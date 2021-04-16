Сообщено о подозрении еще одному участнику похищения Вербицкого и Луценко во время Евромайдана

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении участнику похищения активистов "Евромайдана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, 13 апреля 2021 следователи ГБР провели ряд следственных действий в отношении лиц, которые проверялись на причастность к похищению из помещения Александровской клинической больницы Киева в ночь с 20 на 21 января 2014 участников акций протеста "Евромайдана" Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

В тот же день гражданскому лицу было сообщено о подозрении в:



похищении (ч. 3 ст. 146 УК Украины);

пытках(ч. 2 ст. 127 УК Украины);

незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 УК Украины).

15 апреля 2021 в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

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