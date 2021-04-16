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Крым без Украины - мертвая территория, не имеющая будущего. Это будет хуже Чернобыля, куда и то едут туристы, - Зеленский

Крым без Украины - мертвая территория, не имеющая будущего. Это будет хуже Чернобыля, куда и то едут туристы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не смог прямо ответить на вопрос относительно того, сколько времени нужно для возвращения в состав Украины временно оккупированного Крыма.

"Это один из самых сложных вопросов. Люди, которые не живут в Украине, иногда говорят, что с Донбассом все понятно, он вернется, а Крым - никогда не вернется. Другие люди, даже в Украине, говорят, что Донбасс вы вернете, а Крым, возможно, только после того, как изменится президент в Российской Федерации", - заявил Зеленский в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я живу в другой парадигме. Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это - точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", - уверен президент.

Кроме этого, он отметил, что люди на местах должны понять, что они все - украинцы, и они должны хотеть быть в Украине.

"Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", - подытожил Зеленский. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Крым (26425) россия (96192) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+13
Порошенко знал ответы на многие вопросы. Так нам же умных не надо, кретинов подавай.
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16.04.2021 10:07 Ответить
+12
Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2218
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16.04.2021 10:23 Ответить
+11
Та ладно?
Банкопад. "Кредити" від ДЕРЖАВНИХ банків сумнівним фірмам рога та копита.
Нагадай при КОМУ каломойський вивів гроші з приватбанку? А на той момент більше 50% підприємців мали рахунки саме там. Якщо ти не в курсі тоді не було гарантування коштів підприємцям. Це раз.

При мудрому та "побожному" порошенку та його посіпаках сектантах-сатанистах розрослись гральні кубла по всій Україні. Чи може його "мудрі" важді не бачили десять тисяч "гральних кубел" ? Бачили, знали - отримували "долю".
"преференції" та "дотації своїм. косюк наприклад
Свинарчук-гладковський.
"Успішна" реформа. Бачимо.
Після майдану відразу в бпп зявляються колишні члени партії регіонів. Чи цього не було ?
Список "досягнень" порошенка та кодли з ЕС можна продовжувати.
Не розказуй нам за пецю. не треба ліпити з нього образ "сивочолого гетьмана". Не виходить, не вийде. він уже разом з кодлою показав "результати"
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16.04.2021 10:17 Ответить
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Порошенко знал ответы на многие вопросы. Так нам же умных не надо, кретинов подавай.
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16.04.2021 10:07 Ответить
Та ладно?
Банкопад. "Кредити" від ДЕРЖАВНИХ банків сумнівним фірмам рога та копита.
Нагадай при КОМУ каломойський вивів гроші з приватбанку? А на той момент більше 50% підприємців мали рахунки саме там. Якщо ти не в курсі тоді не було гарантування коштів підприємцям. Це раз.

При мудрому та "побожному" порошенку та його посіпаках сектантах-сатанистах розрослись гральні кубла по всій Україні. Чи може його "мудрі" важді не бачили десять тисяч "гральних кубел" ? Бачили, знали - отримували "долю".
"преференції" та "дотації своїм. косюк наприклад
Свинарчук-гладковський.
"Успішна" реформа. Бачимо.
Після майдану відразу в бпп зявляються колишні члени партії регіонів. Чи цього не було ?
Список "досягнень" порошенка та кодли з ЕС можна продовжувати.
Не розказуй нам за пецю. не треба ліпити з нього образ "сивочолого гетьмана". Не виходить, не вийде. він уже разом з кодлою показав "результати"
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16.04.2021 10:17 Ответить
Да, просто жесть, как медом намазано... Нигде такого количества сектантов сивочолого великомученника нет...
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16.04.2021 10:24 Ответить
"Нигде такого количества сектантов сивочолого великомученника нет"

попробуй поискать в приличных местах, ЗЫбил. Под твоей наливавой, под твоим подъездом и в твоем цеху по производству резиновых изделий порохоботов маловато, это правда.
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16.04.2021 10:57 Ответить
Высказался ********!
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16.04.2021 10:24 Ответить
Правильніше вис***ся
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16.04.2021 10:45 Ответить
Значит ********* надо вправить челюсть.
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16.04.2021 12:53 Ответить
"Банкопад."

