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Новости Конституционный кризис
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Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути

Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути

Финансовые группы, которые воздействовали на Конституционный суд (КС), постепенно теряют свою влиятельность, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем некоторые финансовые группы, которые влияли на КС. Они представлены также некоторыми депутатами Верховной Рады. Считаю, что они теряют свою влиятельность. И КС - это такой стратегический путь, некоторые судьи сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре. Мы все это очень быстро заблокировали мощным шагом. Сегодня глава КС не может быть на заседаниях, он не допущен. Уже двое судей КС также не допущены к заседанию суда. Все антикоррупционные органы работают", - заявил Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Перезагрузка КС еще не произошла, но мы - на правильном пути", - уверен президент.

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Он уточнил, что ситуация осложняется некоторыми решениями предыдущей власти, которая изменила ряд положений закона о КС.

"Кстати, никогда так сложно не было. Просто во времена моего предшественника - он изменил закон о КС так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать. Они дали им слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. То есть это сделано специально, чтобы контролировать КС. Слава богу, что этот человек уже в прошлом. Мы все это изменим", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) КС (2248)


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Топ комментарии
+6
Представляю, как Макрон или Байден объясняют журналистам, к примеру cnn, что они не пускают судей на заседание судов разного уровня. Их бы тут же в каталажку упекли, даже без импичмента. Клоун нарушил все возможные и невозможные законы и по каким-то причинам это считается нормой.
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16.04.2021 10:13 Ответить
+4
Oн не понимает какую ахинею он несёт.
В развитом демократическом государстве исполнительная власть не может командовать судебной.
В противном случае государство автоматически превращается в диктатуру.
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16.04.2021 10:16 Ответить
+3
Это не конституционный кризис, а узурпация всех веток власти этим недорозумением, который не заслуживает должности президента.
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16.04.2021 10:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
правильный путь - КС из кабинетов в каталажку!
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16.04.2021 10:10 Ответить
Представляю, как Макрон или Байден объясняют журналистам, к примеру cnn, что они не пускают судей на заседание судов разного уровня. Их бы тут же в каталажку упекли, даже без импичмента. Клоун нарушил все возможные и невозможные законы и по каким-то причинам это считается нормой.
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16.04.2021 10:13 Ответить
Это не конституционный кризис, а узурпация всех веток власти этим недорозумением, который не заслуживает должности президента.
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16.04.2021 10:13 Ответить
Когда я слышу слово перезагрузка , перед глазами встает туфта с лапшой на ушах.Трындеж, галдеж и провокация .
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16.04.2021 10:14 Ответить
"но мы на правильном пути" послушать Зельку так он постоянно на пути к чему то . он вообще планирует когда нибудь куда нибудь дойти ? в плане он хоть что то когда то закончил ?
ПыСы . окончание съемки очередного фильма не считаются
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16.04.2021 10:15 Ответить
Oн не понимает какую ахинею он несёт.
В развитом демократическом государстве исполнительная власть не может командовать судебной.
В противном случае государство автоматически превращается в диктатуру.
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16.04.2021 10:16 Ответить
А вы думаете там "демократы" правят ? Там сейчас диктатуры куда хуже советской.
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16.04.2021 10:24 Ответить
ЗЕпаравоз пішов не на ту путю..
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16.04.2021 10:16 Ответить
Но ! Судей этого КС в данной ситуации не жалко ни копиечки.
Это ведь именно они одобрили абсолютно неконституционный разгон предыдущей ВР.
А теперь им прилетел бумеранг с надписью "вот тебе ответка, лапоть".
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16.04.2021 10:22 Ответить
Ваш шлях-до ями.
Дзиндзя:

"Нічого особливого просто ,,Слуги Народу,, у законопроект внесли зміни, щоб нардепа Совгирю можна зробити Судею Конституційного суду..."
Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути - Цензор.НЕТ 3775

Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути - Цензор.НЕТ 8203
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16.04.2021 10:23 Ответить
Для злочинців правильна дорога - це на цугундер. Чи не це має на увазі людина, яка всупереч своїм посадовим обв'язкам стяти на варті Конституції, ґвалтує її, вчеяюч злочин за декількома статтями КК. Це цю дорогу має на увазі Зєлєнскій?
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16.04.2021 10:29 Ответить
Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути/ Конечная цель затеянной Коломойским суеты с КС-грабёж и мародёрство воюющей Украины в особо крупном размере.
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16.04.2021 10:42 Ответить
всё верно.
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17.04.2021 02:05 Ответить
 
 