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Новости Агрессия России против Украины
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США отменили отправку двух ракетных эсминцев в Черное море из-за угрозы эскалации со стороны РФ, - Politico

США отменили отправку двух ракетных эсминцев в Черное море из-за угрозы эскалации со стороны РФ, - Politico

Пентагон отказался направлять ракетные эсминцы в Черное море из-за опасений возрастания напряжения между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Politico со ссылками на информированные источники.

Перемещение кораблей в Черное море не является каким-либо новым сигналом, отметил один из источников в комментарии журналистам. ВМС США проводят 8-9 таких транзитов в год. Но все изменилось в связи с эскалацией на Донбассе.

Вашингтон решил не совершать перемещения, чтобы избежать ненужного обострения ситуации, пояснил изданию собеседник.

Корабли USS Donald Cook и USS Roosevelt находятся в Средиземном море. Они были в нескольких днях от Черного моря, поэтому после принятия указанного решения эсминцам пришлось резко менять курс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не нужна сильная, независимая Украина. Россияне напрягаются из-за появления кораблей НАТО в Черном море и нашего сближения с Альянсом, - Зеленский

Напомним, на прошлой неделе американские ракетные эсминцы USS Donald Cook ("Дональд Кук") и USS Roosevelt ("Рузвельт") вышли с военно-морской базы Рота в Испании. В Министерстве иностранных дел Турции заявляли, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они должны были оставаться в водах Черного моря до 4-5 мая.

Информация о намерениях США направить в регион свои два военных корабля появилась на фоне роста напряженности из-за стягивания российских военных к границе с Украиной и в аннексированный Крым.

15 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что запланирован проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не произойдет. СМИ пишут, что США отозвали предупреждение о прохождении кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, - дипломатические источники

