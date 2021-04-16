Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописывать штрафные санкции, - Степанов

Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописаны штрафные санкции за нарушение сроков поставок. В связи с этим у стран нет рычагов влияния на производителей вакцин.

Об этом во время общения с журналистами под стенами Верховной рады заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина, согласно заключенным контрактам, должна была получить 3,9 миллиона доз вакцин от коронавируса.

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"А что нам до сих штрафных санкций. Если мы только начинаем прописывать штрафные санкции, производитель вакцин сразу говорит: "нет вопросов, ищите дальше на рынке". И на этом все заканчивается", - заявил Степанов.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая.