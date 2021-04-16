Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописывать штрафные санкции, - Степанов
Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописаны штрафные санкции за нарушение сроков поставок. В связи с этим у стран нет рычагов влияния на производителей вакцин.
Об этом во время общения с журналистами под стенами Верховной рады заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что на сегодняшний день Украина, согласно заключенным контрактам, должна была получить 3,9 миллиона доз вакцин от коронавируса.
"А что нам до сих штрафных санкций. Если мы только начинаем прописывать штрафные санкции, производитель вакцин сразу говорит: "нет вопросов, ищите дальше на рынке". И на этом все заканчивается", - заявил Степанов.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая.
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PS По логике Степанова, раз производители, не хотят заключать контракты с штрафными санкциями, значит мы должны сидеть без вакцины, пока они не захотят?!
Ну чому не спробувати пошукати менеджера з хорошими професійними навиками і достойною історією. Навіщо мучити країну.