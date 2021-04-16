Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский

Президент США Джо Байден лучше его предшественника Дональда Трампа знает Украину, потому что он бывал в Украине

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы не в "супермаркете" президентов Соединенных Штатов. И, к счастью, нет возможности выбирать. Выбирает американский народ. Есть отношения между США и Украиной. Президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно. Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине, поддерживают ее. Каким бы ни был президент США, каким бы ни был президент Украины, такие отношения будут", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, будет ли президент США Байден лучшим президентом, чем Трамп.

"Но отношения могут быть лучше, глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок. И даже больше, чем когда команды работают. Когда есть "химия". И это зависит не от пола. И это еще всегда зависит от того, как ты лично относишься к этой страны", - отметил глава государства.

"Президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал в Украине. Он лучше понимает "украинский вопрос", как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время. Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины", - заявил Зеленский.

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Он также отметил, что долго ждал знонок от Байдена, однако считает, что это нормально, ведь США - большая страна, имеющая отношения со многими странами.

"Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было", - добавил он.