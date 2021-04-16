Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"

Президент Владимир Зеленский заявил, что он за равноправие во всем. Однако оккупация части Украины это не равноправие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

По словам Зеленского, он не тот человек, которого ожидал Путин.

"Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений. Я уважаю человека и не смотрю на него сверху вниз, но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я - президент независимой страны, я ее представляю. И для меня не важно количество населения. Я - о равных правах. Оккупированная наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал", - подчеркнул президент.

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