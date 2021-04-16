Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути
Финансовые группы, которые воздействовали на Конституционный суд (КС), постепенно теряют свою влиятельность, считает президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы знаем некоторые финансовые группы, которые влияли на КС. Они представлены также некоторыми депутатами Верховной Рады. Считаю, что они теряют свою влиятельность. И КС - это такой стратегический путь, некоторые судьи сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре. Мы все это очень быстро заблокировали мощным шагом. Сегодня глава КС не может быть на заседаниях, он не допущен. Уже двое судей КС также не допущены к заседанию суда. Все антикоррупционные органы работают", - заявил Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Перезагрузка КС еще не произошла, но мы - на правильном пути", - уверен президент.
Он уточнил, что ситуация осложняется некоторыми решениями предыдущей власти, которая изменила ряд положений закона о КС.
"Кстати, никогда так сложно не было. Просто во времена моего предшественника - он изменил закон о КС так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать. Они дали им слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. То есть это сделано специально, чтобы контролировать КС. Слава богу, что этот человек уже в прошлом. Мы все это изменим", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПыСы . окончание съемки очередного фильма не считаются
В развитом демократическом государстве исполнительная власть не может командовать судебной.
В противном случае государство автоматически превращается в диктатуру.
Это ведь именно они одобрили абсолютно неконституционный разгон предыдущей ВР.
А теперь им прилетел бумеранг с надписью "вот тебе ответка, лапоть".
Дзиндзя:
"Нічого особливого просто ,,Слуги Народу,, у законопроект внесли зміни, щоб нардепа Совгирю можна зробити Судею Конституційного суду..."