корабль (2046) россия (96192) США (27149) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+32
А если москали начнут стрелять. Оружие не дадут тоже из-за угрозы эскалации со стороны московии Где все эти бравые вояки будут. Поэтому никто кроме нас и нашего оружия не будет защищать Украину.
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16.04.2021 09:56 Ответить
+30
То есть вата эскалации не боится и ей можно и кораблики сгонять с каспия, и азов перекрывать, и на границе оружием трусить, и пацанов наших убивать. А наша "крыша" по Будапештскому меморандуму в это время вводит просто дикие, нет АДСКИЕ санкции против каких-то гамадрилов-айтишников.. Не, ну тоже, канешна, хлеб, но какой-то заплесневелый и невкусный....
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16.04.2021 10:01 Ответить
+21
это как обходить выбежавшую на дорогу бешеную собаку - без резких движений,чтобы аккуратно достать пистолет..
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16.04.2021 09:54 Ответить
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Страница 2 из 2
Помнится, в армии, когда салаги бока пороли, деды попробовали их не бить, а задрочить по Уставу, день-два по Уставу жестко дрючили, а толку мало, всё одно ху.ню порят. Тогда ночью подняли всех салаг и дали хорошей пи.ды. Всё, месяц как шёлковые ходили, всё делали, потом опять начинают ху.к на службу забивать, опять подняли ночью и провели профилактическую работу...
Так вот к чему я веду. Пока мы не будем бить агрессора, это будет бесконечно и в конце концов приведет к серьёзным последствиям, оружие для начала сейчас Украине, не боятся выражать свою готовность любыми методами защищать свой сувениринитет, а потом НАТО, чтобы вообще про нас забыли.
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16.04.2021 10:37 Ответить
Это ты за часть , где Шамсутдинов служил рассказывешь?
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16.04.2021 11:03 Ответить
Пошучу и я, если бы ты в савецкой армии служил,а не в психбольнице, то знал бы, что такое творилось повсеместно в СА.
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16.04.2021 11:07 Ответить
Вот тебе ещё пример для ответов в чатах , смысл тот же, что у тебя: "если бы ты слушал Путина, то знал бы, что коли бабке пришить член, то она станет дедушкой".
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16.04.2021 11:29 Ответить
Так иди присоединяйся и бей, что мешает? Всу его уже 7 год бьет)
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16.04.2021 14:17 Ответить
Спасибо за совет, буду рад видеть и тебя на передовой.
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16.04.2021 15:39 Ответить
Это несерьёзно.
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16.04.2021 10:38 Ответить
Обращаюсь к ***** через тролей, ты мразота думаешь, что это тебе шутки, разрушать чужие дома и убивать мирных жителей, сожгли гитлера и миллионы немцев за агрессию и человеконенавистничество, вас новых фашистов ожидает тоже самое.
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16.04.2021 10:42 Ответить
ну ну, тільки там де були німці там був порядок, це так до слова.
а скільки народу згноїв у гулагах та голодоморами совок так взагалі мовчу.
пора вже зрозуміти, що кацапам пофіг на людей, треба буде зрівняють із землею всі наші міста, Ось це Ви доводьте до своїх знайомих, а не тролів кацапів, вони і так на роботі.
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16.04.2021 11:03 Ответить
Яркий порядок під час війни з Третім рейхом, фашисти тоді витворяли дуже багато різних видів злочинів, треба почитати, відео та фотоматеріали, а ще краще побувати на меморіалах, типу Бухенвальд. Радянський союз при сталіну, звісно задніх не пас, та ще тоталітарна машина вбивства.
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16.04.2021 11:11 Ответить
я не беру до уваги злочини нацистів не ФАШИСТІВ проти жидів румунів та інших недієздатних навіть своїх, яких просто знищували.
Та на захопленій території україни при нацистах був порядок і ніхто просто так не вбивав людей. як там у "видатного полководця" : чим більше хохлів втопимо у дніпрі тим менше потрібно буде у гулаги слати як поплічників нацистів.
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16.04.2021 11:20 Ответить
Під час війни порядку немає і німецькі фашисти в цьому не виняток, так званий порядок для себе і смерть для людства.
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16.04.2021 11:23 Ответить
ну я ж не просто так Вам це пишу, прадід багато чого розказував, і про окупацію советами в 39 і про ваші так звані звірства НАЦИСТІВ(вдовбила вам пропаганда що то фашисти, а фашизм був трохи не там ) і про те як у 44 вся армія їхала на студебекерах.
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16.04.2021 11:29 Ответить
ваші так звані звірства НАЦИСТІВ

