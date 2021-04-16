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Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский

Байден лучше Трампа понимает

Президент США Джо Байден лучше его предшественника Дональда Трампа знает Украину, потому что он бывал в Украине

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы не в "супермаркете" президентов Соединенных Штатов. И, к счастью, нет возможности выбирать. Выбирает американский народ. Есть отношения между США и Украиной. Президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно. Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине, поддерживают ее. Каким бы ни был президент США, каким бы ни был президент Украины, такие отношения будут", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, будет ли президент США Байден лучшим президентом, чем Трамп.

"Но отношения могут быть лучше, глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок. И даже больше, чем когда команды работают. Когда есть "химия". И это зависит не от пола. И это еще всегда зависит от того, как ты лично относишься к этой страны", - отметил глава государства.

"Президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал в Украине. Он лучше понимает "украинский вопрос", как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время. Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины", - заявил Зеленский.

Читайте также: "Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса. Если его достроят проиграет не только Украина, - Зеленский

Он также отметил, что долго ждал знонок от Байдена, однако считает, что это нормально, ведь США - большая страна, имеющая отношения со многими странами.

"Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было", - добавил он.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20873) США (27149) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+12
Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4530
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16.04.2021 10:31 Ответить
+10
Украина для Байдена важна, ты - нет. Тебе это дали понять вчера однозначно.
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16.04.2021 10:30 Ответить
+8
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...

Никто ничего не забыл?
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16.04.2021 10:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зеля опять под наркотой чтоли?
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16.04.2021 10:29 Ответить
Ні, я думаю це діагноз, і нажаль невиліковний....
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16.04.2021 10:38 Ответить
Для него - вся наша жизнь игра . Люди не меняются .
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16.04.2021 11:23 Ответить
он прямо говорит что отношения могут быть лучше, глубже, когда есть "химия"
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16.04.2021 11:29 Ответить
Украина для Байдена важна, ты - нет. Тебе это дали понять вчера однозначно.
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16.04.2021 10:30 Ответить
понимая интеллектуальный уровень ничтожества, пиз@юку сказали - закрой вафельницу, сиди тихо, не кукарекай, пока дядя разговаривает.
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16.04.2021 10:33 Ответить
Саме так. Но опасность в том, что говорит не дядя, а дяди. И какого дядю это зеленое ничтожество будет слушать, пока вопрос.
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16.04.2021 10:36 Ответить
Вообщем, пока не вернем сывочолого гетьмана кина не будет. А гетьмана не вернем, бо кто ж тогда будет высокий тилехтуальный уровень показывать? Да и жопы от клавы поднять надо. Та еще и зебилов в стране 75%, и на выборах он не победит.Беда, беда огорчение
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16.04.2021 11:01 Ответить
зебіл-провокатор https://censor.net/ua/user/445065 почав баламутити. Все-одно, не сховаєшся, паскуда касапська!
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16.04.2021 11:22 Ответить
?
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16.04.2021 10:41 Ответить
Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4530
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16.04.2021 10:31 Ответить
жму руку обнимаю целую лизну
Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6563
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16.04.2021 10:31 Ответить
Без бухла разговор не клеится.
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16.04.2021 10:40 Ответить
Байден краще за Трампа розуміє "українське питання". Я не кажу, що ми найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5400
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16.04.2021 11:20 Ответить
Лицемірний пліткар-підлабузник.
Ти ж так вилизував Трампа, коли він був президентом!
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16.04.2021 10:34 Ответить
артист, работа такая - чтобы всем нравиться..
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16.04.2021 10:36 Ответить
Зараз в нього інша робота, мали би бути інші задачі.
Аде фігляр лишився фігляром.
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16.04.2021 10:43 Ответить
дійшло?
А ми два роки тому вас, 73/43%-них, попереджали, що він і на посаді кривлятиметься.
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16.04.2021 11:25 Ответить
ты й#бн%тый ? есть "идея" для попереджальщиков - если совсем памяти нет, то країну тебе в смартфон...
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16.04.2021 11:39 Ответить
они очухаются когда рузькая подлодка всплівёт на пляже в Мhttps://censor.net/ru/n3260091аями...
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16.04.2021 10:35 Ответить
ужас-ужас, лег в пользу жертвы и благим ором требует защиты, вставай уже, нужно делать что то, а не бла-бла-бла.
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16.04.2021 10:35 Ответить
Поясніть цьому недоумку, що в дипломатичних колах такі порівняння звучать як наруга над інституцією президентства союзної держави. Це як би сказати - у Мендель цицьки більші, ніж Лєнки. Я в шоці.
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16.04.2021 10:36 Ответить
Носом шмигав, рожьі корчіл, руками пику чухав. Усі ознаки 💉
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16.04.2021 10:36 Ответить
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
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16.04.2021 10:37 Ответить
А попрацювати для цього Зєлєнскому не хотілося б? Йому б хотілося ніфіга не робити і бути прийнятим у ЄС, НАТО, дколо найближчих друзів США. Дружити з бомжем може лше бомж, у порядне товариство бомжів не запрошують. Зате бомжеві можуть запропонувати роботу, щоб перестав бути бомжем і ЗМІ зайти у порядне товариство. Зєлєнскій працювати не хоче. Але хоче тусуватися серед тих, для кого праця - запорука добробуту.
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16.04.2021 10:39 Ответить
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...

Никто ничего не забыл?
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16.04.2021 10:40 Ответить
Когда Омериги не станет, как делить будем?
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16.04.2021 10:44 Ответить
Во первых ,это не то чтоб красиво...это звиздец полный !))))))
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16.04.2021 10:53 Ответить
" И это зависит не от пола. "

шо оно снова несет... абизяна необучаемая
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16.04.2021 10:53 Ответить
Когніти́вний дисона́нс - внутрішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0 психічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфлікт , що виникає при зіткненні в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4 індивіда суперечливих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F знань , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідей , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F переконань або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) поведінкових установок (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого. У зв'язку з цим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктом , стан індивіда характеризується відчуттям неповноти життя.
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16.04.2021 11:01 Ответить
Украинский вопрос - часть помещений завода Малышева продадут.. Внимание! Чтобы рассчитаться с заказчиками! На заводе задерживают зарплату и срывают важные контракты....потому, что попросту некому их выполнять - работать бесплатно почему-то никто не хочет! https://www.facebook.com/watch/?v=4533597086655987 ссылка
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16.04.2021 11:05 Ответить
Так чо ж ви, зебіли, так мочили Байдена перед виборами? І плівки Деркача, і кримінальні справи...
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16.04.2021 11:05 Ответить
https://twitter.com/KyroakoKiller

https://twitter.com/KyroakoKiller КыроакоВинищувач https://twitter.com/KyroakoKiller @KyroakoKiller https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1382289621883703297 14 апр.

Український конґресовий комітет Америки занепокоєний планами призначення Метью Рожанського радником Байдена з питань Росії і України.
Рожанський-керівник Інституту перспективних російських досліджень ім. Кеннана-класична

агентура, лєпший корєш унилої лошаді - Лаврова.
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16.04.2021 11:30 Ответить
Канешна он харашо знает Украіну!))) А асобенно харашо его синок знает ! Петруша в курсі ))
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16.04.2021 11:34 Ответить
не при твоей каденции, вовик
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16.04.2021 11:47 Ответить
 
 