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Новости Судебная реформа
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Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины

Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины

Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева.

 Об этом говорится в Twitter послов G7 в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют инициативу Президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда города Киев как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине. Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на доброчестности. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня доброчестности судей", - говорится в заявлении.

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Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины 01

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Автор: 

G7 (845) судебная реформа (1802) Окружной админсуд Киева (399)


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Грандиозное событие достойное найвеличайшего политика современности.
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16.04.2021 10:03 Ответить
не послы г7, а ослы, и не ликвидация, а переименование
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16.04.2021 10:04 Ответить
Правыльно.Всэ,шо нэ Парашэнка-то казлы и аслы.Дажи паслы G7.То калы ваны пиддэржувалы Парашэнку,то тоди воны булы "стратигичиски партнёры".А щяс воны казлы.Слава Парашэнку!Смэрть зэбилам!
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16.04.2021 11:45 Ответить
Что важливо послам, совсем не важливо зеленскому
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16.04.2021 10:07 Ответить
Зеля с Коломойским дурачит так послов, как он дурачил население.
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16.04.2021 10:11 Ответить
"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на доброчестности."

Источник: https://censor.net/ru/n3260091

Будет так же прозрачно, профессионально и доброчестно, как и с ДБР, в котором чисто случайно при Зеле все руководящие посты заняли харьковские кенты Венедиктовой.
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16.04.2021 10:17 Ответить
"Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева."
https://censor.net/ru/n3260091
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16.04.2021 10:23 Ответить
 
 