Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины

Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом говорится в Twitter послов G7 в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют инициативу Президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда города Киев как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине. Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на доброчестности. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня доброчестности судей", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.