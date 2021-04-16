Крым без Украины - мертвая территория, не имеющая будущего. Это будет хуже Чернобыля, куда и то едут туристы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не смог прямо ответить на вопрос относительно того, сколько времени нужно для возвращения в состав Украины временно оккупированного Крыма.
"Это один из самых сложных вопросов. Люди, которые не живут в Украине, иногда говорят, что с Донбассом все понятно, он вернется, а Крым - никогда не вернется. Другие люди, даже в Украине, говорят, что Донбасс вы вернете, а Крым, возможно, только после того, как изменится президент в Российской Федерации", - заявил Зеленский в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Я живу в другой парадигме. Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это - точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", - уверен президент.
Кроме этого, он отметил, что люди на местах должны понять, что они все - украинцы, и они должны хотеть быть в Украине.
"Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Банкопад. "Кредити" від ДЕРЖАВНИХ банків сумнівним фірмам рога та копита.
Нагадай при КОМУ каломойський вивів гроші з приватбанку? А на той момент більше 50% підприємців мали рахунки саме там. Якщо ти не в курсі тоді не було гарантування коштів підприємцям. Це раз.
При мудрому та "побожному" порошенку та його посіпаках сектантах-сатанистах розрослись гральні кубла по всій Україні. Чи може його "мудрі" важді не бачили десять тисяч "гральних кубел" ? Бачили, знали - отримували "долю".
"преференції" та "дотації своїм. косюк наприклад
Свинарчук-гладковський.
"Успішна" реформа. Бачимо.
Після майдану відразу в бпп зявляються колишні члени партії регіонів. Чи цього не було ?
Список "досягнень" порошенка та кодли з ЕС можна продовжувати.
Не розказуй нам за пецю. не треба ліпити з нього образ "сивочолого гетьмана". Не виходить, не вийде. він уже разом з кодлою показав "результати"
попробуй поискать в приличных местах, ЗЫбил. Под твоей наливавой, под твоим подъездом и в твоем цеху по производству резиновых изделий порохоботов маловато, это правда.
ЗЫбил копротивляется за банки-помойки и отмывочные олигархов, как мило. )))
в доэскалационном Крыму всё было дешевле в четыре раза