В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все взрослое население, - ОГА

16 апреля в курортном городе Моршин Львовской области стартует пилотный проект по коллективной вакцинации населения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

В Моршине проживает 4239 человек. По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac.

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"Проектом предусмотрена вакцинация большинства населения, что позволит создать максимально безопасные условия и возможность пребывания здесь людей, которые приезжают для восстановления здоровья", – говорится в сообщении.



Директор департамента здравоохранения обладминистрации Орест Чемерис пояснил, что по инициативе городского головы Моршина ОГА обратилась в правительство с предложением запустить пилотный проект по внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений.



По его оценке, массовая вакцинация жителей Моршина даст возможность создать 70% иммунной прослойки и создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации, в том числе после заболевания COVID-19.



Кроме того, реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от коронавируса в отдельно взятом населенном пункте, считают в областном департаменте здравоохранения.

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Для проекта будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одна мобильная бригада в Стрыйской центральной районной больнице.