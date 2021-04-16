Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"
Президент Владимир Зеленский заявил, что он за равноправие во всем. Однако оккупация части Украины это не равноправие.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.
По словам Зеленского, он не тот человек, которого ожидал Путин.
"Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений. Я уважаю человека и не смотрю на него сверху вниз, но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я - президент независимой страны, я ее представляю. И для меня не важно количество населения. Я - о равных правах. Оккупированная наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас в квартире вооружённые люди были?
Если бы не пустили, не нужно было бы сегодня выгонять.
Неудобная для тебя тема, понимаю.
Впускатели не виноваты.
Виноваты выгонятели.
он жеж уже не занимается этим...или всё еще занимается сватовством?
А Лєнка навіть відслідковувала і викладала в ОК пересування українсбких військ на Донбасі.
Квартальный так и не хочет назвать убийц украинцев убийцами.
- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее ( Собачье сердце )
рукалицо.