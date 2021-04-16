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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"

Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса:

Президент Владимир Зеленский заявил, что он за равноправие во всем. Однако оккупация части Украины это не равноправие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

По словам Зеленского, он не тот человек, которого ожидал Путин.

"Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений. Я уважаю человека и не смотрю на него сверху вниз, но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я - президент независимой страны, я ее представляю. И для меня не важно количество населения. Я - о равных правах. Оккупированная наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал", - подчеркнул президент. 

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) путин владимир (31564) россия (96192) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+25
Гости не вспарывают животы хозяевам, не пытают, и не убивают их.
Квартальный так и не хочет назвать убийц украинцев убийцами.
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16.04.2021 09:58 Ответить
+15
"Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"...поэтому я начал решительное отведение тёщи и Тузика на лестничную площадку.
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16.04.2021 09:58 Ответить
+15
Какие такие гости? Когда к тебе пришли такие "гости", отобрали часть квартиры, ограбили и убили членов семьи, это не гости, а бандиты. А наш президент реально трусливое дерьмо. Не хватает смелости просто назвать вещи своими именами
Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал" - Цензор.НЕТ 1485
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16.04.2021 10:01 Ответить
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и поэтому ты готов стать на колени лишь бы был мир! Утырок.
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16.04.2021 09:53 Ответить
ну так выгони. Умри, но выгони
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16.04.2021 09:54 Ответить
Тех, кто пригласил и впустил?
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16.04.2021 09:58 Ответить
а кто пригласил и кто впустил? когда путин лезет к тебе в квартиру, тебя не спрашивают. Хочешь или нет, залезет. Тот вой, который поднялся сейчас(а это еще даже не на границе его войска) должен бы тебе кое-чего прояснить.
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16.04.2021 10:10 Ответить
А ты уже забыл, кто пригласил, а кто впустил?
У нас в квартире вооружённые люди были?
Если бы не пустили, не нужно было бы сегодня выгонять.

Неудобная для тебя тема, понимаю.
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16.04.2021 10:37 Ответить
опять же, кто тебя спрашивает? им не надо твое "впустил-не-впустил". Они зашли без твоего разрешения в силу того, что их тупо больше, они сильнее и они хотят зайти. И твоего(или кого-либо другого) приглашения им не нужно.
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16.04.2021 10:43 Ответить
Всё ясно.
Впускатели не виноваты.
Виноваты выгонятели.
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16.04.2021 10:50 Ответить
виноваты те, кто пришел. А не впускатели или выгонятели. Так понятней?
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16.04.2021 10:53 Ответить
Найти виноватого вне страны - самый простой способ ухода от ответственности.
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16.04.2021 11:02 Ответить
когда к тебе лезут в квартиру виновен тот, кто лезет. А не ты. Хоть это тебе очевидно?
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16.04.2021 11:06 Ответить
Вы понимаете что умирать будет не он, а простой солдат в окопе, и не один солдат, их будут тысячи, а то и десятки тысяч. Кроме них погибнут и мирные люди которые окажутся в местах ведения боевых дествий.
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16.04.2021 10:21 Ответить
Я это понимаю. И также понимаю, что аннексия была неизбежна, в тот момент ничего нельзя было сделать. Беда в том, что далеко не все здесь это понимают. Идиотская риторика "а кто отдал Крым", "почему не стреляли", "почему не защитили", "а вот герой-зеленский умер, но защитил бы", "посадим всех виновных" здесь очень распространена. А мои слова выше - это им ответ. Впрочем, это даже не мои слова ,а незначительно измененные слова Зеленского. Но зеленые идиоты должны начать думать, если хотят жить по-людски.
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16.04.2021 10:28 Ответить
Що вже зайшли в ту квартиру, що в Ялті? Це звичайно вже наглість і неуважуха.
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16.04.2021 09:54 Ответить
изымут за недовыполнение контракта по очередным сватам...
он жеж уже не занимается этим...или всё еще занимается сватовством?
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16.04.2021 10:07 Ответить
Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал" - Цензор.НЕТ 9984
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16.04.2021 09:55 Ответить
Да і нє мог прігласіть, бо шлялся в то врємя па чужіх квартирах і убладал із хозяжв ігрой на роялє.
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16.04.2021 09:56 Ответить
Их пригласили и впустили до того, как ты в этой квартире оказался.
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16.04.2021 09:57 Ответить
Зе - один з тих хто запрошував в 2014-му. ПОвно реприз 95-го кв.
А Лєнка навіть відслідковувала і викладала в ОК пересування українсбких військ на Донбасі.
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16.04.2021 11:36 Ответить
Гости не вспарывают животы хозяевам, не пытают, и не убивают их.
Квартальный так и не хочет назвать убийц украинцев убийцами.
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16.04.2021 09:58 Ответить
"Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"...поэтому я начал решительное отведение тёщи и Тузика на лестничную площадку.
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16.04.2021 09:58 Ответить
"Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений. Я уважаю человека и не смотрю на него сверху вниз, но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я - президент независимой страны, я ее представляю. И для меня не важно количество населения. Я - о равных правах. Оккупированная наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие"
- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее ( Собачье сердце )
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16.04.2021 09:59 Ответить
Когда вламываются в квартиру первым делом надо бить в рожу даже если их дохрена . Каждый следующий будет бояться получить. А если кого-то упрашивать никто ничего не отдаст.
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16.04.2021 10:00 Ответить
Какие такие гости? Когда к тебе пришли такие "гости", отобрали часть квартиры, ограбили и убили членов семьи, это не гости, а бандиты. А наш президент реально трусливое дерьмо. Не хватает смелости просто назвать вещи своими именами
Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал" - Цензор.НЕТ 1485
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16.04.2021 10:01 Ответить
гости, млять, чаем их угости...
рукалицо.
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16.04.2021 10:02 Ответить
сегодня нашего "Остапа" снова понесло уж очень хорошо налажены поставки лично янелоху первому свежей дури. Чисто ради любопытства - он когда открывает рот примитивный думательный процесс окончательно останаврливается?
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16.04.2021 10:02 Ответить
"И для меня не важно количество населения" (Президент Владимир Зеленский).
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16.04.2021 10:02 Ответить
Ну раз не ты,значит точно Ленка .....ты в это время кацапам П смешил за бабусики.....а она учила как и где под танки ложиться (украинские кстати) Здравые все помнят...
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16.04.2021 10:03 Ответить
как оно может защищать украину, если для него это гости, не хочу их злить, мир в их глазах и все такое...
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16.04.2021 10:07 Ответить
Неужели военком с пятой повесткой?
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16.04.2021 10:22 Ответить
всё верно сказал.
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17.04.2021 02:04 Ответить
 
 