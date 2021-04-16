РФ не нужна сильная, независимая Украина. Россияне напрягаются из-за появления кораблей НАТО в Черном море и нашего сближения с Альянсом, - Зеленский

Россия не заинтересована в сильной и независимой Украине, поэтому не радуется успехам соседней страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В любом случае мне кажется, что это каким-то образом связано. Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы. Хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины. Такие шаги россияне делают постоянно, проводят те или иные обучения", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, является ли мобилизация Россией войск определенной проверкой нового президента США Джозефа Байдена.

"При этом они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО. Они очень напряжены, когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда в Украине происходят те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют. Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание - это их слабость", - добавил глава государства.

Он провел параллели с жизнью, когда одни люди радуются успехам других, а другие просто завидуют.

"Я не понимаю, когда это случилось, что Россия начала не радоваться украинским победам, удачным шагам, счастью украинцев. Наверное, с момента независимости. Потому что Украина повзрослела и просто стремится к тому, что ей принадлежит. И мы - точно не собственность России. Это не об игрушках. Думаю, им надо разбираться со своей страной", - заявил Зеленский.

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