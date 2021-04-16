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Новости Нормандские переговоры
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Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский

Именно Макрон может сейчас сделать

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в нормандском формате и заявил, что глава Французской Республики Макрон может "оживить" этот формат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

Отвечая на вопрос, мертв ли нормандский формат, президент отметил, что "искусственное дыхание" может сделать сейчас именно президент Франции Макрон.

"Да, именно сейчас. Мне кажется, что нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать", - подчеркнул глава государства.

"Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание в России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонной контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+13
Когда уберут Ермака . Ведь именно своим желанием поруководить в нормандской четвёрке он довёл мир до военной катастрофы
Зе , верни ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ дипломатов и разведку и ВЫГОНИ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИГ
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16.04.2021 09:44 Ответить
+8
всем известно, что жабоеды во все времена были союзниками кацапов. после того, как Байден обнулил куйло на международной арене, свинособакам нужно срочно дать ответочку. Но американцам дать по зубам - кишка тонка, а вот через собачку макрона вполне возможно отиграться на Украине. Именно для капитуляции и отстаивания рашистских хотелок по Украине, и был посажен в кресло преза - шут каломойши. Так что не стоит ожидать, что чучело гороховое приедет с победой. Думаю там будет формула штанмаера 2.0. именно для этого и встреча тет-а-тет в париже.
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16.04.2021 09:46 Ответить
+8
Один вже робив.
(Тільки дурень не знає,що французи завжди притримувались проросійських позицій.)
Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9618
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16.04.2021 09:51 Ответить
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а давай сначала тебе.
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16.04.2021 09:38 Ответить
Он об этом и мечтает.
Еще бы и в компании с Люсей Арестович.
Французская вечеринка...
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16.04.2021 09:41 Ответить
У Макрона в очах є штучне дихання наркоманському формату!
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16.04.2021 09:39 Ответить
Аби він там тобі голову скрутив козлу мокшанському.
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16.04.2021 09:44 Ответить
Когда уберут Ермака . Ведь именно своим желанием поруководить в нормандской четвёрке он довёл мир до военной катастрофы
Зе , верни ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ дипломатов и разведку и ВЫГОНИ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИГ
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16.04.2021 09:44 Ответить
Он тебя услышал.
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16.04.2021 09:46 Ответить
Чи це і є план фуйла, який дерьмаку, як професіоналу, доручено втілити. А ВАЗенленський лише пішак, козел відпущення, у цій грі.
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16.04.2021 09:50 Ответить
Такое впечатление что наш Президент ждёт утверждённый сценарий, а вместо себя выставляет Голобородько
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16.04.2021 09:45 Ответить
От сосны иголочку в исполнении клоуна не помогло. Сколько ни старался...Теперь требуется искусственное дыхание в исполнении Макрона. Только вот беда: Макрон - плохой врач, но лягушки у него должны получаться недурно. Представление "Накорми клоуна" начинается. Будет весело
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16.04.2021 09:45 Ответить
После лягушек могут появиться звуки ква - ква- Мацква
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16.04.2021 09:48 Ответить
Так и есть. В приготовлении лягушек принимали участие повара Путина.
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16.04.2021 09:50 Ответить
А смисл того "нормандського" формату? Щоб туди поїхати, сфоткатися для глянцевого журналу і підписати уступку для московії?
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16.04.2021 09:46 Ответить
Москалі вже чують дзюрчання води в кранах в Криму
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16.04.2021 10:20 Ответить
Только сегодня нарвался в ИНЕТе, что после встречи с Макроном, Зе предложит ему позвонить путе. Я не поверил, но после вот этой новости- засомневался.
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16.04.2021 09:46 Ответить
А зачем ему это предлагать? Микрон сам позвонит пуйлу, чтобы отчитаться! Ему такая задача поставлена
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16.04.2021 12:14 Ответить
всем известно, что жабоеды во все времена были союзниками кацапов. после того, как Байден обнулил куйло на международной арене, свинособакам нужно срочно дать ответочку. Но американцам дать по зубам - кишка тонка, а вот через собачку макрона вполне возможно отиграться на Украине. Именно для капитуляции и отстаивания рашистских хотелок по Украине, и был посажен в кресло преза - шут каломойши. Так что не стоит ожидать, что чучело гороховое приедет с победой. Думаю там будет формула штанмаера 2.0. именно для этого и встреча тет-а-тет в париже.
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16.04.2021 09:46 Ответить
Так он и до "аборта" постепенно договорится.
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16.04.2021 09:47 Ответить
Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский.
------------------------
Зеленский,ты Идиот?
Что у тебя с асоциативным рядом?
Какое искуственное дыхание?
Кому Макрон должен делать 'рот в рот'?
Ты совсем уже мозги прокурил?
Ты не на 'рассмеши комика'.
Ты в политике!
Шо ты несёшь дура?
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16.04.2021 09:49 Ответить
Один вже робив.
(Тільки дурень не знає,що французи завжди притримувались проросійських позицій.)
Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9618
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16.04.2021 09:51 Ответить
Дурака и горбатого только могила исправит.Ленка в Париж захотела.Позагорала в Катаре , теперь на шопинг во Францию и все за счет лохов.
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16.04.2021 09:59 Ответить
а на хрена этому трупу делать искусственное дыхание? Сколько уже "слуги" делали дурных уступок ради продолжения этой импотенции!
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16.04.2021 09:59 Ответить
Оближет пуйло?
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16.04.2021 10:08 Ответить
нету уже никакого нормандского формата - франция и германия показали свою полную несостоятельность

пора изобретать новый формат - но чтоб лучше изобреталось надо сначала тестикулы пуйлу завинтить санкциями по самое не могу
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16.04.2021 10:09 Ответить
Макрон зможе тільки відсмоктати в Пуйла, чім він і займається!
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16.04.2021 10:09 Ответить
" Саме Макрон може зараз зробити "штучне дихання" нормандському формату, - Зеленський"- шалом усєм хто пад сталом! Це кому макарон буде строчити ,путіну,лугандону , чи хабаду?
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16.04.2021 10:12 Ответить
Шучне дихання-це нова назва для капытуляції.
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16.04.2021 10:15 Ответить
А с чего ТАКОЕ утверждение, что ТОЛЬКО Макрон !?
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16.04.2021 10:40 Ответить
Чесно кажучи, світова політична еліта перенаситилася від недоречних і відверто недолугих висловлюваннях та неадекватних дій маленької, нікчемною людини, яка грає роль президента України і всилу своєї обмеженості, не розуміє, що грає її вкрай кепсько.
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16.04.2021 11:36 Ответить
Все эти форматы, без уступок Украины, мертворожденные, и расчитаны только на то, чтобы Украина, шаг за шагом, исчезла как государство. *****, его уродливый психотип, нужно читать в старых видео. А он говорит: "Курочка по зернышку клюет, тюк,тюк,тюк". Так оно (*****) и Украину убивает: опзж, электроэнергия, газотранспортная система, вранье и т.д.
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16.04.2021 11:42 Ответить
Зелена ропуха, сама лізе в пастку, яку їй приготував кремлівський аспід.
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16.04.2021 11:48 Ответить
>один орган не хочет работать
Так хло хлом ещё на называли. Это первая приличная речь
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16.04.2021 12:43 Ответить
К сожалению в нормандском формате таких органов несколько
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16.04.2021 12:43 Ответить
Лохушка наивная зеленая
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16.04.2021 13:13 Ответить
Наивный...
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16.04.2021 14:27 Ответить
 
 