==
а твой дедуля не слышал такие слова как Дахау? Вероятно он глухонемой был?
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16.04.2021 11:44 Ответить
мальчик, запомни, простые немецкие солдаты обеспечивали свободу действий для карателей SS. Их работа - охранять и способствовать беспрепятственной работе частей SS.То же самое происходит в России сейчас. Судить пересичних россиян никто не будет, но они фактически являются пособниками кремлёвского убийцы.Поэтому скажу определённо - твоя ненормальная симпатия к солдатам Вермахта говорит о твоём низком уровне воспитания, культуры и образования.
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16.04.2021 11:40 Ответить
ну ну, ще один, я що применшую зличини нацистів проти людства, НІТ. просто при захопленні україни, вони(німці, бо потвори мадяри були ще гірші за кацапів) не насилували жінок і не вбивали людей просто так заради розваги, як то робила червона армія в німеччині, при них був порядок. Загони СС вбили на порядок менше народу ніж заград отряди це так до слова.
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16.04.2021 12:01 Ответить
Ты со свечкой стоял, видел насиловали или по согласию? Количество убитых пленных в концлагерях сам считал? Хватит нести отсебятину, ты видать, кацап, бояры перебрал и плохо косишь под украинца, лояльного к нацистам.
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16.04.2021 12:39 Ответить
навіщо мені рахувати все давно до мене пораховано, нацисти нищили євреїв циган та інші національності, яка була мотивація то вже інше питання. Тут бачу мене кацапом обзивають, та щось дуже схоже що Ви так захищаючі звірства червоної армії, від якої втікали щоб "здатись" союзникам, є кацапами які косять під українців.
А ти шановний порахуй скільки людей було знищено після закінчення 1 світової, куркулі голодомори, кривавий терор..... Для мене совети є більшим злом, бо принесли для УКРАЇНЦІВ у рази більше біди, знищивши величезну кількість простого люду.
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16.04.2021 15:02 Ответить
от і не рахуй від ліхтаря. Крім того ти ще й брешеш, буцімто я захисник червоноармійців
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16.04.2021 15:08 Ответить
це я рахую від фонаря ???? історія все памятає, і скільки загубили два кроваві режими теж.
причому червоний режим був набагато кровавіший і направлений проти своїх.
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16.04.2021 15:22 Ответить
Даже последнему психу известно, что нацисти били сущими детьми по сравнению с большевисткими изуверами.
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16.04.2021 17:53 Ответить
А я був на меморіалі Бухенвальд, багато що бачив, як голови людські сушили для сувенірів, та розстрілювали в потилицю, щоб без паніки, заводили в кабінет якби медичний, а при вимірі зросту в потилицю стріляли через дверцята з іншої кімнати. Та крематорій.
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16.04.2021 13:34 Ответить
Ой ли,Саша зная вас, мониторите вы популярные сайты Украины, потому как надежда вашей проворованной страны, только на то, что мы сами отдадимся на поталу.
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16.04.2021 13:27 Ответить
Viktor, о надеждах про ворованной страны, я говорить не буду. Я там не живу. Но могу сказать со стороны... что и Украина не менее про ворованная страна. Да и мы недалеко ушли. И еще... Никто! Никогда! (кроме своих интересов) не ввяжется ни за вас, ни за нас. Я о том, что смешно верить трампубайденуобамемеркельпутину... по куй кому...
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16.04.2021 13:47 Ответить
Интересы тоже разные бывают, кто-то мечтает о рулоне туалетной бумаги, кто-то про Шевроле.
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16.04.2021 14:06 Ответить
Если честно, сам знаешь, про рулон туалетки уже не актуально, а вот про шевроле... еще! не актуально))) думаю для всех постсоветских. И не только. А на чужом горбу в рай еще никто не въезжал. (ну кроме Польши))) и то не факт.)
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16.04.2021 14:22 Ответить
Не актуально, потому что пал железный занавес, вон в кндр не пал, там корешками питаются.
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16.04.2021 15:43 Ответить
байден сдулся?
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16.04.2021 10:45 Ответить
Байден - трус. Он позорит США такими нерешительными действиями.

Biden is a coward. He dishonors the United States with such indecisive actions.
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16.04.2021 10:49 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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16.04.2021 10:59 Ответить
Ещё кука в тему. Не благодарите.
"Важно не то что ты не делаешь - важно то что ты делаешь."
"Лжец никогда не практикует то, что проповедует". - потому используя это правило лжеца легко выявить.
"Говорит одно - делает другое".
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16.04.2021 13:43 Ответить
Ещё куЧка в тему.
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16.04.2021 13:44 Ответить
Путин не боится эскалации, стягивает все свое войско для нападения на Украину, для уничтожения государства Украина, а наш стратегический партер, наш гарант безопасности США отменил отправку двух ракетных эсминцев в Черное море из-за угрозы эскалации со стороны РФ. Очень обидно, что Америка так боится путина, придется своими силами отбиваться, Украине не страшна путинская эскалация, скоро повезут гробы.
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16.04.2021 11:00 Ответить
ніхто не буде воювати за країну якою керує клоун, а агент кремля керує жОПою.
вони і так роблять дуже багато.
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16.04.2021 11:06 Ответить
А когда кондитер рулил по другому было?))
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16.04.2021 14:20 Ответить
ну кацапи тільки 2 рази серйозно влізли армією в україну, це Іловайськ та Дебальцево.
Обамка який би він пацифіст не був, та все ж не дав пів неньки парашинцям віддяпати.
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16.04.2021 14:51 Ответить
А крым и война в домбабве не при обаме начались? Да и русских тогда остановили минские договорняки пороха, а не обама.. Так что придёться нам самим защищать свою страну, поможет заграница - хорошо, а нет так это не должно стать неожиданным сюрпризом.
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16.04.2021 16:29 Ответить
Красиво написано! Силами какими отбиваться? До сих пор отбиваться религия не позволяла?(Для пропаганды -хорошо. Для отбивания мало.) Но за поддержку штанов +!
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16.04.2021 12:55 Ответить
На самом деле это политическое решение и его не принимает Пентагон. Но не в этом дело, решение об эскалации, медленной или быстрой, принято!!!!

