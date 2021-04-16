В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все взрослое население, - ОГА
16 апреля в курортном городе Моршин Львовской области стартует пилотный проект по коллективной вакцинации населения.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
В Моршине проживает 4239 человек. По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac.
"Проектом предусмотрена вакцинация большинства населения, что позволит создать максимально безопасные условия и возможность пребывания здесь людей, которые приезжают для восстановления здоровья", – говорится в сообщении.
Директор департамента здравоохранения обладминистрации Орест Чемерис пояснил, что по инициативе городского головы Моршина ОГА обратилась в правительство с предложением запустить пилотный проект по внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений.
По его оценке, массовая вакцинация жителей Моршина даст возможность создать 70% иммунной прослойки и создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации, в том числе после заболевания COVID-19.
Кроме того, реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от коронавируса в отдельно взятом населенном пункте, считают в областном департаменте здравоохранения.
Для проекта будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одна мобильная бригада в Стрыйской центральной районной больнице.
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(пряма мова)
"По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac."
Його ж придбали по 60 баксiв, а тепер не знають шо з ним робити... Бо та лотерея нiкому при тямi не потрiбна.
всіх не планується.
бл..дь..як к заї..али коментатори,що не читають нічого крім заголовку (
Все одно доведеться діяти, бо люди вмиратимуть, лікарні знову будуть переповнені. Зараз це все скидають на місцеву владу. А завтра скинуть на громадян, бо вони не носили маски, не самоізолювалися. Щоб не бути крайніми, мери мають проявляти ініціативу.
Але це глобальні питання. Зупинка транспорту, перевезення, комендантська година - самому меру це неможливо зробити без підтримки центру. Заявляти про локдауни, як Кличко, - це не популізм. Можливо, через певний час це оцінять. Однак, якщо виявиться, що пропозиції Кличка мають сенс і це єдиний можливий варіант, то Офіс президента намагатиметься інформаційно збити рейтинг мера Києва по максимуму.
Кличко - голова асоціації міст України. У нього зараз складний період відносин із центральною владою. Намагається затвердитись у ролі лідера самоврядування. Ситуація дійсно дуже дивна, коли Кличко закликає ввести локдаун в Україні, а Шмигаль пише пост з натяком забрати у нього посаду голови КМДА. Це говорить про те, що мер відбирає ініціативу у центральної влади, яка не хоче нести відповідальність. Для неї найкраща ситуація, коли вся відповідальність на місцевій владі, а Банкова тільки позитивні моменти озвучує.
Кличко хоче отримати підтримку від інших мерів. Минулого року часто місцева влада була проти локдаунів. Зараз подивившись на те, що відбувається у київських лікарнях, розумієш, що без тотального карантину не обійтися. Люди вмирають. А центральна влада про це не говорить. Розказує про якісь плани, про вакцинацію, але не про те, що потрібно вирішити сьогодні. - О. Голобуцький https://gazeta.ua/blog/54925/*********-vmirayut-krajnimi-mozhut-stati-meri-mist
не поспішають з вакцинацієюне плутайте..
" не поспішають" і відсутність хоч якихось запасів
експериментатори хрЕнові.
спочатку просрали всі гроші з ковід фонду, а тепер зі своїми жалюгідними 100 тис. дозами на фоні 40 млн країни не знають вже як обісрані портки відіпрати.
передадуть для вакцинування за гроші бажаючим...