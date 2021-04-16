Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в нормандском формате и заявил, что глава Французской Республики Макрон может "оживить" этот формат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

Отвечая на вопрос, мертв ли нормандский формат, президент отметил, что "искусственное дыхание" может сделать сейчас именно президент Франции Макрон.

"Да, именно сейчас. Мне кажется, что нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать", - подчеркнул глава государства.

"Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание в России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонной контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - добавил Зеленский.

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