ЗЫбил копротивляется за банки-помойки и отмывочные олигархов, как мило. )))
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16.04.2021 10:58 Ответить
Ага ага. Отток инвестиций еще до короны. Сдача территорий. Свинарчуки Гладковские были тут же уволены,а зашкваренные аналогичные персонажи от ЗЕ даже не арестованы! но как що до братьев Ермаков продававших должности и развед информацию рашке, как на счет Татарова, Бенедиктовой, Стерненка, Рифмастера котооый при ЗЕ вдруг стал из свидетеля подозреваемым, медведчука засудили-нет! Может Коломойского выдворили из страны? А как же обещанная война с олигархами. Промышленность в ж@пе, как и оборонка, реформами армии заведуют бывший комуняка и паркетный генерал Таран и Хомчак который под Иловайском бросил ребят на убой а сам уехал в хвост колонны где бросил раненых с журналистами и на утро мирно выехал через другие российские позиции. А по Вагнергейту че как? А клистроны для ПВО которые наши спецслужбы организовывали покупку из единственного места где их производят-контрабасом из РФ-эту спецоперацию Зермак тоже слил.
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16.04.2021 12:56 Ответить
Це на як щоб Крим зв'язати з Україною Північно-Кримським каналом? Не вийде!Чорнобилься зона контролюється Україною на відміну від Криму. Тму аналогії тут не доречні.
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16.04.2021 10:09 Ответить
фирташ купил месторождение титана в житомирской оласти и, вывозя ильменит, вдохнёт новую жизнь в крымский титан...
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16.04.2021 10:09 Ответить
Та хай там ще посидять. Хай пітерський щур витрачає на тих поліцаїв бюджетні кошти, бо вони постійно були дотаційними. Коли почнуть бунтувати і тягати москалів за патли, ось тоді і задумаємося. А зараз пущай їх тягають чеченці і даргінці.
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16.04.2021 10:09 Ответить
А зачем преЗЕрвативу возвращать крым? У него кацапский паспорт, вилла в Крыму переоформленая по кацапским законам. Он в любой момент может поехать туда и без Украины.
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16.04.2021 10:10 Ответить
Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8377
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16.04.2021 10:30 Ответить
да...

в доэскалационном Крыму всё было дешевле в четыре раза
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16.04.2021 10:13 Ответить
Зеленский постепенно начинает становится президентом !
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16.04.2021 10:14 Ответить
Кожна фраза Зе викликає дивні відчуття, не через те, що вона написана ляльководами, це ясно. Вона завжди несе один посил: русобраття не стріляйте, дайте грошей, і не важливо як і де це сказано. Це Бєнін крик про допомогу , якому закритий цивилізований світ, а москалям продатися - єдиний для нього вихід.
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16.04.2021 10:15 Ответить
Дивне відчуття визаває твій пост. Відчуття, шо статтю ти не читав.
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16.04.2021 11:38 Ответить
Не дивуйся, бот просто відпрацьовує свої копійки.
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16.04.2021 12:02 Ответить
Дійсно чому тут дивуватися. В Крим постачається електрика, продукти, сировина для титану, а преЗедент несе якусь пургу про Чорнобиль, на питання коли вернеться Крим. А бот звісно я, а не Зе.
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16.04.2021 13:49 Ответить
Когда всё что ты перечислил будет в Украине, то Крым сам вернётся.
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16.04.2021 10:16 Ответить
Зеленский не смог прямо ответить на вопрос.- Прямо ответить на вопрос это взять на себя ответственность. Метода заяв правящего Украиной кодлана Коломойского другая: Чтобы да так нет, может быть, будет./ Может получить, - Зеленский/ могут экономить, - Зеленский/ должны, - Зеленский/ дает надежду, - Зеленский/ будет, - Зеленский/ создаем, - Зеленский/ обнародует, - Зеленский/ нужна , - Зеленский/ Надеюсь, Зеленский / Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите, - Зеленский/ Зеленский обещает/ будет продвигаться - Зеленский/ хочет обновить, - Зеленский .
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16.04.2021 10:16 Ответить
Так воинственному х#йлу гражданские люди в Крыму не нужны он считает его стратегическим объктом военной базой и дачами для высшего руководства параши.
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16.04.2021 10:20 Ответить
Крым без Украины - мертвая территория, не имеющая будущего. Это будет хуже Чернобыля, куда и то едут туристы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1805
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16.04.2021 10:21 Ответить
Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2218
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16.04.2021 10:23 Ответить
у Эл-Мурида комменты уже примерно такие: только полный идиот мог капитально разосраться с соседней, достаточно лояльной страной раду куска солончаковой полупустыни
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16.04.2021 10:52 Ответить
ради
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16.04.2021 10:54 Ответить
Ни один политик в Украине не знает, когда вернется Крым, а если кто называет любые сроки - трепло в данном случае. Возвращение Крыма - это тот путь, по которому нужно идти, но у которого на сегодня нет обозначенной финишной линии.
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16.04.2021 12:29 Ответить
 
 