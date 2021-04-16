Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины
Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева.
Об этом говорится в Twitter послов G7 в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 приветствуют инициативу Президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда города Киев как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине. Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на доброчестности. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня доброчестности судей", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.
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Источник: https://censor.net/ru/n3260091
Будет так же прозрачно, профессионально и доброчестно, как и с ДБР, в котором чисто случайно при Зеле все руководящие посты заняли харьковские кенты Венедиктовой.
https://censor.net/ru/n3260091