Киевский форум по безопасности: Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности обсудят обострение ситуации безопасности вокруг Украины, новую вспышку агрессии России и коллективные действия Запада по поддержке нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
Так, участники обсудят следующие вопросы:
- какие сценарии развития событий следует ожидать?
- какую конкретную цену заплатит Кремль, если атакует Украину?
- как оценить реакцию Соединенных Штатов и коллективного Запада на провокации Путина?
- нет ли угрозы навязывания Украине вражеских намерений Кремля?
- каким должно быть стратегическое решение для защиты безопасности Украины, восстановления нашей территориальной целостности и установления подлинного долгосрочного мира в нашей части Европы?
Отмечается, что этот разговор объединит представителей Украины, Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Канады.
Среди участников:
- Сандра Калниете, европейский и латвийский политик, член Европейского парламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии;
- Даян Фрэнсис, канадская журналистка, зарубежная старшая сотрудница Атлантического Совета (США);
- Дэвид Крамер, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов в администрации Президента Дж.Буша-мл., Американский дипломат и международный эксперт;
- Джеймс Шерр, британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности - модератор дискуссии.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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16.04.21
"АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве"
Для європейських країн це питання більш актуальне, адже Росія несе загрозу для кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити Україну і Росію на будь-яких умовах. Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".