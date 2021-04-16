Командующий силами США в Европе Уолтерс о риске вторжения РФ в Украину: "Низкий или средний"

Риск вторжения России в Украину в ближайшие недели – от низкого до среднего, однако есть и тенденция к снижению вероятности интервенции.

Об этом в связи со стягиванием войск РФ к границам Украины заявил командующий войсками США в Европе и объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Один из конгрессменов из военного комитета Палаты представителей спросил у генерала, какова вероятность вторжения РФ в ближайшие недели.

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"От низкой до средней", – ответил он, не назвав точных данных, использованных для прогноза.

Другой конгрессмен попытался уточнить, будет ли эта вероятность меняться в ближайшие недели.

Уолтерс сказал, что это зависит от обстоятельств. При этом он отметил: если текущая траектория останется неизменной, риск вторжения может снизиться.

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность происшествия начнет уменьшаться", – сказал командующий войсками США в Европе членам Конгресса.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.