РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9941 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
858 12

Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописывать штрафные санкции, - Степанов

Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописывать штрафные санкции, - Степанов

Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописаны штрафные санкции за нарушение сроков поставок. В связи с этим у стран нет рычагов влияния на производителей вакцин.

Об этом во время общения с журналистами под стенами Верховной рады заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина, согласно заключенным контрактам, должна была получить 3,9 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все население, - ОГА

"А что нам до сих штрафных санкций. Если мы только начинаем прописывать штрафные санкции, производитель вакцин сразу говорит: "нет вопросов, ищите дальше на рынке". И на этом все заканчивается", - заявил Степанов.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая.

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Нехер скиглити, как говорил Киля Азиров. Израиль все сделал в срок и скоро откроет и туризм и бизнес заработает, а тут все деньги распилили на дороги и теперь изображают плач Ярославны.
показать весь комментарий
16.04.2021 10:30 Ответить
+2
Тогда возникает 2 вопроса: Как другие заключили такие контракт? Почему ты собака, не заключил контракты хотя-бы без штрафных санкций?

PS По логике Степанова, раз производители, не хотят заключать контракты с штрафными санкциями, значит мы должны сидеть без вакцины, пока они не захотят?!
показать весь комментарий
16.04.2021 11:12 Ответить
+1
Если бы только деньги. А почти 40 тысяч умерших из-за преступной бездеятельности!
Президентмор, премьермор и министрмор наработали на высшую меру.
показать весь комментарий
16.04.2021 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/EllySmitt

https://twitter.com/EllySmitt Elly Smitt @EllySmitt

https://twitter.com/EllySmitt https://twitter.com/EllySmitt



Сусідів по офісу замовники з європейської країни попередили про неможливість присутності раніше узгодженого субпідрядника з рф через санкції, вірогідне відключення свіфт і не тільки в найближчі місяці...
показать весь комментарий
16.04.2021 10:26 Ответить
Нехер скиглити, как говорил Киля Азиров. Израиль все сделал в срок и скоро откроет и туризм и бизнес заработает, а тут все деньги распилили на дороги и теперь изображают плач Ярославны.
показать весь комментарий
16.04.2021 10:30 Ответить
Если бы только деньги. А почти 40 тысяч умерших из-за преступной бездеятельности!
Президентмор, премьермор и министрмор наработали на высшую меру.
показать весь комментарий
16.04.2021 10:38 Ответить
"Вон ано чьо,Міхаличь..."
13 січня https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/13/243640/ Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%

22 січня https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3175903-vakcina-sinovac-efektivna-na-5038-rezultati-viprobuvan-v-troh-krainah.html Вакцина Sinovac ефективна на 50,38% - результати випробувань у трьох країнах

11 квітня https://ukrainian.voanews.com/a/kytay-vyznav-nyzku-efectyvnist-vakcyny/5848963.html Китай вперше визнав низьку ефективність своєї вакцини
показать весь комментарий
16.04.2021 10:33 Ответить
глядя на тупое @бало этого Степана, производители не хотят заключать контракты на поставку...
показать весь комментарий
16.04.2021 10:35 Ответить
Може причина в іншому: дох...я курток за 650к на відкати прописано в договорах?
показать весь комментарий
16.04.2021 10:37 Ответить
ну, все уже знают, что производители прописывают условие-покупку курточки,это обязательно, ну и пусть покупает, нам же вакцина надо?
показать весь комментарий
16.04.2021 11:42 Ответить
Вакцина треба, "куртка" - ні!
показать весь комментарий
16.04.2021 11:43 Ответить
А когда вместо государства Украина там прописывают покупателем богатыревский "Лекхим" они вообще нахер посылают.
показать весь комментарий
16.04.2021 10:39 Ответить
Тогда возникает 2 вопроса: Как другие заключили такие контракт? Почему ты собака, не заключил контракты хотя-бы без штрафных санкций?

PS По логике Степанова, раз производители, не хотят заключать контракты с штрафными санкциями, значит мы должны сидеть без вакцины, пока они не захотят?!
показать весь комментарий
16.04.2021 11:12 Ответить
Ну якщо цей чоловік не тягне, не справляється, і шанси на те що щось зміниться мінімальні, і це триває вже довший час.
Ну чому не спробувати пошукати менеджера з хорошими професійними навиками і достойною історією. Навіщо мучити країну.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:37 Ответить
Якщо би фінансували їх під час розробки, у тому році, то мали б можливість ставити свої умови, але ж ви крали гроші на дорогах...
показать весь комментарий
16.04.2021 13:28 Ответить
 
 