США отменили отправку двух ракетных эсминцев в Черное море из-за угрозы эскалации со стороны РФ, - Politico
Пентагон отказался направлять ракетные эсминцы в Черное море из-за опасений возрастания напряжения между Россией и Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Politico со ссылками на информированные источники.
Перемещение кораблей в Черное море не является каким-либо новым сигналом, отметил один из источников в комментарии журналистам. ВМС США проводят 8-9 таких транзитов в год. Но все изменилось в связи с эскалацией на Донбассе.
Вашингтон решил не совершать перемещения, чтобы избежать ненужного обострения ситуации, пояснил изданию собеседник.
Корабли USS Donald Cook и USS Roosevelt находятся в Средиземном море. Они были в нескольких днях от Черного моря, поэтому после принятия указанного решения эсминцам пришлось резко менять курс.
Напомним, на прошлой неделе американские ракетные эсминцы USS Donald Cook ("Дональд Кук") и USS Roosevelt ("Рузвельт") вышли с военно-морской базы Рота в Испании. В Министерстве иностранных дел Турции заявляли, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они должны были оставаться в водах Черного моря до 4-5 мая.
Информация о намерениях США направить в регион свои два военных корабля появилась на фоне роста напряженности из-за стягивания российских военных к границе с Украиной и в аннексированный Крым.
15 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что запланирован проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не произойдет. СМИ пишут, что США отозвали предупреждение о прохождении кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтре.
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Так вот к чему я веду. Пока мы не будем бить агрессора, это будет бесконечно и в конце концов приведет к серьёзным последствиям, оружие для начала сейчас Украине, не боятся выражать свою готовность любыми методами защищать свой сувениринитет, а потом НАТО, чтобы вообще про нас забыли.
а скільки народу згноїв у гулагах та голодоморами совок так взагалі мовчу.
пора вже зрозуміти, що кацапам пофіг на людей, треба буде зрівняють із землею всі наші міста, Ось це Ви доводьте до своїх знайомих, а не тролів кацапів, вони і так на роботі.
Та на захопленій території україни при нацистах був порядок і ніхто просто так не вбивав людей. як там у "видатного полководця" : чим більше хохлів втопимо у дніпрі тим менше потрібно буде у гулаги слати як поплічників нацистів.
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а твой дедуля не слышал такие слова как Дахау? Вероятно он глухонемой был?
А ти шановний порахуй скільки людей було знищено після закінчення 1 світової, куркулі голодомори, кривавий терор..... Для мене совети є більшим злом, бо принесли для УКРАЇНЦІВ у рази більше біди, знищивши величезну кількість простого люду.
причому червоний режим був набагато кровавіший і направлений проти своїх.
Biden is a coward. He dishonors the United States with such indecisive actions.
"Важно не то что ты не делаешь - важно то что ты делаешь."
"Лжец никогда не практикует то, что проповедует". - потому используя это правило лжеца легко выявить.
"Говорит одно - делает другое".
вони і так роблять дуже багато.
Обамка який би він пацифіст не був, та все ж не дав пів неньки парашинцям віддяпати.
Но!!! Те, которые принимают политические решения, обязаны знать, что будущее неизбежно. Но знающие правильный ход событий в состоянии его изменить.
А из этого следует....что каждая деталь имеет значение...и два корабля тоже.
- Вова, мы занимаем украинские порты, так как ты препятствуешь нашим должникам вести торговлю.
- Кто? Я? Да там пацаны рыбу ловили, просили на сети не идти.Пусть себе торгуют, мне то что.Кто то там пошалил, я разберусь.
- Ну ладно, мы пока развернёмся, но чтобы такого бардака больше не было.
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Нельзя рассматривать 2 американских корабля такого класса в Чёрном море ,как гарантию от ненападения со стороны рф,это своего рода были сигналы о том,что регион контролируется и находится постоянно под присмотром.Американцам незачем подставлять свои корабли под пристрелянные точки в закрытом море у них есть достаточно сил ответить рф и не заходя в Чм.А вот "режим чрезвычайной ситуации из-за действий России" говорит о том,на сколько американцы серьёзно относятся к этому вопросу.
А це казус Беллі.
Схоже Байден не готовий до початку бойових дій з росією.
Есликогда путлер где-то тактическим ЯО влупит - станут перед ним на колени, как перед неграми. И анитичеловеческий мирантимир возобладает.
***** це сприймає за слабкість, бо єдина мова, яку воно розуміє та поважає - це СИЛА.
Нажаль Макрель та 'миротворчі" радники перемогли цього разу, і ********** смі волають про "перемогу".
Та Байдену рано чи пізно прийдеться приймати жорсткі рішення, якщо не хоче панування людожера в світі.
Два корабля российского Балтийского флота, "Александр Отраковский" и "Кондопога", прошли пролив Дарданеллы и взяли курс в Мраморное море, а затем в Черное.
В Черное море направляются два корабля российского Балтийского флота. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на CNN Türk.
Отметим, что в Сети также появились фото кораблей: ими оказались большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога". Они прошли пролив пролив Дарданеллы и взяли курс в Мраморное море, после чего они должны пройти пролив Босфор, а затем выйти в Черное море. Российские большие десантные корабли двигались в сопровождении катеров береговой охраны Турции."
Россияне за мир в других странах готовы отдать тысячи жизней граждан этих стран!
Как говорят: один раз - это случайность! Два раза - это совпадение! Три раза - это закономерность! Ну а 4 раза - это трусость и продажность!
https://24tv.ua/rokovini-okupatsiyi-do-miskradi-slovyanska-vnesli-novini-slovyansk_n1595451
А как сейчас обстоят дела в церквях московского патриархата? Много там новых спортивных монахов? А как в Печерской Лавре, в общежитии студентов духовной семинарии много там спортивных студентов?