Но!!! Те, которые принимают политические решения, обязаны знать, что будущее неизбежно. Но знающие правильный ход событий в состоянии его изменить.
А из этого следует....что каждая деталь имеет значение...и два корабля тоже.
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16.04.2021 11:03 Ответить
Да ложить надо что на одного, что на другого. Украину спасет от орди только украинский народ. Только не надо украинцев в нищету вгонять, чтоби они понимали за что воюют и что защищают.
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16.04.2021 11:06 Ответить
Вполне возможно что был такой разговор:
- Вова, мы занимаем украинские порты, так как ты препятствуешь нашим должникам вести торговлю.
- Кто? Я? Да там пацаны рыбу ловили, просили на сети не идти.Пусть себе торгуют, мне то что.Кто то там пошалил, я разберусь.
- Ну ладно, мы пока развернёмся, но чтобы такого бардака больше не было.
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16.04.2021 11:17 Ответить
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России.

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

Нельзя рассматривать 2 американских корабля такого класса в Чёрном море ,как гарантию от ненападения со стороны рф,это своего рода были сигналы о том,что регион контролируется и находится постоянно под присмотром.Американцам незачем подставлять свои корабли под пристрелянные точки в закрытом море у них есть достаточно сил ответить рф и не заходя в Чм.А вот "режим чрезвычайной ситуации из-за действий России" говорит о том,на сколько американцы серьёзно относятся к этому вопросу.
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16.04.2021 11:17 Ответить
Ну при спробі обстріляти українські кораблі ракета могла б влучити в американський.
А це казус Беллі.
Схоже Байден не готовий до початку бойових дій з росією.
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16.04.2021 14:47 Ответить
Америці дуже не вигідна поразка України у війні з Рашою. Тому їхня допомога нам не меньш потрібна Штатам, ніж нам самим. Дайте нам з чого і чим пуляти, а пульнути ми зможемо і самі, без НАТОвських есмінців. Ну, а якщо дуже захочеться і їм пульнути, то чому ні? Нехай пуляють
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16.04.2021 11:23 Ответить
Навіть під час Другої світової Черчилль свої есмінці беріг, не підставляв їх під знищення без вагомих підстав. Може і Байден вирішив не відправляти свої есмінці у калюжу де сидять рузкіє абізяни з гранатами. По усім законам жанру абізяни будуть гратися з гранатами, особливо по п'яні.
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16.04.2021 11:40 Ответить
Обосрались
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16.04.2021 11:43 Ответить
обидно за США.....
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16.04.2021 11:48 Ответить
просто прагматизм возобладал - дураков нема, слишком далеко заходить тоже нельзя , пошутковали , харе - видать дальше нельзя !!!))..Мировая война видать в планы не входит!!!))
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16.04.2021 13:05 Ответить
Байден усрался))))) опозорился капец))) он думает что ум проявил, а его за лоха приняли
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16.04.2021 11:53 Ответить
надо сдаваться кацапам, чтоб искандеры под польшей катались
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16.04.2021 12:12 Ответить
_Они и сдадутся. Если когда путлер где-то тактическим ЯО влупит - станут перед ним на колени, как перед неграми. И анитичеловеческий мир антимир возобладает.
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16.04.2021 13:45 Ответить
Доведеться росіян штик-ножами нашим хлопцям кришити, раз американці бояться російських окупантів...
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16.04.2021 12:47 Ответить
"США отменили отправку двух ракетных эсминцев в Черное море из-за угрозы эскалации со стороны РФ" Politico Пентагон отказался направлять ракетные эсминцы в Черное море из-за опасений возрастания напряжения между Россией и Украиной.Источник: https://censor.net/ru/n3260089А может "из-за опасений возрастания напряжения между Россией и США?" может так честнее будет?
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16.04.2021 13:05 Ответить
Вистачило телефонної розмови та санкцій, наступного дня...
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16.04.2021 13:05 Ответить
А не потому ли, что РФ пригрозила непосредственно США, а не Украине?
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16.04.2021 13:34 Ответить
Опять танцуют ритуальные танцы вокруг Окурка.
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16.04.2021 13:44 Ответить
_С маньяком по кличке (как у животных - кличка) гитлер дотанцевались. Идиотов история ничему не научила.
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16.04.2021 13:47 Ответить
Вот только идиоты выстроили у себя развитые и процветающие государства, а умнейший представитель украинства дает расклады по поводу того кто идиот и что нас 100500 раз в истории зрадили)))
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16.04.2021 16:38 Ответить
А що не так? Бери читай і вивчай суспільну думку. Не відходячи від комп'ютера
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16.04.2021 14:01 Ответить
Нажаль, Джо все ще вважає цю істоту людиною, з якою можна хоч якось домовитись.
***** це сприймає за слабкість, бо єдина мова, яку воно розуміє та поважає - це СИЛА.
Нажаль Макрель та 'миротворчі" радники перемогли цього разу, і ********** смі волають про "перемогу".
Та Байдену рано чи пізно прийдеться приймати жорсткі рішення, якщо не хоче панування людожера в світі.
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16.04.2021 14:08 Ответить
Щиро жаль,що все саме так відбулося...
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16.04.2021 14:28 Ответить
"Кремль отправил в Черное море два корабля Балтийского флота ВМФ РФ: фото

