,що не читають нічого крім заголовку (
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16.04.2021 12:21 Ответить
На выезде из города замечены пробки авто с баулами.
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16.04.2021 09:56 Ответить
Подопытные кролики в Конче-Заспе вообще-то
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16.04.2021 09:57 Ответить
У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА - Цензор.НЕТ 9684
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16.04.2021 10:00 Ответить
навіть Білорусь хоч і рашинський супутник, але ставить на власне виробництво.
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16.04.2021 10:11 Ответить
...Половина населення не хоче вакцинуватися. Керівництво країни цій половині підіграє. Розуміють, що це не та проблема, через яку сильно падатиме рейтинг. Тому не поспішають з вакцинацією. А це головне, щоб зупинити хвилі коронавірусу. Якщо вакцинації не буде в найкоротший термін, то нас чекає нова хвиля.

Все одно доведеться діяти, бо люди вмиратимуть, лікарні знову будуть переповнені. Зараз це все скидають на місцеву владу. А завтра скинуть на громадян, бо вони не носили маски, не самоізолювалися. Щоб не бути крайніми, мери мають проявляти ініціативу.

Але це глобальні питання. Зупинка транспорту, перевезення, комендантська година - самому меру це неможливо зробити без підтримки центру. Заявляти про локдауни, як Кличко, - це не популізм. Можливо, через певний час це оцінять. Однак, якщо виявиться, що пропозиції Кличка мають сенс і це єдиний можливий варіант, то Офіс президента намагатиметься інформаційно збити рейтинг мера Києва по максимуму.

Кличко - голова асоціації міст України. У нього зараз складний період відносин із центральною владою. Намагається затвердитись у ролі лідера самоврядування. Ситуація дійсно дуже дивна, коли Кличко закликає ввести локдаун в Україні, а Шмигаль пише пост з натяком забрати у нього посаду голови КМДА. Це говорить про те, що мер відбирає ініціативу у центральної влади, яка не хоче нести відповідальність. Для неї найкраща ситуація, коли вся відповідальність на місцевій владі, а Банкова тільки позитивні моменти озвучує.

Кличко хоче отримати підтримку від інших мерів. Минулого року часто місцева влада була проти локдаунів. Зараз подивившись на те, що відбувається у київських лікарнях, розумієш, що без тотального карантину не обійтися. Люди вмирають. А центральна влада про це не говорить. Розказує про якісь плани, про вакцинацію, але не про те, що потрібно вирішити сьогодні. - О. Голобуцький https://gazeta.ua/blog/54925/*********-vmirayut-krajnimi-mozhut-stati-meri-mist
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16.04.2021 10:17 Ответить
Тому не поспішають з вакцинацією
 не плутайте..
" не поспішають" і відсутність хоч якихось запасів
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16.04.2021 12:26 Ответить
з богом, Парасю!
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16.04.2021 10:09 Ответить
Что делать будут если порохобот откажется вакцинироваться ?
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16.04.2021 10:30 Ответить
це його особисті проблеми..
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16.04.2021 12:28 Ответить
Чем чаще я слышу говорящие головы, которые к концу года собираются вакцинировать ВСЕХ!!!, тем меньше я хочу сделать прививку, ибо в стране,где пациентов давно превратили в клиентов,первые две дозы всегда бесплатно, а затем с иглы соскочить просто не позволят, и платить будут все и за все.
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16.04.2021 10:32 Ответить
а якщо не наберться 70% бажаючих вакцинуватися в тому Моршині, що будете робити? поліцай-командами ходити по дворах і двері з ноги?
експериментатори хрЕнові.
спочатку просрали всі гроші з ковід фонду, а тепер зі своїми жалюгідними 100 тис. дозами на фоні 40 млн країни не знають вже як обісрані портки відіпрати.
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16.04.2021 11:43 Ответить
ннмає проблем..
передадуть для вакцинування за гроші бажаючим...
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16.04.2021 12:27 Ответить
хорошо. правильно.
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17.04.2021 02:31 Ответить
 
 