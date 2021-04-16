Крым без Украины - мертвая территория, не имеющая будущего. Это будет хуже Чернобыля, куда и то едут туристы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не смог прямо ответить на вопрос относительно того, сколько времени нужно для возвращения в состав Украины временно оккупированного Крыма.

"Это один из самых сложных вопросов. Люди, которые не живут в Украине, иногда говорят, что с Донбассом все понятно, он вернется, а Крым - никогда не вернется. Другие люди, даже в Украине, говорят, что Донбасс вы вернете, а Крым, возможно, только после того, как изменится президент в Российской Федерации", - заявил Зеленский в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я живу в другой парадигме. Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это - точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", - уверен президент.

Кроме этого, он отметил, что люди на местах должны понять, что они все - украинцы, и они должны хотеть быть в Украине.

"Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", - подытожил Зеленский.

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