Два корабля российского Балтийского флота, "Александр Отраковский" и "Кондопога", прошли пролив Дарданеллы и взяли курс в Мраморное море, а затем в Черное.

В Черное море направляются два корабля российского Балтийского флота. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на CNN Türk.

Отметим, что в Сети также появились фото кораблей: ими оказались большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога". Они прошли пролив пролив Дарданеллы и взяли курс в Мраморное море, после чего они должны пройти пролив Босфор, а затем выйти в Черное море. Российские большие десантные корабли двигались в сопровождении катеров береговой охраны Турции."
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16.04.2021 14:31 Ответить
В борьбе за мир в других странах россияне камня на камне не оставят на их земле!
Россияне за мир в других странах готовы отдать тысячи жизней граждан этих стран!
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17.04.2021 15:18 Ответить
Байден после разговора с Мутиным протух и струсил или сторговался. Когда-нибудь мы узнаем цену этой продажи. Но всё говорит об этом. 1) Санкции против Северного потока не приняли - и его успешно достроят на радость Мутину!. 2) Байден запретил достраивать нефтепровод из Канады в США и цена на нефть сразу взлетела в два раза - на радость Мутину! 3) Отменили поход американских кораблей которые были бы гарантом мира в Черном море - делай что хочешь, дорогой товарищ Мутин! Путь свободен! 4) В два раза уменьшили военную помощь Украине вместо 250 мил дол всего 125 мил дол. Зато на 90 мил дол помогли палестинским террористам против Израиля!
Как говорят: один раз - это случайность! Два раза - это совпадение! Три раза - это закономерность! Ну а 4 раза - это трусость и продажность!
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17.04.2021 15:08 Ответить
2 квітня 2014 року кадрові російські спецпризначенці, які мешкали у церквах Слов'янська та Святогірській лаврі, за підтримки місцевого населення захопили контроль над містом.
https://24tv.ua/rokovini-okupatsiyi-do-miskradi-slovyanska-vnesli-novini-slovyansk_n1595451

А как сейчас обстоят дела в церквях московского патриархата? Много там новых спортивных монахов? А как в Печерской Лавре, в общежитии студентов духовной семинарии много там спортивных студентов?
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17.04.2021 15:15 Ответить
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