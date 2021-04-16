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Новости Агрессия России против Украины
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РФ не нужна сильная, независимая Украина. Россияне напрягаются из-за появления кораблей НАТО в Черном море и нашего сближения с Альянсом, - Зеленский

Россия не заинтересована в сильной и независимой Украине, поэтому не радуется успехам соседней страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В любом случае мне кажется, что это каким-то образом связано. Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы. Хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины. Такие шаги россияне делают постоянно, проводят те или иные обучения", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, является ли мобилизация Россией войск определенной проверкой нового президента США Джозефа Байдена.

"При этом они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО. Они очень напряжены, когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда в Украине происходят те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют. Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание - это их слабость", - добавил глава государства.

Он провел параллели с жизнью, когда одни люди радуются успехам других, а другие просто завидуют.

"Я не понимаю, когда это случилось, что Россия начала не радоваться украинским победам, удачным шагам, счастью украинцев. Наверное, с момента независимости. Потому что Украина повзрослела и просто стремится к тому, что ей принадлежит. И мы - точно не собственность России. Это не об игрушках. Думаю, им надо разбираться со своей страной", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) корабль (2046) НАТО (10086) россия (96192) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+5
Зазирни ще раз ***** вглаз, може і відчепиться від нас.
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16.04.2021 09:45 Ответить
+4
Зеля не репетуй так сильно, а то переграєш. Що там каже ***** ль і сівохо? Хто там бомбив бідні даунбаські школи?А головне, що ти робиш, а не кажеш. Хто торгує з московією і чиї там фільми транслюють на ура? Ви ж кричали, аж грижа вискочила за ліпецьку конфетну фабрику, яка не працювала і цукерок мало хто їв, якби вона і працювала. А от кіно про магучую армію мокшів дивляться всі, або мільйонна аудитлорія. Кіно це також продукт. То це торгівля на крові, чи за шекелі?
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16.04.2021 09:50 Ответить
+4
Именно для "сильной и независимой Украины", преЗЕрватив окружил себя кацапской агентурой и бандитами, именно для "сильной и независимой Украины" зе-лупа уничтожил ракетную программу Украины, именно для "сильной и независимой Украины" зе-чмо урезал финансирование армии и деморализовал воинов на передовой приказами "перестать стрелять". Я ничего не перепутал?
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16.04.2021 09:52 Ответить
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Зазирни ще раз ***** вглаз, може і відчепиться від нас.
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16.04.2021 09:45 Ответить
это впервые так чётко указал - рф и россияне...
щось у лісі здохло?
или действительно в его крымскую квартиру зашли непрошеные гости...её за долги изымать
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16.04.2021 10:01 Ответить
дивовижно! а якже мір в очку путіна, а вайна нє канчаєтса патаму що парашенку ана вигодна,ав дагаваритса по срєдінкє????
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16.04.2021 09:45 Ответить
Зеля не репетуй так сильно, а то переграєш. Що там каже ***** ль і сівохо? Хто там бомбив бідні даунбаські школи?А головне, що ти робиш, а не кажеш. Хто торгує з московією і чиї там фільми транслюють на ура? Ви ж кричали, аж грижа вискочила за ліпецьку конфетну фабрику, яка не працювала і цукерок мало хто їв, якби вона і працювала. А от кіно про магучую армію мокшів дивляться всі, або мільйонна аудитлорія. Кіно це також продукт. То це торгівля на крові, чи за шекелі?
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16.04.2021 09:50 Ответить
Именно для "сильной и независимой Украины", преЗЕрватив окружил себя кацапской агентурой и бандитами, именно для "сильной и независимой Украины" зе-лупа уничтожил ракетную программу Украины, именно для "сильной и независимой Украины" зе-чмо урезал финансирование армии и деморализовал воинов на передовой приказами "перестать стрелять". Я ничего не перепутал?
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16.04.2021 09:52 Ответить
До голобородька дійшло тільки зараз те, що завжди знав кожен свідомий українець. Для цього не треба заглядати в очі *****, а лише аналізувати подіі та знати історію Украіни.
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16.04.2021 10:07 Ответить
І така держава буде, але без тебе і твоїх господарів.
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16.04.2021 10:16 Ответить
Корабли НАТО присутствуют в ЧМ постоянно. Тебе, как зепрезику, необходимо это знать.
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16.04.2021 10:42 Ответить
Да жто еще в 12 веке началось когда Боголюбский разграбил и разрушил Киев с его монастырями и вывез иконы во Владимиро Суздаль.
И во времена Гетьманщины, которая неразумно подписала военный союз с Московией. На Московии тогда запрещали запорожскому посольству появляться на улицах чтоб не показывать московским холопам в какую одежду одеты и как живут свободные люди в соседней стране. Книги с Гетьманщины тоже собирали и жгли чтоб написать свою "правду".
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16.04.2021 12:44 Ответить
На жаль , бубочка не знає історії України , і не хоче знати , бо він її не любить.
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16.04.2021 12:50 Ответить
 
 